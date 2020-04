Kaune susemta daugausia karantino pažeidėjų: susimokėti turi per 15 dienų

Įvedus privalomojo karantino taisykles, Kauno policija nuo balandžio 3 iki 15 dienos surašė kiek daugiau nei 150 protokolų dėl šių nusižengimų. Vienam agresyviai nusiteikusiam kauniečiui protokolai už privalomojo karantino nesilaikymą buvo surašyti net du kartus per dvi dienas. Pažeidėjai, kuriems per šias dvi savaites buvo surašyti protokolai, turi susimokėti per 15 kalendorinių darbo dienų nuo protokolo gavimo dienos. Pasibaigus šiam terminui ir laiku nesumokėjus, jų padarytas pažeidimas bus svarstomas iš naujo ir, atsižvelgus į visas aplinkybes, bus skirta nauja nuobauda pagal Administracinių nusižengimų kodekse numatytas jos ribas.

Didžioji dalis protokolų Kauno mieste Pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės Odetos Vaitkevičienės, nuo 2020 m. balandžio 3 dienos įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai, kurie suteikė teisę policijos pareigūnams traukti atsakomybėn asmenis, nesilaikančius karantino sąlygų, taip pat sugriežtino atsakomybę už tam tikras veikas. „Iki tol apie karantino režimo pažeidimus informacija sprendimo priėmimui buvo perduodama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Didžioji dalis protokolų, susijusių su karantino režimo nesilaikymu, surašyta Kauno mieste“, – sako ji. Buvo skiriama pusė minimalios baudos Specialistės teigimu, praktiškai visi protokolai surašyti dėl visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimų. „Už šiuos nusižengimus asmenims numatyta bauda nuo 500 iki 1500 eurų. Skirtos baudos – pusė minimalios baudos (nuo 250 eurų). Pažeidėjams yra surašomas administracinio nusižengimo protokolas, kuriame būna parašytas terminas“, – pabrėžia ji. Susimokėti turi per 15 darbo dienų Anot O. Vaitkevičienės, pažeidėjams į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą. Automatinė elektroninė sistema, kurioje buvo surašytas protokolas, nedelsiant informuos apie baudos susimokėjimą. „Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neįvykdžius administracinio nurodymo, nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka. Protokolas nesiunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, jei asmuo nustatytu laiku įvykdo administracinį nurodymą”, – aiškina ji. Pareigūnai nesiekia surašyti kuo daugiau protokolų O. Vaitkevičienė tikina, kad pasitaikė tokių asmenų, kurie buvo nubausti daugiau nei vieną kartą. Pasak jos, piktybiškai, priešiškai ir įžūliai tiek pareigūnų, tiek esamos situacijos šalyje atžvilgiu nusiteikusiam vyrui dvi dienas iš eilės buvo surašyti protokolai už kaukės nedėvėjimą viešose vietose. „Įprastai pareigūnai, atsižvelgdami į situaciją, stengiasi gyventojus įspėti ir geranoriškų bei sąmoningų piliečių už kaukės nedėvėjimą tendencingai nebaudžia. Atskirai statistika, kiek būtent protokolų surašoma už kaukių nedėvėjimą, nevedama. Pareigūnai nesiekia dėl šio pažeidimo surašyti kuo daugiau protokolų. Tikslas – kad kiekvienas iš mūsų elgtųsi sąmoningai“, – tikina pašnekovė.

