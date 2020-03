Savivaldybės sutrikusios: siekiant išvengti chaoso, naktiniai ministro sprendimai turi būti atidėti

Šalies savivaldybėms intensyviai ruošiant patalpas, kuriose būtų izoliuojami su COVID 19 sąlytį turėję žmonės, nauji ir visiškai neaptarti sprendimai gali išbalansuoti visą jau esamą savivaldybių pasirengimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Pagal vakar, kovo 23 dieną, Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro paskelbtą sprendimą, savivaldybių administracijos, kurių teritorijoje yra tarptautiniai sienos kirtimo punktai, įpareigotos grįžusius iš užsienio valstybių asmenis vienai parai pervežti į specialias patalpas ir organizuoti tolimesnį jų pervežimą į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytas patalpas.

Pasak Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento Mindaugo Sinkevičiaus, savivaldybės ir taip daro viską, kas įmanoma, siekdamos užtikrinti savo gyventojams saugias izoliacijos sąlygas.

„Tačiau per naktį priimtas sprendimas visą šį savivaldybių darbą gali išbalansuoti. Staiga iškeliami nauji iššūkiai, su kuriais savivaldybės turi susitvarkyti per kelias valandas, kol nenusileido pirmieji lėktuvai. Praktiškai per pusę paros turime išsiaiškinti, ar užteks izoliacijos vietų konkrečios savivaldybės gyventojams ir kartu šimtams atvykstančiųjų? Kaip užtikrinti, kad atvykusieji, kurie namuose turi visas sąlygas saviizoliacijai, nesipriešins vos atvykę kuriam laikui patalpinami tam skirtose patalpose ir vėliau leisis pervežami į kitas patalpas savo savivaldybėse?“ – klausia LSA prezidentas.

Pasak jo, savivaldybės suvokia, kad kai kurie sprendimai turi būti priimami greitai, tačiau norint užtikrinti gyventojų saugumą ir kuo efektyviau pasiekti užsibrėžtų tikslų, būtina šiuos sprendimus aptarti su tais, kurie juos įgyvendins, tai yra – savivaldybėmis.

Palangos miesto mero patarėjas Pranas Žeimys teigia, kad popiet Palangos oro uoste nusileis lėktuvas su 160 Lietuvos piliečių, tačiau kur juos visus reikės apgyvendinti, iki šiol nėra aišku.

„Kalbamės su viešbučiais, tačiau ne visi nori priimti atvykstančius, o kai kurie pateikė savivaldybei kainas, prilygstančias 5 žvaigždučių apgyvendinimui,“ – sako mero patarėjas.

Kita savivaldybei nerimą kelianti problema – kaip užtikrinti, kad visi atskridę asmenys, kuriuos iš oro uosto paims specialūs savivaldybės parūpinti autobusai, nuvežti į apgyvendinimo vietas jose ir liktų. Pasak P. Žeimio, savivaldybei prireiks policijos ar kariuomenės pagalbos norint, jog visi atskridę asmenys apsigyventų suteiktose patalpose nekeldami grėsmės nei sau, nei aplinkiniams.

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas sako, jog šis skubotai priimtas sprendimas išbalansuos visą kruopštų rajono pasiruošimą izoliuoti savo gyventojus. Pasak jo, Kauno rajonas parengė pakankamai vietų, skirtų šio rajono gyventojų izoliacijai, ir yra pasirengęs jais pasirūpinti. Tačiau vien šiandien savivaldybė turės priimti ir rūpintis iš užsienio grįžusiais 250 piliečių, patalpinant juos rajono gyventojams parengtose patalpose, todėl pastariesiems vietų gali tiesiog nebelikti.

„Mums taip pat labai neramu dėl apsaugos priemonių darbuotojams, kurie turės išvežioti atskridusius žmones, – tų priemonių neturime. Patyrę kontaktą šie žmonės gali netolimoje ateityje tiesiog nebeateiti dirbti. Jei rūpinsimės vien grįžtančiais, o jų kasdien gali būti šimtai, galime nebeturėti nei pajėgumų, nei galimybių pasirūpinti savo rajono gyventojais,“ – teigia V. Makūnas.

Pasak jo, savivaldybė yra pasirengusi tvarkytis su bet kokiais kylančiais iššūkiais, tačiau naktį priimti sprendimai nedavė jokio laiko pasirengti ir ieškoti kitų galimybių, pavyzdžiui, statyti specialius palapinių miestelius arba sudaryti sąlygas kitoms savivaldybėms pasiimti savo gyventojus per kelias valandas po lėktuvo nusileidimo.