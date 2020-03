URM skelbia naujausią informaciją grįžtantiems karantino laikotarpiu

Trečiadienio vakarą Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė naujas gaires į Lietuvą grįžtantiems žmonėms karantino dėl koronaviruso laikotarpiu.

Užsienio reikalų ministerija informuoja, kad:

Europoje užstrigę keliautojai automobiliais dar gali vykti su keltais: DFDS iš Kylio (Vokietija) uostą į Klaipėdą, Tallink iš Sassnitz (Vokietija) į Rygą ir TT-Line iš Rostoko (Vokietija) bei Travemünde (Vokietija) į Klaipėdą.

Iš Švedijos dar galima išvykti keltais: DFDS (iš Karlshamno į Klaipėdą) ir TT Line (iš Treleborgo į Klaipėdą). Keliauti leidžiama tik į savo nuolatinę gyvenamąją vietą grįžtantiems ir dirbti vykstantiems Lietuvos piliečiams. Šia galimybe galima pasinaudoti iki kovo 30 dienos.

Lufthansa vykdys reguliarų dieninį tiesioginį skrydį į Vilnių iki kovo 22 dienos (sprendimai dėl skrydžių pratęsimo bus žinomi vėliau).

Iš Londono kol kas nenutraukti skrydžiai iš Heathrow per Frankfurtą į Vilnių, iš Stansted per Frankfurtą į Vilnių, iš Mančesterio per Frankfurtą į Vilnių.

Turkijos avialinijos veiklos kol kas nenutraukė.

Taip pat skelbiama ir apie skrydžius iš Norvegijos (Oslo ir Bergeno).

Dar yra galimybių keliauti į Rygos ir Minsko oro uostus, pasinaudojant tranzito galimybe per Latviją ir Baltarusijos Respubliką. Atkreipiame dėmesį, kad į Minską skrendantys piliečiai turi turėti pasą arba asmens grįžimo pažymėjimą (asmens tapatybės kortelė šiuo atveju nėra tinkamas kelionės dokumentas).

Leidžiamas ir ES/Šengeno šalių piliečių tranzitas per Suomiją ir išvažiavimas iš Suomijos grįžimo į savo kilmės ES/Šengeno šalį (jei asmuo neturi COVID-19 simptomų).

LR Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija šiuo metu nagrinėja komercinių skrydžių galimybes. Komisijai yra pateikti mūsų ambasadų registracijos duomenys apie LR piliečių transportavimo poreikius. Ambasados, gavusios informaciją, susisieks su užsiregistravusiais piliečiais ir informuos juos apie komercinių skrydžių galimybes ir transportavimo kainą.

Jei iki jūsų išvykimo dienos buvimo šalyje būtų įvestas karantinas, piliečiams rekomenduojame susirasti gyvenamąjį plotą, kuriame galėtų izoliuotis, sekti vietos institucijų informaciją ir laikytis jų nurodymų.

Atkreipiame dėmesį, kad grįžus į Lietuvą asmenims taikoma privaloma 14 dienų saviizoliacija.