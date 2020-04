Po grįžimo iš Londono laukė akibrokštas: tyrimo duomenys dingo, o kaip elgtis toliau niekas nepaaiškino

Turbūt neginčijamai šiandien aktualiausia tema – testai dėl koronaviruso. Algoritmai apibrėžti, bet panašu, kad jie labiau veiksnūs teoriškai, o ne praktiškai. Čia netrūksta ir paradoksalių situacijų: jei testų yra pakankamai – dėl pernelyg sparčių tempų nebespėja dirbti laboratorijos. Kartais blogai pasijutusieji tikina laukiantys tyrimo, kaip išganymo. Atlikus jį ir vėl problemos: išgauti rezultatus užtrunka lygiai tiek, kiek sužinoti valstybės paslaptį.

Na, o kartais – gali tekti tyrimą ir pakartoti. Kaip tai nutiko Giedriui S. (redakcijai pavardė žinoma). Prieš geras dešimt dienų pašnekovas parskrido iš užsienio,Vilniaus oro uoste buvo atlikti tyrimai dėl koronaviruso.

Lietuvos oro uostų atstovas „Delfi“ patikslino: oro uostuose nuo kovo 25 dienos buvo pradėta visų be išimties atvykstančių keleivių patikra, kurią vykdė pirmiausia sostinės Centro poliklinika, vėliau veiklą perėmė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Atrodytų viskas gerai, tačiau Giedrius S. jau dešimtą dieną karantinuotas, o testo atsakymo vis dar nesulaukė. Parskrido į Vilnių kovo 27 dieną, apie vidurnaktį. „Grįžau iš užsienio, lėktuvas nusileido Vilniuje. Praėjau visas patikras, paėmė tepinėlį, šiandien jau 10 diena, kaip esu saviizoliacijoje, bet atsakymo su tyrimo rezultatais dar negavau“, – sunerimęs pasakojo jis.

Paskambinęs į karštąją liniją 1808 sužinojo, jog duomenys – pasimetė. Susisiekęs su savivaldybe išgirdo raginimą registruotis antram tepinėliui. „Kiek tokių žmonių, kaip aš, kurių duomenys pasimeta? Juk pasaulio mastu nesame didelė šalis, negi neįmanoma sukontroliuoti mažos grupės žmonių tyrimų“, – klausė Giedrius. Jis būgštavo dėl savo tėvų, kurie priklauso rizikos grupei.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga vienoje paskutinių spaudos konferencijų pabrėžė, kad šiuo metu užsikrėtusių asmenų pakartotiniam tyrimui Lietuva resursų neturi. Laboratorijose nespėjami tikrinti koronaviruso simptomus jaučiančių asmenų mėginiai.

Situacija šiuo metu – sudėtinga

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Aurelija Šiautkulienė „Delfi“ sakė, jog šiuo metu situacija išties yra sudėtinga. Ji apgailestavo dėl to, jog Giedrius S. tiek laiko negali sulaukti tyrimo atsakymo. „Mūsų praktikoje nepasitaikė atvejų, kad tyrimo mėginys būtų pamestas, tą tvirtiname atsakingai. Iki šiol visi mėginiai yra paimami mobiliuose punktuose ir pristatomi į laboratorijas jų ištyrimui“, – aiškino A. Šiautkulienė.

Komentuodama konkrečią Giedriaus S. situaciją ji pabrėžė, jog Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuras trijų mobiliųjų punktų veiklą pradėjo kovo 18 d., ir tik nuo kovo 28 d. perėmė mobiliųjų brigadų darbą Vilniaus oro uoste. „Visgi esant saviizoliacijoje ir pajutus bet kokius į gripą panašius simptomus ar turint patvirtinimą, kad vilnietis grįžo iš užsienio, bet nebuvo ištirtas, turėtų kreiptis dėl pakartotinio ištyrimo.”

