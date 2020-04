Vaizdas autobuse pandemijos metu sukėlė siaubą: nesuprato, kodėl keleiviai taip elgiasi

Balandžio 9 d. ryte Vilnius-Širvintos įvykęs reisas pakraupino moterį, kiek žmonių buvo leista juo vykti. Pasak jos, visiškai buvo neįmanoma išlaikyti saugaus atstumo tarp keleivių ir jie nepasivargino užsidėti kaukių

Vilnietė feisbuko paskyroje rašė, kad autobusiukas buvo sausakimšas. „Žmonės buvo be kaukių, aktyviai bendravo. Nė ženklo karantino“, – rašė ji.

Taip pat nurodė, kad tokia situacija susidaro rytais, kai greičiausiai žmonės važiuoja į darbą, o reisų skaičių tuo metu sumažino, todėl srautai per visą dieną pasiskirsto netolygiai.

Ji taip pat komentavo sureagavusiems į jos feisbuko įrašą, kad kai autobusiuke kažkas krenkščia visai šalia ir žmonės trinasi vienas į kitą – tikrai kraupu.

Už karantino nesilaikymą – baudos

Lietuvoje daugėja nubaustų žmonių už karantino pažeidimus. Vakar „Delfi“ paviešino dvi istorijas nutikusias Rusnėje ir Kaune.

Pirmuoju atveju Domantas Kairys pasidalino savo feisbuko paskyroje, kad teko nuryti karčią piliulę už tai, kad lauke žaidė tenisą. Policija skyrė nemažą baudą už karantino taisyklių pažeidimą ne tik jam ir draugui, bet ir vyrui, kuris laukė eilėje prisijungti, ir prisėdusiam žiūrovui.

„Vakar su draugu ėjome pažaisti lauko tenisą, mums bežaidžiant prisijungė dar vienas vyras. Ir netrukus prisistatė policija ir be jokių įspėjimų kirto per kišenę. Argumentai, kad laikėmės atstumo ir siekėm palaikyti gera fizinę savijautą nepadėjo. Bauda kiekvienam nuo 500 iki 1500 eur. Jeigu sumoki per 10 dienų, bauda 250 Eur. Bauda gavo ir žiūrovas atėjęs pasilabinti.

Taigi noriu perspėti visus sportininkus, tenisininkus, futbolininkus, krepšininkus, kad baudžia be jokių pasiteisinimų ir įspėjimų, į sąžinę neprisibelsi, jeigu noriu, sakė, galiu skambinti Skverneliui. Užskambinusiems kaimynams linkėjimai, galit pasidžiaugti savimi, dabar jūsų laikas. Saugokite ne tik sveikatą, bet ir piniginę. Vakarykštė teniso partija atsistojo 1000 Eur. Tenisas tikrai aristokratų sportas“ - pasakojo jis apie Rusnėje nutikusį įvykį.

Kaune prie Kauno pilies susitikusiems trims draugams taip pat teko atverti pinigines. Pareigūnai jiems irgi surašė už karantino režimo nesilaikymą viešojoje erdvėje.

„Facebook“ grupėje baudos kvito nuotrauka pasidalinęs Martynas rašė, jog vos už 10 minučių pokalbį visiems trims draugams teks pakloti po 250 eurų. „10 min. sustojimas trise prie Kauno pilies. Kaina – 250€ x 3 į VMI sąskaitą. Būkit budrūs“, – rašė Martynas.

„Delfi“ primena, kad Lietuvoje įsigaliojo griežtesnė atsakomybė už karantino ir saviizoliacijos pažeidimus. Įsigalioję Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai policijos pareigūnams leis nedelsiant traukti atsakomybėn karantino nesilaikančius asmenis ir skirti jiems nuobaudas.

Nuo šiol už karantino taisyklių pažeidimus fiziniams asmenims grės bauda nuo 500 iki 1500 Eur, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1500 iki 6000 Eur.

Primename, atvirose viešosiose vietose lankytis ne didesnėmis nei 2 asmenų grupelėmis (išskyrus šeimos narius), laikytis saugaus 2 metrų atstumo ir trumpesnio nei 15 minučių bendravimo, vengti tiesioginio fizinio kontakto, veikiančiose prekybos ir paslaugų vietose lankytis po vieną šeimos narį, rūpintis asmenine higiena. Privaloma viešose vietose dėvėti ir apsaugines kaukes.

Prašoma žmonių likti namuose, laikytis rekomendacijų ir nurodymų.

„Delfi“ skaitytojai, laukiame jūsų istorijų ir pranešimų apie panašias situacijas: galbūt jus arba jūsų artimuosius ar pažįstamus irgi taip nubaudė?

Pasidalinkite savo istorija su „Delfi“ redakcija už ką ir kodėl taip atsitiko. Lauksime jūsų pranešimų el. p. pilieciai@delfi.lt su prierašu „Bauda už karantiną“.