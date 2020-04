SAM: sveikatos priežiūros specialistai profilaktiškai turėtų būti tiriami kartą per 7 dienas

Atsižvelgus į rizikas, kurias esant parodė infekcijos plitimo atvejai gydymo įstaigose, nuspręsta, kad sveikatos priežiūros specialistai profilaktiškai dėl koronavirusinės infekcijos (COVID-19) turėtų būti tikrinami kartą per septynias dienas. Pirmiausia testuojami turėtų būti medikai, dirbantys slaugos, palaikomojo gydymo įstaigose, taip pat reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių bei greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotojai, sakoma Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pranešime.

Tokį sprendimą pasirašė valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Pats sprendimas profilaktiškai testuoti visus sveikatos priežiūros specialistus priimtas kovo 23 d.

Ministro teigimu, profilaktiškai atliekamas sveikatos priežiūros specialistų testavimas leis garantuoti ir mūsų šių dienų herojų, ir pacientų saugumą.

„Visi puikiai suprantame, kad medikai, kovojantys pirmosiose fronto linijose, yra tie žmonės, be kurių šioje sudėtingoje situacijoje negalime tikėtis sėkmės istorijų. Be šių žmonių pasiaukojimo, ryžto, atsidavimo kova su klastingu virusu būtų pralaimėta dar net neprasidėjusi. Dėl to aš, kaip ir kiekvienas žmogus šiandien Lietuvoje, lenkiu prieš Jus žemai galvą ir dėkoju už tą viltį, kurią savo profesionalumu kuriate. Kartu noriu paraginti kiekvieną iš mūsų stiprinti ją – likime namuose šį šventinį savaitgalį, taip prisidėdami prie neįkainojamų medikų pastangų“, – sako A. Veryga.

Jis priduria, kad laboratorijos yra pasiruošusios, ir toks kiekis ėminių laboratorijų veiklos nesutrikdys.

Nustatyta, kad, testuojant sveikatos priežiūros specialistus, turės būti laikomasi prioriteto tvarkos – kita prioriteto grupė galės būti tiriama tik tada, kai bus ištirti visi prieš tai nurodytos prioriteto grupės ėminiai.