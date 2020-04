Įvardijo didžiausias baimes dėl koronaviruso: kur kas gilesnės problemos gali laukti ateityje

Naujausia visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ visuomenės nuomonės apklausa, Delfi užsakymu atlikta kovo 17–30 dienomis, parodė kaip visuomenė žvelgia į koronaviruso grėsmes. Apklausa rodo, kad žmonės gana stipriai nerimauja dėl šios pandemijos, supranta valdžios įvestus karantino apribojimus, labiausiai nerimauja dėl artimųjų ir galimos ekonominės krizės. Tačiau anot psichiatro, visuomenės problemos ateityje, jau įveikus pandemiją, gali būti labai rimtos.

Pirmuoju apklausos klausimu respondentams teko 10 balų skalėje įvertinti savo nerimą dėl koronaviruso, 1 – jokio nerimo, 10 – kelia labai didelį nerimą. Bendras atsakymų vidurkis – 7,4 balo.

Savo nerimą 1 ir 2 balais (nekelia nerimo) įvertino 2,9 procentų apklaustųjų. Savo jauseną 3 – 4 balais (kelia nedidelį nerimą) įvertino 7,9 procentų respondentų. Vidutinį nerimą (5– 6 balai) jaučia 20,5 procentai apklaustųjų. Gana didelį nerimą (7 – 8 balai) jaučia 32,5 procentai apklaustųjų, o labai didelį nerimą (savo jauseną įvertinę 9 – 10 balais) – 36,5 procentai.

„Spinter tyrimai“ visuomenės apklausos apie koronavirusą rezultatai. Foto: DELFI

Taigi, gana didelį ir labai didelį nerimą jaučia 68,7 procentai apklaustųjų. Kaip informuoja „Spinter tyrimai“, didesnį nerimą dažniau jaučia moterys, vyresnio amžiaus, mažesnių pajamų respondentai.

Nerimo lygis – gana aukštas

„Sprinter tyrimų“ vadovas, sociologas Ignas Zokas Delfi sakė, kad įsitempimą dėl šios situacijos galima vertinti kaip „pakankamai didelį“.

„Pirmas dalykas, kuris pastebimas, tai tas nerimo lygis yra gana aukštas. Nes jeigu mes turime nerimo skalėje 9–10 balų daugiau nei 30 procentų, o per dvi viršutines dalis – beveik du trečdaliai, tai galima sakyti, kad įsitempimas visos visuomenės yra pakankamai didelis“, – visuomenės apklausos duomenis vertino „Spinter tyrimai“ vadovas.

O psichiatras Linas Slušnys tikino, kad geriausiai šioje apklausoje matomas viešosios erdvės indėlis.

„Atvirai šnekant, pasižiūrėjus į šią apklausą, atrodo, kad tai atspindi tai, kas yra kalbama viešojoje erdvėje visą laiką. Tas atspindėjimas net tiesioginis yra“, – Delfi duomenis komentavo L. Slušnys.

Jis teigė, kad tikėjosi dar didesnio nerimo lygio. O šioje situacijoje nestabiliausiai besijaučianti visuomenės grupė taip jaučiasi ir kitais klausimais.

„Mane nustebino, kad nerimo nėra labai didelio, vidutinis skaičius apie 7, dešimtbalėje sistemoje. Kas yra įdomu, kad nerimą jaučia moterys vyresnio amžiaus ir mažesnių pajamų. Kai pamačiau šitą skaičių, pagalvojau, kad skaičius gana mažas, jaustis to turėtų kaip ir daugiau.

Viena dalis nustebina, kad toks nedidelis, o iš kitos pusės, tai tik patvirtina faktą, kas mažiausiai jaučia pasitikėjimą savimi, kas jaučiasi mažiausiai apsaugoti – vyresnio amžiaus, mažesnes pajamas gaunantys respondentai, jų nerimas didesnis“, – kalbėjo psichiatras.

