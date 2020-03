Po slapto policijos tyrimo – šokiruojantys įrodymai: suglumo net visko matę pareigūnai

Policijos pareigūnų atliktas slaptas tyrimas atskleidė šokiruojančius faktus: keturi homoseksualūs ir biseksualūs vyrai mažiausiai mėnesį tvirkino dvylikametį berniuką. Maža to, vienas jų vaikui net siūlė susituokti, o kitas – išprievartauti, jeigu šis nesutiks patenkinti jo iškrypėliškų aistrų. Ne ką mažiau šokiruoja ir tai, kad vienas šių vyrų – valstybės tarnautojas, iki šiol dirbantis Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre.

Šio itin slapto tyrimo metu nustatyti keturi vyrai tarpusavyje niekaip nesusiję ir vienas kito nepažinojo, o kad būtų išaiškintos visų jų asmens tapatybės, policijos pareigūnams teko kreiptis ne tik į telekomunikacijų bendroves, bet ir į socialinio tinklo „Facebook“ vadovus.

Daugybę policijos pareigūnų pastangų atėmęs ir ne vieną tūkstantį eurų valstybei kainavęs ikiteisminis tyrimas baigėsi kaip ir prasidėjo – apie jį visuomenei taip ir nebuvo pranešta, o baudžiamąją bylą teismas išnagrinėjo net nekviesdamas atsakomybėn patrauktų vyrų į teismo posėdį: kadangi tyrimo metu visi jie pripažino kaltę, sutiko su valstybinį kaltinimą palaikiusio prokuroro pasiūlyta bausme, todėl teisėja bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka.

Už tai, kad tvirkino jaunesnį negu šešiolikos metų asmenį, teismas Klaipėdoje gyvenančius Ignacą K. (gim. 1985 m.), Martyną P. (gim. 1989 m.) ir Didžiojoje Britanijoje laikinai gyvenantį skuodiškį Petrą P. (1976 m.) pripažino kaltais ir jiems skyrė tik laisvės apribojimo bausmes – per 8 mėnesius jiems uždrausta bendrauti su nukentėjusiuoju pripažintu berniuku, taip pat jie įpareigoti bausmės laikotarpiu dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Šiek tiek griežtesnė bausmė buvo skirta Nacionaliniame visuomenės centre dirbančiam Lukui R. (gim. 1994 m.) – jis pripažintas kaltu ne tik dėl nepilnamečio tvirkinimo, bet ir pornografinio turinio nuotraukų ir vaizdo įrašų gamybos bei platinimo. Už šiuos nusikaltimus teismas Lukui R. skyrė vienerių metų laisvės apribojimo bausmę – nurodė ir toliau dirbti bei taip pat uždraudė bendrauti su nepilnamečiu.

„Kaltinamieji atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti nepilnamečio lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą, tokiu būdu atliko jaunesnio negu šešiolikos metų nukentėjusiojo tvirkinimo veiksmus, be to, Lukas R. , turėdamas tikslą platinti, pagamino ir platino pornografinio turinio dalykus – filmavo savo apnuogintą lytinį organą ir lytinio organo dirginimą (masturbaciją), tokiu būdu pagamino ne mažiau kaip 6 pornografinio pobūdžio vaizdo dokumentus: 5 nuotraukas ir 1 vaizdo įrašą, kuriuos persiuntė nepilnamečiui nukentėjusiajam“, – nurodoma teismo priimtame baigiamajame baudžiamosios bylos dokumente.

Viename Žemaitijos nedideliame miestelyje gyvenantis dvylikametis berniukas buvo tvirkinimas virtualioje erdvėje – vyrai jam rašė amoralaus pobūdžio žinutes apie seksualinio potraukio tenkinimą, siuntė įvairias viešojoje erdvėje rastas ir savo intymias nuotraukas bei porniografinio pobūdžio vaizdo įrašus. Be to, atsakomybėn patraukti vyrai prašė ir berniuko atsiųsti savo nuogo nuotraukas.

