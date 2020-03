Surplys: antradienį policijoje buvo užregistruota 255 įvykiai dėl karantino nesilaikymo

Koronavirusu atvejų Lietuvoje užfiksuota jau 26, vien per antradienį buvo patvirtinti 7 skirtingi atvejai. Premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Giedrius Surplys laidoje Delfi rytas sakė, kad vien per antradienį policiją sulaukė per 250 pranešimų dėl karantino nesilaikymo.

„Per vakar policijoje buvo užregistruota 255 įvykiai dėl karantino nesilaikymo: ar parduotuvės dirba, ar kas vaikšto, nors turi būti izoliacijoje“, – sakė jis. Paprašytas pakonkretinti, G. Surplys sakė, kad žmonės reaguoja labiausiai į tai, kas krenta į akis. „Yra įvairių atvejų, sakyčiau, kad jautriausiai žmonės reaguoja į tą akis badančius vaizdus, kai dirba parduotuvės, kai jos turi būti uždarytos, dirba privatus darželis, nors tai yra visiškai neleistina. Žmonės skambina, policija yra pasirengusi reaguoti, tai ir daro“, – trečiadienio rytą pasakojo G. Surplys. Susiję straipsniai Veryga pateikė naujausią informaciją apie sunkiausią koronaviruso atvejį Profesorius Usonis – apie tai, kas laukia persirgus koronavirusu: liekamieji reiškiniai gali pasireikšti net po dešimtmečio Jis Delfi rytas laidoje sakė, kad pradžioje policija skiria įspėjimą, o jei jo yra nesilaikoma, tai jau atitinkamos sankcijos. Nuo trečiadienio Lietuvoje pradeda veikti ir mobilus patikros punktai. Juose asmenys, užsiregistravę numeriu 1808 galės pasitikrinti dėl koronaviruso. „Ko gero, mes turėsime žmonių srautus. Bet jau keletą kartų kartojame, kad 1808 reikia paskambinti, papasakoti savo simptomus. Jeigu medikai matys priekį jums išsitirti, bus pasakyta, kada ir kur reikia atvykti, bet tik savo automobiliu. Tada ir duosite nustatytoje vietoje ir laiku mėginį. Tikiuosi, kad srautus mes suvaldysime, kad nenusidrieks kaip JAV keliasdešimtiems kilometrų eilės“, – kalbėjo jis.



