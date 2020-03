Dėl koronaviruso Pietų Korėjoje įstrigusi lietuvė įvardijo didžiausią baimę

Iš Jungtinės Karalystės pagal studentų mainų programą į Pietų Korėją, Seulą, prieš septynis mėnesius atvykusi lietuvė Aistė Razmaitė pasakoja, kad dėl viruso grėsmės miestas ištuštėjo, paskaitos nevyksta, tačiau ji, bijodama žmonių srautų oro uostuose, nusprendė namo nevykti.

Laidoje „Delfi rytas“ kalbėjusi studentė pasakojo, kad prasidėjus koronavirusui, daugybė studentų grįžo į savo gimtąsias šalis, tačiau ji nusprendė likti. „Manau, taip saugiau. Keliauti iki lėktuvo, iki oro uosto, yra toli. O lėktuvuose ir oro uostuose daug žmonių, be to, grįžusi turėčiau keturiolika dienų likti karantine“, – didžiausias baimes įvardijo mergina.

Šiuo metu paskaitos universitete nevyksta, jos perkeltos į internetinę erdvę. Mergina pasakoja, kad internetu mokytis mažiausiai iki balandžio pradžios.

Gyvenimas sustojo ne tik universitete. „Visi renginiai atšaukti, bažnyčios uždarytos“, – vardijo A. Razmaitė. Be trikdžių dirba tik maisto parduotuvės, restoranuose ir kavinėse žmonių, pašnekovės teigimu, taip pat kur kas mažiau nei įprastai.

Pietų Korėjos valdžia gyventojus dėl koronaviruso įspėja ne tik platindama informaciją, bet ir iškabindama plakatus gatvėse. „Kas dešimt metrų gali pamatyti plakatus su įspėjimais, kad privaloma dėvėti kaukę ir plauti rankas, – pasakojo mergina. – Visi vaikšto su kaukėmis.“

Beje, dėvėti kaukes nėra privaloma, tačiau, kaip ji teigė, jei jos nedėvi, kiti tiesiog žiūri kreivai. „Sako, kad kaukes reikėtų dėvėti, kad reikia apsaugoti save ir kitus, todėl dauguma dėvi kaukes. Išėjusi į lauką beveik nematau nė vieno be kaukės“, – pasakojo mergina ir pridūrė, kad kaukių trūksta, o jei ir randa, kur jų nusipirkti, jos dabar gerokai brangesnės. Sunku rasti ir dezinfekcinio skysčio.

O kaip reagavo jos artimieji, kai ji nusprendė likti Pietų Korėjoje? „Jie norėtų, kad aš grįžčiau atgal, bet aš paaiškinau, kad tai būtų gana nesaugu, – kalbėjo mergina. – Saugiau likti čia.“

Ir nors mergina teigia, kad Pietų Korėjoje jai saugiau, neslepia, kad dėl koronaviruso gerokai pasikeitė jos įprastas gyvenimas. „Dažnai važinėjau metro, nes Seulas yra gana didelis, bet metro dabar nėra saugus, todėl šiuo metu vengiu važinėti, nors tą anksčiau darydavau kasdien. Dabar dažniausiai būnu arčiau savo namų“, – pasakojo A. Razmaitė.

Vis dėlto, jos teigimu, žmonės Pietų Korėjoje į virusą reaguoja ramiau nei lietuviai Lietuvoje.

O ar ji nebijo, kad situacija gali pablogėti? „Yra tokia baimė, bet stengiuosi daug apie tai negalvoti, dėvėti kaukę ir plauti rankas. Tikiuosi, kad situacija pagerės, – vylėsi mergina, bet pridūrė, kad žiniasklaidoje kasdien sužino, kad susirgimų šalyje vis daugėja. – Tai gąsdina, norėtųsi, kad skaičiai mažėtų, bet jie tik didėja.“

Neramiai, bet be panikos gyvenanti mergina to palinkėjo ir kitiems lietuviams. „Būti ramiems, per daug dėl to nesinervinti. Tai svarbiausia, – kalbėjo A. Razmaitė. – Stresas nepadės.“

Savo išgyvenimais ir pakitusiu gyvenimo ritmu A. Razmaitė dalijasi ir socialiniuose tinkluose. Čia ji pasidalijo vaizdo dienoraščiu, kuriame parodė, kaip dėl koronaviruso ištuštėjo Seulas.

Vaizdo įraše mergina pasakoja, kad visur vaikščioti su kauke nėra malonu. „Nėra patogu, bet būtina, – kalbėjo A. Razmaitė. – Nors didžiausia problema yra ta, kad beveik visos kaukės yra išparduotos, tai didžiulė problema.“

Vaizdo įraše mergina vaikščiojo Seulo gatvėmis ir pasakojo, kad dažniausiai gatvėse būna kur kas daugiau žmonių, o šiuo metu dažniau galima sutikti pravažiuojantį autobusą, o ne praeinantį žmogų. Beje, ji pridūrė, kad viruso plitimo metu nebepardavinėjamas ir gatvės maistas.