Kad dvylikametis internete bendrauja su jau suaugusiais vyrais, jo motina nežinojo, bet įtarė – vaikas savo mobiliojo ryšio telefono nepaleisdavo iš rankų, jai net neleisdavo į jį pažiūrėti. Kai berniukas ėmė nelankyti mokyklos, moteris bandė su juo pasikalbėti, bet šis nesileido į kalbas, todėl ji kreipėsi pagalbos į Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistus. Ir tik tada paaiškėjo šokiruojanti tiesa – vaikui įvairias žinutes jau kurį laiką rašė vyrai.

„Tik tada sužinojau, kas mano sūnui atsitiko – feisbuke jis su vyrais susirašinėjo apie seksą, be to, vyrai jam siuntė pornografines nuotraukas ir net grasino, – policijos pareigūnams per apklausą sakė vaiko motina. – Su sūnumi bandžiau pasikalbėti apie „visą šį reikalą“, bet jis nenorėjo leistis į kalbas, tik pasakė, kad yra ne toks kaip visi, nes jam labiau patinka vyrai ir berniukai nei mergaitės.“

Kai policijos pareigūnai nustatė asmenis, su kuriais vaikas bendravo virtualioje erdvėje, jų namuose buvo atliktos kratos ir paimti tyrimui reikšmingi daiktai – kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai. Visi baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai feisbuke buvo susikūrę netikras paskyras – prisistatydavo ne savo vardais ir pavardėmis.

Atsakomybėn patrauktas vienoje Klaipėdos bendovėje vadovo asistentu dirbantis Ignacijus K. per apklausą policijoje prisipažino, kad yra homoseksualus, gyvena su draugu, tačiau vienu metu ėmė su juo nesutarti, todėl internete slapta pradėjo ieškoti naujų pažinčių.

„Feisbuke susikūriau naują paskyrą su netikru vardu, nes nenorėjau, kad mane identifikuotų, – sakė jis. – Tada ėmiau ieškoti pažinčių – susirašinėjau su vaikinais. Vienas jų buvo ir šis vaikas – jis rašė, kur gyvena, kad jam yra 15 metų. Susirašinėjimo metu tariausi su juo susitikti, vienas kitam rašėme intymius dalykus lytiškumo temomis, apie seksą tarp vyrų. Taip pat siuntėme vienas kitam vaizdinę medžiagą: aš vyrų pornografinį įrašą, o jis – nuotraukas.“

Ignacijus K. tikino, kad su nepilnamečiu bendravo esą tik dėl to, jog šis pats „rodė iniciatyvą“, tačiau pripažino, kad elgėsi nederamai – ne kartą prašė vaiko atsiųsti „savo apnuoginto „daikčiuko“ nuotraukų“.

Tai, ką Ignacijus K. rašė dvylikamečiui, ko gero, net ir suaugusieji negalėtų to parašyti, tai – pernelyg intymūs susirašinėjimai. Panašiai elgėsi ir kiti vyrai – jie troško kuo greičiau su vaiku susitikti ir turėti intymių santykių. Ne tik trumpalaikių susitikimų automobilyje, bet ir ilgalaikių kartu gyvenant – vienas vyrų svajojo su juo turėti intymių santykių prie jūros ar – šiam ruošiant pamokas.

Viename bare padavėju dirbantis Martynas P. per apklausą policijoje taip pat prisipažino, kad feisbuke taip pat turėjo dvi paskyras – viena buvo slapta ir skirta naujoms pažintims užmegzti.

„Esu homoseksualus, todėl pažinčių ieškodavau vyriškos lyties asmenų tarpe, – sakė Martynas P. – Taip tarp mano draugų atsirado ir šis jaunuolis, žinojau, kad jam yra penkiolika metų, nors iš tų nuotraukų, kurias jis man siuntė, atrodė, jog jis yra gerokai jaunesnis – vaikas. Nors jis buvo labai jaunas, vis tiek bendravau, nes jis pats rodė didelę iniciatyvą susirašinėjant, o ir man pačiam buvo įdomu bendrauti su šiuo jaunuoliu. Susirašinėjome apie seksą tarp vyrų, apie vyrų lytinius organus, prašiau, kad šis atsiųstų savo apnuoginto lytinio organo nuotraukų. Jis atsiųsdavo, siunčiau ir aš.“

Vyras teigė, kad bendraudamas su nepilnamečiu apie pasekmes negalvojo, o dabar dėl to, jog pasielgė neatsakingai, gailisi.

