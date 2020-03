Kol valdžios žmonės galvojo, koronavirusu užsikrėtęs Mantas greitųjų testų gavo iš draugo

Tik po savo istorijos paviešinimo medikų dėmesio sulaukęs renginių vedėjas Mantas Kazlauskas apie tai, kad užsikrėtė koronavirusu, sužinojo atlikęs testą mobiliajame punkte, o vėliau – pasitikrinęs internete. Simptomų jis nejaučia iki šiol, tačiau po teigiamo testo rezultato drausmingai izoliuojasi namuose, o laukdamas dar vieno medikų verdikto ir tikėdamasis, kad jis bus neigiamas, tiesiog iš draugo, o ne institucijų, gavo greitųjų testų.

Tiesa, M. Kazlauskas nei prieš tai, nei dabar jokių ligos simptomų nejaučia. Kaip Delfi teigė renginių vedėjas, jų nejaučia ir jo žmona. Beje, jo žmonai atlikto testo rezultatas buvo neigiamas, tačiau jie abu gyvena tuose pačiuose namuose, tad painu – ar izoliuotis nuo visuomenės turi tik teigiamą rezultatą gavęs M. Kazlauskas, ar ir jo žmona.

Be to, šiandien buvo įvardyta, kad jei po teigiamo rezultato asmenys nebus tiriami 37 dienas, tačiau jei praėjus šiam laikotarpiui nejaus jokių simptomų, galės laikyti save pasveikusiais. Vis dėlto, M. Kazlauskas svarsto, ar tokia pati 37 dienų saviizoliacija galioja ir kartu gyvenančiai žmonai.

Savo istoriją feisbuke paviešinęs ir toliau jos detales pasakojantis M. Kazlauskas teigė, kad neeilinėje situacijoje „nieko nesupranta visuomenė, nieko nesupranta sergantys, nelabai žino, kaip turėtų elgtis ir patys medikai, karštosios linijos specialistai“.

Feisbuko įrašo pradžioje kitų žmonių patirtimis pasidalijęs M. Kazlauskas pridūrė, kad pats iki šiol jaučiasi puikiai bei įvardijo, kad jo bičiulis jam atsiuntė greitųjų testų.

„Simptomų nėra. Jaučiuosi puikiai. Šiandien buvo kurjerių diena. Durų skambutis skambėjo ir skambėjo. Prie durų buvo palikinėjami daiktai. Vienas iš jų dėžutė, kuria susidomėjo ir mūsų katė. Ten bičiulis atsiuntė 2 express testus. Kol mūsų valdžios žmonės galvojo, ieškojo, jis savais kanalais atsisiuntė testų. Ir dar mano smalsumui patenkinti jų atsiuntė“, – teigė M. Kazlauskas bei pridūrė pasvarstymą, kad testo atlikimui reikia susikaupti.

Vis dėlto, M. Kazlauskas atliko greitąjį testą. Ir nors jo rezultatas buvo neigiamas, jis pats teigė, kad pasitikės tik specialistų atliekamais tyrimais.

M. Kazlauskas teigė, kad jam rašo ne vienas, užsikrėtęs koronavirusu ir pakliuvęs į panašią nežinomybę, kaip ir jis.

„Kol nėra aiškios tvarkos, dar daugiau nerimo ir sergančiųjų tarpe. Kas bus? Kaip bus? Kada visa tai baigsis? Kaip rašė man Tomas (vardą pakeičiau, kad aplinka neidentifikuotų), jo šeimoje „ant dienų“ krykštaus kūdikėlis, o be papildomų testų jis bijo grįžti tiek dabar, tiek po 37 dienų. (Čia ministras teigia, kad po 37 dienų žmogus bus laikomas pasveikusiu.)

Galų gale juk 37 dienas laikyti dirbantį ir atsakingą žmogų karantine valstybei yra nuostolis. Nes jeigu jis į rankas gauna 1000€, tai valstybė jam dirbant gaus apie 600 € mokesčių, o jam sėdint karantine – negaus mokesčių ir iš Sodros biudžeto sumokės apie 600 € nedarbingumo. (Nesu finansininkas, tai gali būti skaičiavimo klaidų).

