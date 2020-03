Epidemiologas: Lietuvoje prasideda antroji koronaviruso banga, užsikrės artimiausi šeimos nariai

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas, epidemiologas prof. Saulius Čaplinskas įsitikinęs, kad Lietuvoje jau prasideda antroji koronaviruso banga. Gydytoju teigimu, dabar liga jau plinta šeimose, ja vienas kitą užkrečia artimiausi asmenys.

„Mes turėsime tą antrą bangą. Tiksliau, ji jau dabar prasideda, tik galbūt mes jos per daug nepastebime, kai užsikrės artimiausi šeimos nariai, jeigu jie kartu buvo karantine. Aš jau seniai sakiau, kad antra rizikos grupė yra medikai ir dabar mes tai matome. Tai visiškai suprantami epidemiologiniai dėsningumai“, – laidoje Delfi11 pirmadienį kalbėjo profesorius.

Delfi primena, kad SAM patvirtino naujas taisykles, pagal kurias nuo šiol visi iš užsienio grįžę asmenys turi būti privalomai izoliuojami savivaldybių numatytose patalpose. Tiesa, iki šiol neaišku, kaip turi elgtis anksčiau iš užsienio grįžę ir namuose izoliavęsi asmenys. Pagal SAM tvarką, jie tai galėjo daryti savo gyvenamojoje vietoje, tačiau kartu gyvenantys jų šeimos nariai to daryti neprivalėjo, jiems buvo leidžiama gyventi „įprastą gyvenimą“. Apie tai plačiau galite skaityti čia.

„Epidemiologine prasme savaime suprantama, kad tai yra nonsensas. Todėl mes ir sakome, kad jeigu izoliuotis, tai tada turi izoliuotis visa šeima. Arba tada, kad tie žmonės nekontaktuotų su kitais šeimos nariais. Kodėl prašome, kad padėtų kaimynai, jeigu reikia, ir matome, kaip jie plačiai atsiliepia“, – laidoje kalbėjo S. Čaplinskas.

Gresia sveikatos sistemos griūtis

Lietuva, profesoriaus vertinimu, iki šiol atlieka per mažai tyrimų. Vis dėlto, anot jo, jau dabar aišku, kad koronovirusine infekcija gali būti užsikrėtęs kas dešimtas grįžęs iš užsienio.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad neužtenka vien tik pasakyti, kad laikykitės karantino, jeigu žmogus nesupranta, kodėl to reikia laikytis. Tyrimai, sakykime atvirai, šiai dienai dar yra visiškai nepakankami. Bet kai tik pradėjome plačiau tirti žmonės, paprašytus laikytis izoliacijoje, ir kai jie atvyko į patikros punktus, tai Vilniuje nuo 4 iki 8 proc. atvykusių yra infekuoti. Apie kokį mastą mes jau tada kalbame? Kai žmonės pradės suprasti, kad galbūt net kas dešimtas, gal ir dar daugiau, iš tų, kurie buvo paprašyti laikytis izoliacijos, jau gali būti infekuoti, gal pradės kitaip žiūrėti“, – teigė profesorius.

Pasak S. Čaplinkso, neužteks kalbėti tik apie baudas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiausia lietuviams išaiškinti, kodėl jie turi laikytis paskelbtų griežtų ribojimų.

„Galbūt mes kai kuriuos veiksmus pradedame ne nuo to galo. Jeigu dabar mes kalbėsime tik apie baudas, gali būti per vėlu. Reikia kalbėti apie tai, kad žmonės suprastų, kad jeigu jie nevykdo primigtinų medikų reikalavimų ir prašymų, kurie dabar jau yra įteisinti teisės aktais, jie paprasčiausiai daro kriminalinį nusikaltimą. Jie gali būti prilyginami tiems žmonėms, kurie, šiuo atveju galbūt ne visai sąmoningai, žudo žmones.

Mes galime prieiti prie to, kad paprasčiausiai bus sveikatos sistemos griūtis. Prieisime prie to, kad žmonės gali nebegauti tos sveikatos priežiūros, tų paslaugų, kurių jiems reikia be Covid-19. Jau nekalbant apie tai, kaip gali išaugti šis poreikis plintant koronavirusui“, – apie pasekmes įspėjo S. Čaplinskas.



Sako, kad reikėtų sudaryti galimybę išsitirti visiems grįžusiems

Kaip teigia epidemiologas, dabar ne metas ieškoti kaltų ar girtis, kaip laiku buvo imtasi vienokių ar kitokių priemonių. Vis dėlto, jo teigimu, klaidas reikia taisyti itin greitai.

„Pirmi pavojaus signalai Lietuvoje nuskambėjo jau anksčiau. Dabar jau reikėtų nepanikuot, nebekaltint, kas ko nepadarė, ir nesigirti, kaip čia mes laiku pradėjome ir pan., o paprasčiausiai žiūrėti į priekį ir galvoti, ką galime padaryti ir kaip prisibelsti iki kiekvieno žmogaus proto ir širdies. Jeigu šiandien mes džiaugsimės neatsakingu gyvenimu, paprasčiausiai nebebus gyvybių rytoj. Jeigu nebus gyvybių, tai nebus kam ir gyvent.

Tai, kas buvo nepadaryta, reikia operatyviai daryti dabar. Bandyti maksimaliai išaiškinti žmonėms, kad jie suprastų, kodėl to reikia. Ir, jeigu atsiranda, kurie nesupranta, reikia ieškoti būdų kaip jiems atitinkamai teisės aktų tvarka tai priminti. Bet kol tai suveiks, virusas bus dar toliau pasėtas“, – teigė pašnekovas.

Jo teigimu, antras svarbiausias darbas, kurį Lietuva privalo padaryti, jei iš tiesų nori sumažinti viruso plitimo tempą, – didesnės tyrimų apimtys.

„Pirmiausiai reikėtų atrinkti šiuos (iš užsienio grįžusius – Delfi) žmones, iš karto sudaryti jiems galimybę išsitirti atrankiniais tyrimo metodais, ar jie buvo susidūrę su virusu, ar ne. Atrankiniai tyrimo metodai gali būti tikslūs jau praėjus savaitei nuo infekcijos. Ko gero, jie visi jau važiavo tą savaitę čia, į Lietuvą.

Taip, kai kurie galėjo nuo savo kelionės draugų užsikrėsti kur nors pakeliui. Ne visi bus užsikrėtę, bet jeigu jie dabar jau bus artimame kontakte, ar tai oro uoste, autobuse, ar tuose atrinkimo punktuose, tai mes galime turėti tą pačią situaciją, kokią turėjome su tuberkulioze. Tik mes apie tai pamiršome ir kažkodėl nebešnekame. Iš esmės būdami viename kambaryje, vienoje palatoje užsikrėtę atsparia tuberkuliozės forma ir neatsparia apsikeisdavo tais štamais ir tas, kuris turėjo neatsparią, tapo sunkiai pagydomas tuberkuliozės ligonis“, – priminė S. Čaplinskas.