Dėl savo poelgio gailėjosi ir į Didžiąją Britaniją emigravęs ir viename fabrike dirbantis skuodiškis Petras P., – feisbuke jis taip pat turėjo dvi paskyras.

„Esu biseksualus, mane domina tiek vyrai, tiek moterys, o naujai sukurta paskyra buvo skirta pažintims su vyrais, – sakė jis. – Ieškodamas pažinčių prisijungiau prie uždaros grupės, kurioje bendrauja homoseksualūs vyrai. Netrukus susipažinau su dviem vyrais, kuriuos taip pat domino tokie patys santykiai. Vienas buvo 35 metų, o kitas – vaikinas, kuris rašė, kad dar neturi 16 metų. Su juo susirašinėjau apie seksą tarp vyrų, buvau nusiuntęs savo apnuogintą lytinį organą. Su manimi bendraudamas seksualinio pobūdžio temomis nepilnametis buvo labai aktyvus, jis pats man ne kartą siuntė įvairių intymių nuotraukų.“

Savo seksualinės orientacijos policijoje neslėpė ir valstybės tarnyboje dirbantis Lukas R.: „Esu biseksualus, dabar gyvenu su mergina.“

Vyras sakė, kad ieškodamas naujų pažinčių tiek tarp vyrų, tiek tarp merginų feisbuke susikūrė paskyrą, kurioje nurodė tik vardą. Tiesa, ne savo, nes taip pat nenorėjo, kad pažįstami ar draugai sužinotų apie jo slaptus pomėgius.

Kaip pradėjo bendrauti su dvylikamečiu, kuris jam taip pat buvo nurodęs šiek tiek vyresnį amžių, Lukas R. negalėjo prisiminti.

„Iš šio vaikino siunčiamų nuotraukų buvo matyti, kad jis yra dar labai jaunas, bet kad jam tik 12 metų, niekaip negalėjau nuspėti, – sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojas. – Su juo susirašinėjome intymiomis temomis: apie seksą tarp vyrų, rašėme vienas kitam, kaip susitikę mylėsimės, siunčiau jam savo savo apnuoginto lytinio organo nuotraukų, tokių pačių nuotraukų prašiau ir jo atsiųsti...“

Vyras policijoje taip pat prisipažino, kad berniukui buvo nusiuntęs ne tik nuotraukas, bet ir vaizdo įrašą, kuriame jis masturbuojasi. „Tai užfiksavau telefonu savo automobilyje“, – teigė Lukas R.

Kad bendraudamas su jau suaugusiais vyrais nepilnametis iš tikrųjų buvo aktyvus, patvirtino pareigūnų perskaityti susirašinėjimai, tačiau, kaip nurodė vėliau vaiką tyrę psichologai, tai yra suprantama. Jiems nepilnametis pasakojo, kad internete bendravo su vaikinais ir vyrais nuo 15 iki 40 metų, kai kurie jų rašė nepadoraus turinio žinutes, taip pat siūlė susitikti, turėti intymaus pobūdžio santykius.

„Nors pats nukentėjusysis teigė, jog jam buvo „šlykštu“, „nemalonu“, „košmaras ten buvo“, tačiau tuo pačiu jis nurodė, kad naujos pažintys ir susirašinėjimai jį įtraukė, jam buvo įdomu“, – nurodė vaiką tyrę specialistai. Jų vertinimu, nepilnamečiui reiškiasi jo amžiaus bei psichoseksualinės raidos neatitinkantis lytinio identiteto formavimasis: vaikinas aktyviai ir kiek demonstratyviai kalba apie merginas bei tai, kaip jam jos patinka, tačiau nuolat spontaniškai užuominomis užsimena apie homoseksualumą, vaikinus.