NVSC Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė komentavo, kad vadovaujantis Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15.14 papunkčiu, informavimo apie ėminių rezultatus tvarka yra tokia:

„Laboratorija suveda tyrimų atsakymus į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPB IS), formą E200-a; informacija apie tyrimų rezultatus per ESPBI IS perduodama į Karštosios linijos informacinę sistemą; informacija apie tyrimų rezultatus per ESPBI IS perduodama į NVSC informacinę sistemą; informacija apie tyrimų rezultatus per ESPBI IS pranešimo forma perduodama paciento šeimos gydytojui; Karštoji linija, gavusi neigiamus tyrimų rezultatus (nenustatyta SARS-CoV-2 viruso RNR), informuoja pacientus apie neigiamą tyrimo rezultatą trumpąją žinute į paciento pateiktą mobilaus telefono numerį.

Karštoji linija, gavusi teigiamus tyrimų rezultatus (nustatyta SARS-CoV-2 viruso RNR): informuoja pacientus apie tyrimo rezultatus telefono pokalbiu ir sprendžia dėl tolimesnių veiksmų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygios ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. V-513 „Dėl gydytojų konsultacinės linijos, skirtos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams, organizavimo“.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, atsakymus apie laboratorinių tyrimų rezultatus asmuo gali gauti iš: mobiliojo punkto koordinatoriaus arba ASPĮ, kurioje buvo paimtas mėginys, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, savo šeimos gydytojo.

„Aprašytu atveju, jei asmuo nedarys testo iš naujo, jis turi išbūti izoliacijoje 14 dienų nuo atvykimo iš užsienio dienos. Jei jis nuspręs testą padaryti, siūlau likti izoliacijoje iki atsakymo gavimo, bet ne trumpiau kaip 14 dienų nuo grįžimo dienos“, – teigė direktorė.

Kol laukė testo atsakymo, atsidūrė ligoninėje

Savo koronaviruso susirgimo istorija feisbuke pasidalinęs Arturas Kudelko taip pat rašė, kad jam atliktas tyrimas irgi pasimetė. Jis, kaip ir Giedrius S., grįžo į Lietuvą tuo pačiu reisu iš Londono. Tačiau vyras nepuolė smerkti už tai atsakingų asmenų, kadangi rezultatas vis dėlto ji pasiekė.

„Paskutines 10 dienų leidau namie ir mažiausiai, ko tikėjausi, kad vieną vakarą atsidursiu Klaipėdos universitetineje ligoninėje. Man buvo smalsu, kur visi lietuviai pasigauna tuos virusus, nes aš juk iš Ispanijos grįžau ir man visiškai nieko. Kol vieną vakarą temperatūra staigiai nepakilo iki 38 laipsnių, laužė kaulus, sloga, kosulys (tas toks sausas), svaigo galva ir kas svarbiausia – buvo sunku kvėpuoti, net labai.

Skambinau į 1808, savanoriai atlieka savo darbą puikiai, nepaisant to, kad mano darytas testas Vilniaus oro uoste kovo 28 d. pasimet4. Paskambinus į 112, buvo paprašyta truputį palaukti, nes medikų brigada turėtų pasiruošti. Nežinau, ką rašo laikraščiai ir visos medijos, medikai atvyko po 10 minučių, visas ligoninės personalas dirba kuo puikiausiai. Ačiū jums už tai!“, – viešai dėkojo vaikinas.

Taip pat SAM balandžio 7 d. informavo, kad siekiant paspartinti ėminių ištyrimą, bus reguliuojami jų srautai tarp laboratorijų.

„Tam, kad būtų pagreitintas ėminių, paimtų mobiliuosiuose punktuose, ištyrimas, į laboratorijas jie bus išskirstomi atsižvelgus į šių pajėgumus, t. y. nukreipiami į mažiausiai tuo metu apkrautas. Už tokį srautų reguliavimą bus atsakingos keturios pagrindinės laboratorijos, kurios, gavusios ėminius, dalį jų tirs pačios, o kitą dalį savarankiškai išskirstys į mažesnes to regiono laboratorijas, turinčias galimybes tyrimus atlikti greičiau“.