Vyriausybė turi visuomenės palaikymą

Antrame respondentams pateiktame klausime buvo teiraujamasi, kaip jie vertina visuotinį karantiną ir kitas kasdienio gyvenimo ribojimo priemones, kurių ėmėsi Vyriausybė, siekdama sumažinti viruso plitimą.

45,7 procentai respondentų teigė, kad priemonės yra per mažos arba jų imtasi yra per vėlai. Beveik pusė – 49,4 procentai priemones įvertino kaip adekvačias keliamai grėsmei. Apie 5 procentus apklaustųjų (4,9 proc.) teigė, kad priemonės yra per griežtos, arba jų imtasi per anksti.

„Spinter tyrimai“ informuoja, kad priemones kaip nepakankamas dažniau įvardijo vyresnio amžiaus gyventojai, mažesnių pajamų atstovai. Kad priemonės adekvačios – jaunesnio ir vidutinio amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo atstovai.

„Spinter tyrimai“ visuomenės apklausos apie koronavirusą rezultatai. Foto: DELFI

I. Zokas Delfi sakė, jog akivaizdu, kad visuomenė palaiko Vyriausybės sprendimus.

„Dėl priemonių, tai žmonės supranta, kad jos reikalingos. Jei dėl kažko nuogąstauja ar nori prieštarauti Vyriausybei, tai tik dėl to, kad gal per silpnos. O ne tai, kad gyvenimas buvo sugriežtintas. Šitoje vietoje valdžia savo sprendimams turi visišką visuomenės palaikymą ir supratimą“, – situaciją vertino „Spinter tyrimai“ vadovas I. Zokas.

L. Slušnys teigė, kad šie duomenys, kaip ir augantys valdžios reitingai jo nestebina, tai įprasta.

„Tokių kritinių momentų atvejais, remiantis jau masių psichologija, masės yra linkusios perduoti valdymą valdžiai. Ir čia niekas nei nustebina, nei šokiruoja mane, kad ir valdžios kylantys reitingai. Eilinis žmogus atsitraukia ir perduoda lazdelę. Tą demokratiją paaukoja vardan bet ko, kritiniais momentais yra labai lengva šalis okupuoti, įvesti autokratiją, nes tam pasiduoda, nes taip reikia“, – Delfi sakė psichiatras.

Pagrindinis dėmesys – artimiesiems ir ekonominei situacijai

Apklausoje respondentai galėjo pasirinkti keletą iš pateiktų variantų dėl didžiausią nerimą koronaviruso karantino metu keliančios priežasties, tad atsakymų suma viršija 100 procentų.

Asmeniškai didžiausią nerimą respondentai jautė dėl to, ar išgyvens jų artimieji, šį atsakymą pasirinko 53,9 procentai apklaustųjų. 41,3 procentai apklaustųjų pažymėjo, kad nerimą jaučia dėl to, ar neprasidės didelė ekonominė krizė. Panašus skaičių apklaustųjų (37,6 proc.) teigė, kad nerimauja dėl to, ar turės pakankamai pajamų maistui, būstui ir prisiimtiems įsipareigojimams padengti.

21, 6 proc. rinkosi ir nerimą, ar patys išgyvens, apie 15 procentų nerimauja dėl to, ar išsaugos darbo vietą. Kitas priežastis rinkosi apie 9 procentus.

„Spinter tyrimai“ visuomenės apklausos apie koronavirusą rezultatai. Foto: DELFI

Kaip informuoja „Spinter tyrimai“, dėl savo paties išgyvenimo dažniau išgyvena vyriausio amžiaus gyventojai, ar išgyvens artimieji – moterys, 26–35m., aukštesnio išsimokslinimo atstovai. Dėl didelės ekonominės krizės dažniau nuogąstauja 26–45m. amžiaus, aukštesnio išsimokslinimo, didžiausių pajamų atstovai, didmiesčių gyventojai.

Ar užteks pinigų maistui ir būtiniems įsipareigojimams dažniau svarsto jauniausio (iki 25 m.) ir vyriausio (virš 55m.) amžiaus gyventojai, vidutinių ir mažesnių pajamų atstovai. Dėl darbo vietos išsaugojimo dažniau prisibijo vyrai 46–55m. apklaustieji, vidutinio išsimokslinimo, vidutinių pajamų atstovai.