„Vaikino nekritiškumas santykio su kitu mezgimui, nepatenkinti socialiniai poreikiai dėl sunkių tarpasmeninių patirčių, susirūpinimas lytiškumu bei aktyvios lytinio identiteto paieškos apsunkina jo galimybes adekvačiai įvertinti susidariusią situaciją, įžvelgti joje pavojus sau ir savo saugumui, numatyti galimas tokio elgesio ir bendravimo pasekmes“, – pažymėjo ekspertai.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklaustas ir nepilnametis, kuris nelabai buvo linkęs kalbėti apie bendravimą su nepažįstamais vyrais.

„Internete susirašinėjau su klasiokais, kai tuo pačiu metu man pradėjo rašinėti nepažįstami bernai, kurie klausė, kaip man sekasi, kvietė susitikti, – sakė nepilnametis. – Nepažįstamieji siūlė važiuoti pas juos į butą ir turėti lytinių santykių. Bet su jais nesusitikau, nes bijojau.“

Nepilnametis prisiminė, kad nepažįstami vyrai, su kuriais jis susirašinėjo, jam siūlė ne tik susitikti, bet net ir susituokti.

„Tokie vyrų pasiūlymai man pasirodė keisti, nei su vienu jų nėjau susitikti, nes bijojau, kad manęs neišprievartautų, – pasakojo jis. – Susirašinėdamas apsimečiau, kad man yra 15 metų, siunčiau jiems savo nuotraukas, bet niekada nesiunčiau nuotraukos, kurioje būčiau nuogas. Tuo tarpu jie man siuntė tik tokias nuotraukas – jos man nepatiko, buvo šlykštu į jas žiūrėti. Jas aš visada ištrindavau.“

Nepilanametis sakė, kad iš vieno vaikinų – Ignacijaus K. sulaukė grasinimų, kai šis atsisakė susitikti: „Jis ėmė grasinti, kad nusiveš į mišką ir išprievartaus.“

Delfi rašė, kad Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama keliasdešimt baudžiamųjų bylų dėl neteisėto disponavimo pornografinio pobūdžio įrašais, kuriuose vaizduojami vaikai. Dažniausiai tai būna užsienyje nufilmuoti vaikai, tačiau pareigūnai yra užfiksavę ir tokių atvejų, kai mažametės arba nepilnametės įkalbėtos arba net savo noru iškrypėliams, dažniausiai apsimetinėjantiems taip pat mergaitėmis, siunčia savo nuotraukų.

„Nors vaikų pornografijos įrašų laikymas yra lengvesnis nusikaltimas nei platinimas, tačiau pats faktas, kad žmogus domisi tokiais dalykais, jau yra rimtas signalas – būtina juo pasidomėti, ką mes ir darome“, – sakė pareigūnai.

Anot jų, Lietuvos pareigūnams įkliuvę vaikų pornografijos „mėgėjai“ dažniausiai pateikia įvairiausių pasiteisinimų, tačiau tikrosios tiesos, kodėl siuntėsi, laikė ar net platino pornografiją, garsiai ir neišdrįsta pasakyti.

Kalbėti apie tai, kokį košmarą tenka išgyventi seksualinių iškrypėlių aukoms, pastarosios nėra linkusios ir dažniausiai visus išgyvenimus laiko savyje, o į tokias situacijas gali pakliūti bet kuris vaikas, todėl apie tai reikia kalbėti jau mokyklos suole.

„Šiandien mums beveik to nesuvokiant, pornografijos pramonė baigia užkariauti pasaulį – jos kasmetinis pelnas yra didesnis negu viso profesionalaus sporto kartu sudėjus, – yra sakiusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. – Lietuvoje nėra patikimų tyrimų šia tema, JAV skelbiama, jog 35 proc. visos internetu atsiunčiamos informacijos yra pornografinio turinio, o su virtualia pornografija vaikai susipažįsta vidutiniškai nuo 11 metų amžiaus. Amerikos psichologų asociacija dar tiesesnė – pornografija žaloja vaikus ir suaugusius, griauna šeimas ir visuomenę. Kalbėkime apie šį klastingą reiškinį su paaugliais dar mokyklos suole, padėkime jiems atpažinti tamsiąsias interneto grėsmes, nes iš jų išsivaduoti gali prireikti viso gyvenimo.“