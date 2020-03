Malinauskas – atvirai apie tai, kas vyko valdžios kabinetuose virusui atėjus į Lietuvą

„Delfi 11“ laidoje buvęs premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas papasakojo apie pasiruošimo ekstremaliai situacijai užkulisius ir apie tai, kur buvo padarytos didžiausios klaidos.

Buvęs premjero patarėjas neslepia ir dabar aktyviai bendraujantis su Sauliumi Skverneliu bei pasiryžęs bet kuriuo momentu nemokamai grįžti dirbti kovojant su virusu, jei tik prireiks jo paslaugų. Su juo kalbasi Arūnas Milašius, Delfi agro redaktorius.

S. Malinauskas pripažino ir tai, kad Lietuvos policija nusipirko reikiamų apsaugos priemonių ir jomis papildė savo rezervus, tačiau Sveikatos apsaugos ministerija tą daryti vengė ir dabar medikams trūksta net būtiniausių priemonių.

„Situacija įtempta. Manau, Vyriausybės įsikišimas padarė lūžį, bet man gaila, kad anksčiau sprendimai strigo, ir reikia kalbėti apie klaidas, apie tai, ką būtina tobulinti. Negalime užsidaryti į tamsų kambarį ir nieko nekritikuoti“, – kalba S. Malinauskas.

Jis aiškina, kaip veikia ekstremalios situacijos valdymas. Šio centro vadovas priima sprendimus. Kartais dalyvauja ir Vyriausybė.

„Dabar žingsniai daromi greitai, tačiau ne visada iki galo apgalvoti. Pavyzdžiui, sprendimas karantinuoti iš užsienio grįžusius žmones geras, bet blogai tai, kad asmenys, kurie gali izoliuotis patys ir vieni pabūti dvi savaites, tokios galimybės neturi. Tai blogai, nes ne visi žmonės yra tarsi gyvuliai, kurie eis į gatves ir užkrės kitus. Dar vienas niuansas – reikia pasiūlyti padorias sąlygas tiems, kurie patys nori izoliuotis, tačiau neturi galimybių, nes butuose, pavyzdžiui, gyvena šeimos nariai. Dabar visi sugrūsti į vieną vietą, žmonės sutrikę, jaučiasi nesaugiai“, – vardija buvęs šio centro narys.

S. Malinauskas dalyvavo komisijos posėdžiuose, kai buvo paskelbtas karantinas, ir pats pripažįsta, kad daugelis sprendimų buvo vėluojantys. Be to, gana ilgai laikytasi požiūrio, kad tai – tik Kinijos problema.

„Kai pirmai šiaulietei diagnozuota liga, tai buvo signalas, kad užkratas jau šalies viduje ir galimybių išvengti ligos nebėra. Mane nustebino tada išryškėjusios klaidos. Pats važiavau į Šiaulius ir mačiau, kaip tenykštės ligoninės vadovas SAM pareigūnų ir viceministrų klausinėjo, ar turimi respiratoriai apsaugo medikus. Jiems niekas negalėjo pasakyti, aš pats skambinau į SAM ir sakiau, kad arba kraunatės respiratorius ir važiuojate į Šiaulius, arba išeinu prieš žurnalistus ir sakau, kad pasiruošimo lygis tik toks. Respiratorių atvežė. Kitą dieną spaudos konferenciją surengė ministras Aurelijus Veryga ir patikino, kad turime visko pakankamai. Jo kabinete per pasitarimą paklausiau, ar turi planą, ką darysim“, – kelių savaičių senumo įvykius prisimena S. Malinauskas.

Jis sako, kad SAM visada kalbėjo, jog Lietuvoje yra įmonė, kuri pagamins pakankamą kiekį apsaugos priemonių. Policija tuo metu tiesiog pirko apsaugos priemonių – jų įsigijo bei atsargas papildė. SAM to nedarė. Tačiau po ilgų įtikinėjimų, kad kaukės ir respiratoriai bus gaminami Lietuvoje, paaiškėjo, jog įmonė, apie kurią kalbėjo valdininkai, gamina stacionarią įrangą ligoninėms ir negali gaminti apsaugos priemonių.

