Kaip per Velykas atrodys Lietuvos miestai: kelius blokuos policijos ekipažai ar betoninės užtvaros Palangai padės pasieniečiai

Baigiantis ketvirtai karantino savaitei jo laikytis teks dar griežčiau. Jau nuo penktadienio lauks baudos už pasirodymą viešojoje vietoje be apsauginės kaukės, o šventinį savaitgalį visus iš miesto vedančius kelius blokuos policijos ekipažai ar betoninės užtvaros.

Pirmą kartą istorijoje Velykas teks švęsti neiškeliant kojos iš namų, be į svečius suvažiavusių artimųjų.

Vyriausybės sprendimu visas tris šventines dienas – nuo penktadienio 20 val. iki pirmadienio 20 valandos uždrausta gyventojams vykti į kitus miestus. Panevėžio mero Ryčio Račkausko teigimu, Savivaldybė parengusi preliminarų iš miesto vedančių kelių uždarymo planą.

Jame numatyti policijos postai ties išvažiavimais Pasvalio, Kupiškio, Vilniaus ir Kauno, Šiaulių, Velžio ir Bernatonių kryptimis. Nemažai kitų kelių į rajono kaimus ir gyvenvietes, mero teigimu, bus užtverta barjerais arba netgi betoniniais blokais.

„Užtikrinsime, kad būtų vykdomas Vyriausybės nutarimas. Nenoriu reikšti savo nuomonės, tiesiog tokiose situacijose reikia vykdyti nustatytąsias apsaugos priemones, o padiskutuoti ar pasibarti bus galima pasibaigus karantinui“, – kalbėjo R. Račkauskas.

Jau nuo rytojaus taps privaloma viešosiose vietose dėvėti veido apsaugos priemones – kaukes, respiratorius ar kitas. Iki šiol buvo tik rekomenduojama jas nešioti.

Taigi jau nuo penktadienio už pasirodymą gatvėje, parke, parduotuvėje ar kitoje viešojoje vietoje be kaukės gresia tokia pati bauda, kaip už karantino sąlygų nesilaikymą.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) duomenimis, per pastarąją savaitę, tai yra nuo praėjusio penktadienio, dėl karantino pažeidimų nubausti 34 apskrities gyventojai: Panevėžio mieste ir rajone 5, Biržuose 4, Kupiškyje 6, Pasvalyje 11, Rokiškyje 8.

VPK atstovo ryšiams su visuomene Tado Martinaičio teigimu, daugiausia nubausta už būriavimąsi viešosiose vietose daugiau nei dviem ne tos pačios šeimos asmenims, taip pat už privalomos saviizoliacijos nesilaikymą. „Karantino metu sustiprintas policijos pareigūnų budėjimas, nuo praėjusio penktadienio prisijungė ir karo policija, kuri taip pat prižiūri viešąją tvarką. Velykų savaitgalį budės dar didesnės policijos pajėgos“, – teigė T. Martinaitis.

Alytus paskelbė, kaip ribos judėjimą

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis feisbuke paskelbė, kaip per Velykas bus ribojamas patekimas į šį miestą.

„Neabejoju, kad šias Šv. Velykas prisiminsime visą gyvenimą.

Neeilinė padėtis šalyje ir pasaulyje. Neeiliniai centrinės valdžios sprendimai. Neeiliniai iššūkiai savivaldybėms.

Kaip jau žinote, nuo rytojaus 20 val. iki pirmadienio 20 val. policija ribos žmonių patekimą į miestus ir miestelius visoje Lietuvoje. Šįryt nuotoliniu būdu kalbėjausi su Alytaus policijos vadovybe, kaip tokį Vyriausybės sprendimą reikės įgyvendinti praktiškai“, – rašė N. Cesiulis.

Pasak mero, Alytaus keliuose bus įrengti 4 policijos postai: ties Kauno kryptimi už Miklusėnų, kad gyventojai dar galėtų esant būtinam reikalui atvykti į miestą, ties Simno-Seirijų žiedu, ties Normandijos-Nemuno-Druskininkų gatvių žiedu Pirmajame Alytuje ir ties Vilniaus kryptimi Ulonų gatvėje prie „Dainavos“ siuvimo fabriko.

