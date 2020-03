Psichologė: jei per pirmą pasimatymą suka vidurius, esate nepasirengęs kurti sveikus santykius

Kartais taip atsitinka, kad tam tikru metu suprantame, jog gyvename su netinkamu partneriu ir kyla klausimas, kaip tokį partnerį kuo anksčiau atpažinti?

Jauni žmonės paprastai santykių pradžioje nuodugniai netyrinėja simpatijos ir daug negalvodami leidžiasi į meilės avantiūrą, o vyresni – akylai studijuoja ir nedrįsta pradėti net ir, atrodytų, saugių santykių. Taigi, ar įmanoma apibrėžti tinkamumo ir netinkamumo kriterijus ir kodėl mes iš karto nematome kito žmogaus ydų?

Apie tai ir daugiau kalbėjosi laidos „Atviras pokalbis“ vedėjas Raigardas Musnickas su psichologe ir rašytoja Ramune Murauskiene ir lektoriumi Vaidu Arvasevičiumi.

Prieš pradedant kartu gyventi, nėra lengva atpažinti, ar pasirinktas partneris yra tas vienintelis. Iš pradžių, lyg ir viskas gerai, tik vėliau išryškėja dalykai, kurie gali vis labiau pradeda erzinti.

„Labai daug kas priklauso nuo mūsų pirminio ketinimo, nes juk iš pradžių negalvojame apie santuoką. Dauguma žmonių, atsakydami į klausimą, kodėl tuokėsi, atsako „nes mylėjau“. Iš tiesų, ta tikroji priežastis dėl ko jau verta tuoktis, kai žmogus pasiekia tokią būseną, jog jaučiasi pasiruošęs mokytis mylėti. Tuokiuosi, nes noriu mylėti. Įsimylėti yra labai paprasta, mes menkai kontroliuojame šį procesą, o pasiryžimą mylėti kiekvieną dieną ir džiaugsme, ir varge mes galime kontroliuoti“, – tikino psichologė R. Murauskienė.

Foto: L. Bubilaitės nuotr.

Pasak jos, tai daryti yra sąmoningas pasirinkimas, bet dauguma žmonių įsivelia į sudėtingus santykius todėl, kad ištekėjo arba vedė be tam tikro sąmoningumo, kol dar viską matė pro rožinius akinius. Paklausta, ar turėti rožinius akinius santykių pradžioje yra blogai, psichologė nesutiko su tokiu kategorišku teiginiu.

„Rožiniai akiniai yra labai gerai, nes jie padeda žmogui atsipalaiduoti, nebūti tokiam priekabiam, neieškoti per daug problemų, tiesiog padeda mėgautis. Kai žmogus mėgaujasi kito kompanija, natūraliai vyras ir moteris, jeigu kalbame apie heterogeniškas partnerystes, daugiau laiko pradeda leisti kartu ir „prilimpa“ vienas prie kito, atsiranda prisirišimas, kuris neįmanomas be to romantinio laikotarpio. Tiesa, kai romantika baigiasi, po kokių pusantrų ar dvejų metų, galiausiai suvokiame, kad jeigu ne ta dulksna ir ne tie rožiniai akiniai, nebūtume supratę, kam mums reikėjo stengtis, galiausiai – tuoktis“, – aiškino santykių specialistė.

Psichologė pateikė pavyzdį, kad šiais laikais daug jaunų žmonių sako, jog jų tėvai susituokė romantiniu laikotarpiu, o paskui gyveno riedamiesi kaip šuo su kate, dėl to jaunuoliai prisižada tą santuokinį ryšį kurti tik labai gerai viską apgalvoję.

„Manau, tai didžiulis kraštutinumas ir ką čia galima išprotauti? Dabar matome, kad jei potencialus partneris turi butą, mašiną, pastovų darbą, vadinasi, jis labai gera pora. Tada pradedame gilintis, o koks yra pirminis santuokos ketinimas. Moterys net ir neslepia, kad nori užsitikrinti finansinį pagrindą po kojomis, kad joms nereikėtų per daug stengtis ir jos viską turėtų iš karto. Tokios moterys ieško turtingų vyrų. Iš kitos pusės, vyrai sako, kad jie viską turi, bet kartais reikia, kad kas nors namus patvarkytų, valgyti padarytų, per daug smegenų neknistų ir taip pat ieško atitinkamų moterų“, – teigė R. Murauskienė.

Pasak jos, tai nėra nei gerai, nei blogai, tik reikia suprasti, kad du žmonės turi savo unikalią evoliuciją ir santykiai visada bus dinamiški.

„Norėti, kad jie būtų tokie patys, kokie buvo pažinties pradžioje, yra labai kvaila. Romantinis laikotarpis yra gerai, bet ir vyrams, ir moterims būtina pasakyti, kad santykių pradžioje geriau nejausti per didelės aistros. Jeigu tai jaučiame ir norime iškart pradėti intymius santykius, tuomet nebemąstome ir nebegalvojame, sunku net išsikelti klausimą apie ilgalaikius santykius.

Jeigu nėra per didelės aistros, reikia labai klausyti savęs. Kartais per pirmus pasimatymus, pasakoja žmonės, suka vidurius, jie jaučia didelį jaudulį, galvoja ką pasakyti, bijo apsikvailinti. Po to kyla klausimas, kam reikalingas toks antras pasimatymas. Tai jokiais būdais nereiškia, kad tas, su kuriuo susitikau, yra netinkamas, tai reiškia, jog aš esu netinkamas dabar kurti kokius nors sveikus santykius. Visi mes turime žaizdų, vidinių skausmų ir netgi į adekvačius žmones patys netinkamai reaguojame, todėl reikia labai įsiklausyti į savo kūną“, – patarė ekspertė.