„Posėdyje klausiamai pažiūrėjau į A. Verygą – argi taip valdome informaciją ir tik tiek žinome apie savo įmones ir galimybes gauti įrangą. Ta pati situacija buvo kalbant apie dezinfekcinio skysčio gamybą, kai savaitę ginčytasi, ar galima gaminti. Gyniau SAM poziciją, kol paaiškėjo, kad gamykla siūlo gaminti be leidimų, tiesiog tam, kad būtų galima tiekti produkciją, ir vėliau sutvarkys dokumentus. Dėl A. Verygos užsispyrimo praradome daug laiko. Žmonės, kurie norėjo veikti, atsidūrė paraštėse“, – karčių žodžių negaili buvęs premjero patarėjas ir sako nesuprantąs, kaip dabar nuotoliniu būdu vyksta spaudos konferencijos, kai dalis klausimų tiesiog neužduodami.

Jis pats buvo nušalintas nuo informavimo grupės vadovo pareigų ir atsistatydino, todėl dabar tikina nesuprantąs Ramūno Karbauskio ir Dainiaus Gaižausko pozicijos, kad visi, kurie kalba kitaip nei A. Veryga, skleidžia dezinformaciją.

„Pasiūliau savo pagalbą, nors nemanau, kad ji bus priimta. Nuolat bendrauju su premjeru ir manau, kad geriausia būtų, jei Saulius Skvernelis perimtų šios situacijos valdymą ir Visuomenės informavimo grupei ateitų vadovauti pašalinis žmogus. Jei būtų prašymas padėti, tai padaryčiau nemokamai, be pareigų ir be titulų. Mes negalime į priešakines linijas mesti medikų be apsaugos priemonių, nedaryti testų ir sakyti, kad tai nereikšminga“, – kalba S. Malinauskas, savo poziciją dabar išsakantis ir „Youtube“ platformoje bei feisbuke.

Buvęs premjero patarėjas atviras: „Pamirškite, kad mūsų sveikatos apsaugos sistema susitvarkys. Tokio resurso neturi nė viena valstybė. Pasisekė tiems, kurie susirgo pirmieji ir gavo išskirtinį dėmesį. Ne laikas kalbėti apie medikų kaltę. Galbūt, jei respiratoriai būtų nupirkti anksčiau, mirčių nebūtų.“

S. Malinauskas, paprašytas pakomentuoti, kaip nutiko, kad prezidentas Gitanas Nausėda sakė, jog A. Verygos keisti nereikia, o Finansų ministerijai pavaldžioje struktūroje dirbanti Dalia Grybauskaitė sveikatos ministrą išvadino asilu ir pranešė, jog jau priimtas nutarimas jį keisti, sakė: neišvengiama, kad krizės koordinavimą turės perimti premjeras. Tai praktiškai nuspręsta. A. Veryga yra vienas iš artimiausių R. Karbauskio žmonių ir liks sveikatos ministru.

„Pagal apklausas, A. Veryga buvo nemėgstamas ministras, kartu buvo dažniausiai cituojamas ministras. Dabar suprantu, kodėl taip nutiko. Jis priimdavo diskutuotinus sprendimus (dėl alkoholio draudimų, kompensuojamųjų vaistų) ir jų laikydavosi pozicijų. Dabar reikia to vengti, nesėti baimės jausmo ir pripažinti klaidas. Kaip ir su izoliuotais asmenimis. Jei pasielgta per grubiai, reikia keistis“, – siūlo S. Malinauskas.

Jis atsako į klausimą, ar kariuomenė mus gali išgelbėti. Armija valdant krizę dalyvauja nuo pirmųjų dienų. Jie turi pakankamų pajėgumų prižiūrėti karantinuojamus miestus, blokuoti kelius, pervežti dideles žmonių grupes, jau padėjo prižiūrint oro uostą. Tačiau vadovauti pačiam krizės suvaldymo procesui turi politikai.