Veryga: planuojama išplėsti laboratorijų galimybes

Gailė Jaruševičiūtė ELTA

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tikina, kad ateinančią savaitę planuojama išplėsti laboratorijų galimybes, kad per parą dėl koronaviruso būtų galima būtų ištirti per 10 tūkst. žmonių. Ministro teigimu, šiuo metu šalies laboratorijos per parą maksimaliai gali atlikti 1500 tyrimų.

„Šiuo metu maksimaliai galima atlikti 1500 tyrimų“, – LRT laidoje „Dienos tema“ kalbėjo A. Veryga, akcentuodamas, kad kol kas nė viena laboratorija nedirba visu pajėgumu. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad tam, jog per parą būtų atlikta daugiau nei 1500 tyrimų, ruošiamasi laboratorijose pasitelkti papildomą įrangą. „Ateinančią savaitę turėtų bendrai išsiplėsti laboratorijų galimybės, nes laboratorijose bus pasitelkta papildoma įranga. Vien tik vienoje įstaigoje papildomai instaliuota įranga leis beveik dvigubai išplėsti pajėgumus ir jeigu viskas pavyks su reagentais (...), tai tikrai mes pajėgumus turėsime labai didelius“, – sakė A. Veryga. Susiję straipsniai Veryga sako, kad kurį laiką tyrimai mobiliuosiuose punktuose gali nevykti: gali būti paspausta pauzė SAM perka beveik 2 mln. respiratorių iš Kinijos, tikisi gauti per dvi savaites „Net ir per 10 tūkst. bus galima atlikti tyrimų, o gal net ir daugiau (per parą – ELTA)“, – kalbėjo jis. A. Veryga taip pat informavo, kad reagentų iš skirtingų šalių yra užsakoma šimtai tūkstančių. Visgi, ministro teigimu, svarbu rūpintis ne tik papildomais reagentas, bet ir įranga. „Supraskime, kad pati įranga dabar gali atlikti, kaip ir minėjau, pusantro tūkstančio (tyrimų – ELTA) per parą, tai tie šimtai tūkstančių reagentų, neišplėtus laboratorijų tyrimų galimybės, vis tiek nebūtų panaudoti, todėl mes abu dalykus turime daryti: ir papildomai įrangą instaliuoti, ir papildomai rūpintis reagentais“, – kalbėjo ministras.