Gali kilti kur kas didesnių problemų

„Spinter tyrimai“ vadovas I. Zokas Delfi sakė, kad pagrindinis akcentas pakankamai aiškus – nerimauja, ar šią pandemiją išgyvens artimi žmonės.

„Matyti, kad pagrindiniai akcentai eina į tuos gyvybinius dalykus. (...) Taigi tada pirmas ir svarbiausias dalykas – ar išgyvens mano artimieji, akcentas – į vyresnio amžiaus žmones. Be abejo, jei tų mirčių vis daugėja, tas skaičius dar didės, tai tas procentas, matyt, tik didės. Ir antras paraleliai mąstymas yra galvojimas apie tolimesnę ateitį – ekonominę krizę.

Klausimai dėl darbo vietų išsaugojimo nėra per daug didelių nuogąstavimų. Tai yra du pagrindiniai motyvai: ar nebus mirčių mano rate dėl šios krizės, ar ir dėl to neprasidės tektoniniai lūžiai pasaulinėje ekonomikoje“, – sakė jis.

I. Zokas pabrėžė, kad nuomonės apklausa užfiksavo ir tam tikrus skirtumus socialinės demografijos charakteristikoje.

„Būtent moterys daugiau galvoja apie tuos išgyvenimo dalykus, artimuosius. Vyrai dažniau rinkosi tuos ekonominius atsakymus: darbo vietos, ekonominė krizė. Tai yra daugiau galvojimas apie tokius ūkinius dalykus, gal šiek tiek mažiau jie yra emocionalūs. Bet bendra nuotaika yra gana vienoda visoje šalyje“, – nuomonės apklausos rezultatus vertino I. Zokas.

Psichiatras L. Slušnys teigė, kad jei bene pusė asmenų nerimauja dėl artimųjų, galbūt tai reiškia, kad ši dalis tikrai laikysis karantino reikalavimų.

„Stebint, kad pasidalina maždaug per pusę, daugiau tų, kurie nerimauja dėl artimųjų, man tai yra smagus skaičius. Žmonės išgyvena dėl artimųjų, daugiau nei pusė – 54 procentai. Mes galime būti beveik tikri, kad šita dalis laikysis karantino sąlygų, čia yra gerai. Galima sakyti, kad kas antras žmogus Lietuvoje bus sąmoningas, galbūt dėl nerimo, bet tai yra sąmoningumo kriterijus, mano manymu“, – duomenis vertino jis.

L. Slušnys teigė, kad skirtumai socialinės demografijos charakteristikoje atskleidžia itin skaudžią problemą, su kuria galime susidurti ateityje.

„Kita nerimo priežastis – ar neprasidės ekonominė krizė, tas nerimo skaičius yra normalus, nes apie kalbama pakankamai daug. Bet pažiūrėkite, kas dėl to pergyvena – vyrai. Tai rodo, kad vis dar esame ta valstybė, kurioje vyrai jaučia didžiausią atsakomybę, jaučia, kad jie yra maitintojai, ši dalis egzistuoja. Aš dėl to truputėlį nerimauju, šitas skaičius nėra mane nuteikiantis gerai. Mes ir taip vyrų savižudybių turime maždaug 4 kartus daugiau nei moterų. Ką šitas skaičius rodo?

Jis aiškiai rodo, kad vyrai nerimauja, kad iš jų bus pareikalauta daugiau, nei jie galės pavežti. O man tai kelia nerimą, kaip jie tvarkysis su savo psichine dalimi. Kai į psichikos specialistus vyrai kreipiasi kelis kartus mažiau nei moterys. Ir mes turime rizikingą situaciją, kas bus po karantino. Nes jei mes turėsime krizę po karantino, o taip bus, žmonės tikrai neteks darbų, tikrai sumažės ekonomika. Kad mes atsistosime ir gal po metų, gal po pusantrų tikrai. Bet šitas skaičius man kelia nerimą“, – kalbėjo L. Slušnys.