Tomas ir jo įmonė elgėsi socialiai atsakingai. Iš komandiruotės grįžo anksčiau ir valstybei nereikėjo juo rūpintis. Atsakingai karantinavosi specialiai išnuomuotame bute. Tomas nejautė jokių simptomų, tik galvos skausmą. Testą pasidarė tik tam, kad, neduok Dieve, neužkrėstų besilaukiančios žmonos. Kovo 25 dieną jis prabudo su teigiama Covid-19 diagnoze. Panašu, kad iki šiol su Tomu niekas nesusisiekė“, – kito žmogaus istoriją pasakojo M. Kazlauskas.

Jis pažymėjo, kad per savaitę (prieš tiek laiko jam diagnozuotas koronavirusas – Delfi), algoritmas pasikeitė iš esmės. Dabar skelbiama, kad su ambulatoriškai besigydančiais turi susisiekti šeimos gydytojai ar slaugytojos, taip pat nustatyta, kad turi būti tiriami visi, pajutę koronaviruso simptomus.

M. Kazlauskas pasidalijo ir dar viena istorija: „Ievai taip pat dar laukia 8 dienos karantino, Mr. P., tikiuosi, keliausime testų pasidaryti jau šį savaitgalį. Dar daugelio rašančių datų nežinau, bet tikiuosi, kad greitai jūs 2 kartus per 24 valandas pamatysite užrašą „nerasta“ (neigiamas)“, – rašė M. Kazlauskas.

Vėliau renginių vedėjas įvardijo kelis punktus, kurie apibūdina naują tvarką: sergančiuoju turi rūpintis šeimos gydytojas ar slaugytojas, pakartotinis testas atliekamas tik po dviejų savaičių, sergantysis pasveikusiu laikomas tik tuomet, kai per parą atliekami du testai ir jie abu būna neigiami. Daugiau – M. Kazlausko išskirtuose punktuose:

„1) Kaip ir minėjau, jei sergate lengva forma, jumis rūpinsis jūsų šeimos gydytojas arba slaugytojas. Tai jūsų geriausias draugas artimiausias dvi savaites. Jau dėkite jo numerį į Favourites.

2) Praėjus 2 savaitėms jums turi būti atliekamas pakartotinis tyrimas. Kuriam elektroninį siuntimą išrašo jūsų šeimos gydytojas.

3) Kur bus atliekamas tyrimas? 99% mobiliuose punktuose. Numanau, kad vėl reikės skambintis patiems į 1808 ir sukti loterijos ratą bei gauti laiką pakartotinam tyrimui. Jeigu bus pasiektas pikas – tikėtina, kad dėl tyrimų gali tekti ir pakovoti (jei jų truks, nesistumdykime ir atiduokime potencialiai sergantiems).

4) gavus atsakymą (jeigu neigiamas) – tyrimas turi būti vėl pakartotas. Ir tam skirta 24 valandos!!! Nespėsite – greičiausiai ir pirmas nebegalios. (Todėl čia jau kovokite dėl tyrimo).

5) Gavę antrą in a row neigiamą atsakymą, šaukite šampaną! Pasveikote! Paskambinkite ir padėkokite savo šeimos gydytojui ir slaugytojai“.

M. Kazlauskas svarstė, kad jei jam bus atlikti du testai ir abu jie bus neigiami, nebereikės laikytis saviizoliacijos ir galės grįžti į paprastesnį – karanmtino režimą.

Delfi primena, kad M. Kazlauskas savo istoriją paviešino, tik po to sulaukė medikų dėmesio. Atlikti testą jis nusprendė po to, kai kartu keliavusiems draugams buvo nustatytas virusas, jam testas buvo atliktas mobiliajame punkte. M. Kazlauskas pasakojo, kad su juo niekas nesusisiekė, nepranešė testo rezultato ir nepasidomėjo jo savijauta. Tik po to, kai M. Kazlauskas savo istorija pasidalijo su žiniasklaida, sulaukė medikų dėmesio, testas buvo atliktas ir jo žmonai.