„Tikrinami bus tik į miestus ar miestelius atvykstantys asmenys, išvykstančiųjų pareigūnai nestabdys. Pareigūnai į miestą leis įvažiuoti tik dėl labai svarbių priežasčių, pavyzdžiui, mirus artimam giminaičiui, dėl sunkios ligos ar nelaimės, dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Taip pat į miestą bus įleidžiami darbo reikalais arba čia turintys nekilnojamojo turto. Visais kitais atvejais pareigūnai lieps apsisukti ir keliauti, iš kur atvykę“, – rašė N. Vesiulis.

Policijos postų nepertraukiamas darbo laikas planuojamas nuo balandžio 10 d. 20.00 val. iki balandžio 12 d. 24.00 val.

Pasak mero, be policijos postų, atsiras dar 7 vietos, kuriose bus pastatyti draudžiantys eismą ženklai: Druskininkų g. ties įvažiavimu iš Jiezno kelio, už Bakšių gyvenvietės Putinų g. gale, Pramonės raj. sankryžoje važiuojant iš Jasunskų į Artojų g., Verslo g. ties geležinkelio pervaža, Ūdrijos kelio ir Pavasario g. sankryžoje, Jūratės g. ties įvažiavimu į Simno kelią ir kelyje ties Padvariškių k. Lapakalnio g.

„Mieste ir rajone kasdien dirbs iki 50 pareigūnų, kur budės postuose, tikrins transporto priemones, stebės nuošalias vietoves, užtikrins viešąją tvarką mieste. Nuo rytojaus viešosiose vietose visiems reikia dėvėti kaukes. Tai jau nebe rekomendacija. Šis Vyriausybės sprendimas yra privalomas.

Prašau gyventojų supratingumo ir atsakomybės. Žinoma, galime juokauti ir sukčiauti – juk visi miškų takeliai ir keleliai alytiškiams puikiai žinomi. Tačiau turime suvokti, kad nuo to priklausys, kiek dar žmonių išgirs COVID-19 diagnozę, kiek dar žmonių neteks savo artimųjų. Ir kiek ilgai tęsis karantinas. Per Šv. Velykas būkime namuose, kad turėtume ką apkabinti per Šv. Kalėdas“, – rašė N. Cesiulis.



Eismo ribojimas Alytuje Foto: Asmeninis albumas

Palangai padės pasieniečiai

Ties įvažiavimais į miestus ar miestelius šventinį savaitgalį budės policijos pareigūnai.

Pasak Palangos policijos komisariato vadovo Algirdo Budgino, kurorto pareigūnai yra pasirengę užtikrinti šio sprendimo vykdymą. Esant poreikiui, pagalbą suteiks ir pasieniečiai, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, policijos rėmėjai, Karo policija. „Pajėgumų pakaks. Ties įvažiavimais į miestą numatytas nepertraukiamas budėjimas, bus įrengti ir kelio ženklai“, – sakė Palangos policijos vadovas.

A. Budgino teigimu, pareigūnai stengsis kuo greičiau atlikti kontrolę ir praleisti transporto priemones arba informuoti žmones, kad šiuo metu jie negali įvažiuoti į Palangą. „Gyventojus prašome gerbti įstatymus ir policijos pareigūnus, nekelti konfliktų – visi žinome, kokia tvarka šiuo metu galioja šalyje“, – teigė jis.

A. Budginas atkreipė dėmesį, kad kartu bus užtikrinama ne tik įvažiavimo į kurortą kontrolė, bet ir tikrinami vairuotojų dokumentai, atkreipiamas dėmesys į Kelių eismo taisyklių pažeidimus (saugos diržų segėjimas ir kt.).

Policijos pareigūnai šventinį savaitgalį aktyviai patruliuos ir miesto viešosiose vietose. „Bus stebima, kaip mieste laikomasi karantino reikalavimų nesiburiuoti daugiau nei 2 žmonių grupėms, dėvėti veido apsaugos priemones ir kt., taip pat bus vykdoma saviizoliacijoje esančių asmenų kontrolė“, – sakė A.Budginas.