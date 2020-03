SAM: patvirtinta net 14 naujų koronaviruso atvejų, tarp jų dar vienas medikas iš viso užfiksuoti jau 63 atvejai

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šiandien, kovo 20 d. pavakarę, atlikus tyrimus, Lietuvoje patvirtinta dar keturiolika naujų koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejų. Tyrimai atlikti Santaros klinikų, Kauno klinikų, Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorijose. Taigi šiuo metu Lietuvoje iš viso yra nustatyti 63 užsikrėtimo šia infekcija atvejai.

Devyni naujausi nustatyti atvejai yra įvežtiniai, du – klasteriniai, trys atvejai nustatyti mobiliuosiuose punktuose, dėl kurių aiškinamasi.

Per Lenkiją, Čekiją, Prancūziją keliavęs asmuo šiuo metu yra Kauno klinikinėje ligoninėje, asmuo, užsikrėtęs nuo artimojo – taip pat izoliuotas ir gydomas Kauno klinikinėje ligoninėje. Asmuo, iš Šveicarijos grįžęs per Belgiją – Santaros klinikose, asmuo, atvykęs iš Karibų per Nyderlandus, Vokietiją – Santaros klinikose, du asmenys, grįžę iš Dominikos Respublikos per Suomiją – Santaros klinikose, iš Nyderlandų per Ispaniją – Santaros klinikose, iš Didžiosios Britanijos atvykęs asmuo – Santaros klinikose. Iš Norvegijos grįžęs asmuo – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, grįžęs iš Meksikos – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Apie paskutiniuosius 2 atvejus Klaipėdoje savo paskyroje anksčiau skelbė ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

Asmuo, kuris nekeliavo, bet jam patvirtintas teigiamas rezultatas – taip pat Santaros klinikose. Asmuo yra medikas.

Kaip BNS sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Justina Petravičienė, šiuo metu epidemiologai aiškinasi, kaip jis galėjo užsikrėsti.

„Ką tik gauti duomenys, vyksta epidemiologinis tyrimas, specialistai jį atliks ir tada galėsime pasakyti. Kol kas nėra žinoma, specialistai turi išsiaiškinti, ar jo artimoj aplinkoj kas nors buvo išvykę, šie duomenys nėra žinomi“, – teigė SAM atstovė.

Su asmenimis, kurių ėminiai paimti mobiliuosiuose punktuose, susisiekta, instruktuota, kaip elgtis, kaip jie bus pristatomi į gydymo įstaigas.

Visais atvejais vyksta arba bus pradėti epidemiologiniai tyrimai.

Primename, kad žmogus, pasireiškus bent vienam ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingam simptomui – staiga pradėjus karščiuoti, kosėti, prasidėjus dusuliui – ir, jei 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios keliavo bet kurioje užsienio šalyje ar po sąlyčio su patvirtintu ar tikėtinu koronaviruso infekcijos atveju, pirmiausia turi skambinti į Karštąją koronos liniją trumpuoju telefono numeriu 1808

SAM ragina žmones vadovautis medikų ir institucijų nurodymais, tai yra, maksimaliai vengti žmonių susibūrimų, esant galimybei dirbti iš namų, bendraujant gyvai išlaikyti atstumą vienas nuo kito, skirti ypatingą dėmesį rankų, paviršių higienai bei kita. Pajutus ligos simptomus kreiptis medikų pagalbos telefonu, nevykti patiems į gydymo įstaigas.

Visą naujausią informaciją, susijusią su koronovirusu, rasite pagal šią nurodą http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Taip pat primename, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje galima rasti informaciją apie vykdomus epidemiologinių tyrimų rezultatus ir apie koronavirusu užsikrėtusių žmonių lankytas vietas. Kitaip tariant, pateikiama atvejų epidemiologinės diagnostikos metu surinkta informacija, kurią susirgę žmonės pateikė NVSC specialistams. Apie atnaujintą informacija NVSC interneto svetainėje žiniasklaida informuojama nedelsiant, kai tik ji patalpinama. Aktuali ir nuolat atnaujinama informacija bus skelbiama: https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-atveju-epidemiologinio-tyrimo-rezultatai.