Psichologė paminėjo, kad yra atlikti tyrimai apie kūno kvapą ir kai kitas žmogus nėra per stipriai prisikvėpinęs, tuomet galime užuosti jo natūralų kvapą.

„Moterys ypač į tai atkreipia dėmesį, kadangi yra labai jautrios ir jų psichika apima daug informacijos. Jeigu pasimatymo metu ją apkabinusio vyro kvapas moteriai yra atgrasus, tuomet į šį aspektą reikia labai atsižvelgti, nes vis tiek be emocinio ir fizinio artumo negalėsime puoselėti santykių“, – tikino ji.

Lektoriaus V. Arvasevičiaus nuomone, sutampantys dviejų neseniai susitikusių žmonių interesai yra pagrindiniai kriterijai pagal kuriuos jauni žmonės renkasi vienas kitą.

Vaidas Arvasevičius Foto: Asmeninins albumas

„Tačiau reiktų susidaryti hierarchiją dalykų, kurie mums patinka ar nepatinka. Pavyzdžiui, pamačiau žmogų, jis man simpatiškas, vadinasi, dabar gerai. Tik po to jau aiškinamasi, ar nori vienas gyventi name ar bute, ar apskritai jų gyvenimo filosofija sutampa“.

Jis taip pat išskyrė, kad santykių gludinimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus psichologinės sveikatos. „Jeigu žmogus sveikas, tai jis bet kokius savo gyvenimo aspektus įvertins įvairiapusiškai, nefrustruodamas ir adekvačiai įvertindamas situaciją“, – sakė jis ir pateikė pavyzdį, kad jeigu vienam patinka šunys, o kitam – katės, tuomet reiktų įvertinti, ar būtų įmanoma prisitaikyti ir suderinti tokius skirtingus norus.

Taip pat nurodė, kad dažnai problemų kyla tose šeimose, kurios per daug į savo partnerį projektuoja asmeninius lūkesčius ir poreikius, kurie kažkada nebuvo patenkinti.

Dar viena problema, kuri gali užklupti daugelį šeimų, kai santykiai buitiniu lygmeniu yra sėkmingi, bet dvasinio ryšio seniai nebėra.

„Tai nėra šeimos finalas, kad galėtume pasakyti štai kuo baigėsi mūsų santuoka. Labiau tai įvardinčiau tarpsniu ir jo metu žmonės gali padaryti įvairius pasirinkimus. Jeigu vienas mėgsta keliauti, o kitas nemėgsta, gal tas nemėgstantis galėtų vietoje blokavimosi ir atsisakymo, verčiau leistis į patyrimą kažko sau nepriimtino“, – teigė V. Arvasevičius.

Vis dėlto ką daryti, jei buvo anksčiau bandoma judinti kitą ir prašoma keistis, bet tokie prašymai atsimušė į sieną, ar tai reiškia, jog buvo griebtasi ne tų metodų?

„Manau, tai nėra netinkamo partnerio ženklas, tiesiog atsiradusio jame vangumo ir gyvybingumo sumažėjimo ženklas. Tokiai susidariusiai situacijai priežasčių gali būti daug“, – svarstė lektorius.

R. Murauskienė įvardijo, kad viena pagrindinių tokios situacijos priežasčių, kai tikiname, kad išbandėme viską, iš tiesų reiškia nemeilę.

„Visų pirma, mums tikrai reikėtų pripažinti, kad dauguma mūsų gyvena priklausomuose santykiuose. Vienas nori kitą valdyti ir kontroliuoti, o pastarasis irgi nori kai kuriose srityse kontroliuoti. Kai žmonės gydo santykius, jie laisvėja, atsiranda daugiau autonomijos, tiksliau, emocinės ir fizinės, todėl santykiai tampa daug sveikesni. Nėra bereikalingų priekaištų.“

Psichologė pateikė pavyzdį, kad priklausomuose santykiuose gyvenanti moteris pasakojo, jog šiaip retai dirba, bet jei kur išvažiuoja, vyras iškart skambina ir ko nors klausia apie buitį.

„Jeigu sutuoktinis nuolat kalbina žmoną tik dėl buitinių dalykų ir paskambinęs net nepalinki jai gero darbo, vadinasi, jis labai aiškiai deklaruoja, kad žmona jam pirmiausia yra namų šeimininkė. Taip moteris atsiduria nuolatinėje konfrontacijoje su jo įsitikinimu, kokia ji turi būti.

Tokiu atveju aš siūlau kelti klausimą, kokia ta moteris buvo prieš tai, kad jos vyrui tai tapo įpročiu. Jeigu taip atsitiko, vadinasi, galima kažką pakeisti savyje ir savo savijautoje. Kai žmogus tik klausia, kur jo švarūs ar purvini rūbai, turime suvokti, kad ne jis blogas, bet jo akiratis ir pasaulėžiūra yra siaura. Tuomet pačiam reikia pradėti daryti mažiau, kad toks antrosios pusės įprotis keistųsi“, – kalbėjo psichologė.

Tiesa, vieną svarbiausių kriterijų santykiuose, dėmesingumą ir atidumą, V. Arvasevičiaus nuomone, keičia technologijos.

„Nebėra atidumo ir jautrumo kitam žmogui, nes mes nebenorime džiuginti kito žmogaus. Mums nėra smagu matyti, kai kitas nudžiunga, tai nebesukelia euforijos ir nebeįdomu dalyvauti jo gyvenime“, – stebėjosi lektorius.

Visas pokalbis – laidos įraše: