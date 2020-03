Valstybėms uždarius sienas lietuvis įstrigo Pietų Amerikoje: panašu, kad padariau viską, ką galėjau

Lietuvis Juozapas Žygas savo feisbuko paskyroje pasidalino, ką reiškia šiuo metu bandyti grįžti namo iš tolimosios Čilės. Vaikinas rašo, kad panašu, jog padarė viską, ką galėjo, tačiau geriausio varianto kol kas nepavyksta rasti.

J. Žygo istorija atskleidė, kad keliavimas šiuo metu sudėtingesnis negu galima įsivaizduoti.

„Panašu, kad padariau viską, ką galėjau. Atplaukęs į Buenos Aires nusipirkau skrydį kitai dienai į Santiago de Chile. Po to supratau, kad nusipirkau per vėlai ir reikia paankstinti, nuskaitė pinigus, bet laikas nepasikeitė. Bandau dar, šį kartą brangiau. Gavosi 200+$ už skrydį. Į nuostolius.

Atskridus į Santiago oro uostą bėgte per patikras. Pamatuoja temperatūrą – OK. Priduoda anketą – OK. Bėgte į išvykimus prie airfrance ofiso. Žmonių eilutė, darbuotojų nėra. Sakau kas čia? Pietauja.

Sulaukiu grįžtančios darbuotojos. Pirmas klausimas – ar yra galimybė pasiankstinti skrydį į šiandien ar rytoj? Ne, nėra, visi lėktuvai pilni. Ooooook. Kvėpuojam. Paklaidžiojęs, padepresavęs bandau dar. Kada galima anksčiausiai? Penktadienį. Ok, keičiam. Paspaudinėja klaviatūrą, sorry, neįmanoma. Santiago-Paris vietų yra, bet Paris-Vilnius skrydis vykdomas airBaltic atšauktas. Prašau, kad leistų skristi bent į Paryžių. Ne, taip negalima.“

Pasak vaikino, ne tik lietuviams tenka patirti tokius nepatogumus, bet ir daug kitų šalių piliečių dabar įstrigę įvairiose pasaulio vietose.

„Fuuuuucking hell! Važiuojam į miestą ir brainstorminam. Išlipus iš autobuso atsisėdu ant artimiausio suoliuko ir žiūriu variantus. Daug pasirinkimų nėra – einu į hostelį.

Tokių nabagų kaip aš nemažai, britai, norvegai, prancūzai, australai. Vieni turi skrydžius namo anksčiau ar vėliau, kiti neturi bet bando rasti variantus, dar kiti nei turi skrydžius, nei planuoja juos įsigyti. Sunki naktis ir atsikėlus pabandau vėl. Kartu su Jurga ieškom variantų, kaip man parsiskraidinti namo. Yra variantai per Ispaniją, nors skelbiama, jog skrydžiai ten nevykdomi. Baisu, jog nusipirksi bilietą ir neišskrisi, o pinigų niekas negrąžins. Dar vienas variantas į Lisaboną per 2 Brazilijos miestus. Bet strigti Brazilijoje 2-6 savaitėms neskamba kaip tai, ko šiuo metu norėčiau“.

Ne tik karantinas ir uždaromos sienos, bet ir nestabili politinė situacija Čilėje neramina jauną vyrą.

„OK, paleidžiam. Po keliolikos minučių paaiškėja, jog nuo trečiadienio Čilė uždaro sienas ir svarsto apie visuotinį karantiną. Peru įvesta komendanto valanda, sienos ir oro uostai lyg uždaryti. Kolumbija vieną akimirką leidus įvažiuoti užsieniečiams dabar jau nebeleidžia, tad rytojaus skrydis už 250~€ net nesvarstytinas. Nors būtų neblogai.

Dar iš įdomesnių dalykų. Čilėje bėdos su politika, vyksta žiaurūs protestai ir valstybė yra arti žemės drebėjimo (vos ne kasdien įvyksta nedideli žemės drebėjimai)“, – rašė jis.

Keliautojo teigimu, jis niekada nebūtų patikėjęs, kad kažkada atsidurs tokioje situacijoje.

„Niekada gyvenime nebuvau pagalvojęs, kad kažką panašaus matysiu savo akimis. Ar tai pasaulio pabaiga? Panašu, jog gamta turi savo būdus susireguliuoti CO2 emisijas, užterštumas, žmonių populiaciją ir kitus dalykus.

Jeigu girdėjote apie kažką, kas strigo Čilėje – pataginkite. Taip pat jei turite rekomendacijų ką perskaityti, pamatyti (filmą, serialą ar dar ką) per šį neapibrėžtą laiko tarpą rekomenduokite“, – savo draugų ir sekėjų prašė J. Žygas.