Psichiatras pabrėžė, kad jei jis būtų valdžioje, jau dabar pradėtų veikti, kad spręsti problemos nesiimtume per vėlai.

„Ir užbėgti įvykiams už akių, kad be reikalo neprarastume žmonių. Nes būtent jie gali ir uždirbti, kelti ekonomiką“, – Delfi sakė L. Slušnys.

Griežtų karantino ribojimų trukmė

Respondentų buvo klausiama ir kiek, jų manymu, reikės laikytis griežtų karantino apribojimų. Kovo 17–30 dienomis 15 dienų laikotarpį pasirinko 2,7 proc. apklaustųjų, 21 dieną rinkosi 6,1 proc. respondentų, 30 dienų laikotarpį rinkosi 25 procentai apklausą atlikusių gyventojų. 19,1 procentas teigė, kad griežtų ribojimų reikės laikytis 45 dienas. Daugiausiai rinkosi 60 dienų griežtų apribojimų laikotarpį – 28,9 procentai.

90 dienų griežtų apribojimų laikotarpį rinkosi 8,2 procentai apklaustųjų, o 10 procentų rinkosi daugiau nei 90 dienų.

„Spinter tyrimai“ visuomenės apklausos apie koronavirusą rezultatai. Foto: DELFI

„Spinter tyrimai“ informuoja, kad trumpesnį terminą (iki 30 dienų imtinai) dažniau įvardijo 18–25m. respondentai, vyrai. Ilgesnį terminą (60 dienų ir daugiau) – vyriausio amžiaus (55 m. ir vyresni) apklaustieji.

„Spinter tyrimai“ vadovas I. Zokas Delfi sakė, kad tikimasi, kad pandemija pasiseks įveikti per 60 dienų.

„Niekas nesitikėjo nuo pat pradžių, kad pavyks įveikti gana greitai. Karantiną iki 30 dienų prognozavo tik apie trečdalis apklaustųjų. Vis tik, lūkestis yra 60 dienų, tai bendra nuostata, ar viltis, kad per 2 mėnesius, kažkur gegužės viduryje, pradėsime grįžti į gal ne visiškai normalų gyvenimą, bet kad jau nebebus tokių griežtų apribojimų, kuriuos turime šiandien“, – Delfi sakė „Spinter tyrimai“ vadovas.

Psichiatras L. Slušnys komentavo pamatytus esminius skirtumus.

„Kas nori trumpesnio karantino, tie, kurie nori greičiau reikalus tvarkytis ir baruose sėdėti – jaunimas. O vyresni, kurie suvokia geriau, turi daugiau informacijos, jie linkę kalbėti apie ilgesnius terminus. Vėl, akivaizdu, kad patirtis kalba vieną, o jaunimas – nori eiti, virusas jiems nėra grėsmingas, praserga, nemiršta. Jie nori greičiau iš namų nešdintis. O vyresni supranta, kiek tai pavojinga jiems, jų artimiesiems“, – Delfi sakė psichiatras L. Slušnys.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2020 metų kovo 17–30 dienomis, naujienų portalo Delfi užsakymu, atliko visuomenės nuomonės apklausą. Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų.

Taikytas kombinuotas apklausos metodas: 50 proc. telefoninės apklausos būdu, 50 proc. internetu. Telefoninio interviu atveju apklausą atlieka profesionalus apklausėjas. Jis veda pokalbį su respondentu pagal parengtus klausimus, atsakymus fiksuodamas klausimyne. Internetinėje apklausoje respondentui siunčiama nuoroda į apklausą, kurią respondentas užpildo savarankiškai jam/jai patogiu metu. Nuoroda yra unikali t.y. klausimyno negalima užpildyti kelis kartus.

Tyrimo metu buvo apklausti 1009 respondentai.

Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą yra proporcingas gyventojų pasiskirstymui Lietuvoje.

Tyrimo rezultatų paklaida 3,1%.