Bankrutuojanti Pagėgių politiko Kęsto Komskio įmonė „Agrolira“ oficialiai skolinga dviem be tėvo likusiems vaikams. Tragiškoje avarijoje žuvusio vyro artimieji įrašyti į kreditorių sąrašą, tačiau jų galimybės atgauti nors dalį pinigų yra menkos. Be to, kur kas aukščiau kreditorių sąraše stovi pats K. Komskis.

Žuvusio vyro artimieji įrašyti trečios eilės kreditoriais. Tai reiškia, kad jie į įmonės turto likučius pretenduoti galės tik tokiu atveju, jei to turto liks atsiskaičius su buvusias „Agroliros“ darbuotojais ir valstybe. Žvelgiant į įmonės finansinius dokumentus, našlaičių šansai atgauti nors dalį 50 tūkst. eurų viršijančios skolos atrodo artimi nuliui. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), kuriai „Agrolira“ taip pat skolinga nemenką sumą, gali neapsiriboti stovėjimu kreditorių eilėje. VMI patvirtino, jog nagrinėja „Agroliros“ situaciją bei „Sienos“ „Tauragės kurjerio“ tyrimuose atskleistus faktus. Susiję straipsniai Kęsto Komskio verslas žlunga nesumokėjęs našlaičiams Kęsto Komskio versle – netikėtas bankrotas ir bedarbiai investuotojai Pinigai našlaičiams – tik atsiskaičius su Komskiais Du maži vaikai, jų mama ir avarijoje žuvusio Vyčio Šulinsko tėvai iš „Agroliros“ turėjo gauti iš viso 95 tūkst. eurų. Tokia kompensacija jiems priteista dėl eismo įvykio, kurį sukėlė darbo metu alkoholį vartojęs „Agroliros“ vairuotojas, vairavęs įmonės automobilį. Galutinis teismo sprendimas priimtas pernai vasarį, bet „Agrolira“ per kiek daugiau nei pusmetį nusirito iki nemokumo ir bankroto. Iki bankroto V. Šulinsko artimiesiems pavyko išsireikalauti tik apie trečdalį visos sumos. Naujausia informacija „Agroliros“ bankroto procese rodo, kad jų galimybės atgauti nors dalį likusios skolos yra artimos nuliui. Klaipėdos apygardos teismo nutartyje, kuria suformuota žlungančios „Agroliros“ kreditorių eilė, V. Šulinsko artimųjų šansus apibrėžia bankroto procedūros ir elementari matematika. V. Šulinsko vaikų motina Simona Kibirkštytė, du jos sūnūs bei žuvusiojo tėvai įrašyti tarp trečios eilės kreditorių.

Tai viena didžiausių „Agroliros“ skolų, tačiau galimybės ką nors atgauti šiems žmonėms atrodo menkos. Mat „Agroliros“ ilgalaikis turtas, pagal įmonės dokumentus, vertas vos apie 50 tūkst. eurų, o tiek nepakaktų net atsiskaityti su buvusiais „Agroliros“ darbuotojais.

Tai reiškia, kad V. Šulinsko artimieji į įmonės turto likučius pretenduoti galės tik po to, kai bus patenkinti aukštesnės eilės kreditorių reikalavimai. Pagal bankroto proceso reglamentavimą, pirmos eilės kreditoriais nustatomi buvę bankrutuojančios įmonės darbuotojai, antroje eilėje – Mokesčių inspekcija ir kitos valstybės institucijos. Trečios eilės kreditoriai – visi kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems bankrutuojantis verslas liko skolingas. Simona, jos vaikai ir žuvusio vyro tėvai čia įrašyti su 57 tūkst. eurų reikalavimais. Simona Kibirkštytė / Ernestos Vaitkevičiūtės (Siena.lt) nuotr.

Tai viena didžiausių „Agroliros“ skolų, tačiau galimybės ką nors atgauti šiems žmonėms atrodo menkos. Mat „Agroliros“ ilgalaikis turtas, pagal įmonės dokumentus, vertas vos apie 50 tūkst. eurų, o tiek nepakaktų net atsiskaityti su buvusiais „Agroliros“ darbuotojais. Pirmos eilės kreditoriams – buvusiems įmonės darbuotojams – „Agrolira“ skolinga daugiau nei 65 tūkst. eurų. Beje, pirmos eilės kreditorių sąraše yra ir pats K. Komskis su maždaug 2,2 tūkst. eurų suma. Ten taip pat yra jo sūnus Algirdas – buvęs „Agroliros“ direktorius, kuriam įmonė skolinga 3,4 tūkst. eurų. Tiek politiko, tiek jo sūnaus šansai ką nors atgauti iš „Agroliros“ – kur kas didesni nei Simonos ir jos vaikų galimybės. Net jeigu įmonės bankroto administratoriui pavyktų atsiskaityti su visais buvusiais darbuotojais, antros eilės kreditoriai – Mokesčių inspekcija ir Užimtumo tarnyba – turi teisę reikalauti dar beveik 80 tūkst. eurų. O „Sodra“, kuri dėl skolų inicijavo „Agroliros“ bankrotą, turi dar 42 tūkst. eurų vertės reikalavimus įkeistam turtui. „Agroliros“ skolos iš viso sudaro beveik 444 tūkst. eurų. Avarijoje žuvusio vyro artimieji – treti didžiausi žlungančios įmonės kreditoriai. Daugiau įmonė skolinga tik Užimtumo tarnybai ir... dar vienai K. Komskio įmonei. Politiko bendrovė „Rembuta“, iki bankroto visiškai kontroliavusi „Agrolirą“, kreditorių sąraše įrašyta su beveik 89 tūkst. eurų reikalavimu. Tačiau jos galimybės atgauti šiuos pinigus atrodo dar silpniau nei V. Šulinsko artimųjų – „Rembuta“ tarp trečios eilės kreditorių įrašyta paskutinė.

VMI vertina situaciją Mokesčių inspekcija „Agroliros“ istorijoje gali neapsiriboti stovėjimu kreditorių eilėje. VMI atstovė Rūta Asadauskaitė patvirtino, jog mokesčių inspektoriai šiuo metu nagrinėja „Agroliros“ bankrotą. „Pažymėtina, jog įvertinti aplinkybes dėl galimai tyčinio bankroto yra nemokumo administratoriaus pareiga. Tačiau VMI, savo ruožtu, taip pat įvertins situaciją, susijusią su žiniasklaidoje minimomis įmonėmis ir, nustačiusi galimus rizikos požymius (dėl galimai tyčinio bankroto), priims sprendimus dėl atitinkamų veiksmų poreikio“, – „Sienai“ teigė R. Asadauskaitė. Čia svarbu pažymėti, kad „Agroliros“ bankroto fone K. Komskis vysto naują verslą. Bendrovę „Kalibrus“ K. Komskis įsigijo praėjus mažiau nei mėnesiui po teismo sprendimo dėl kompensacijos V. Šulinsko artimiesiems. „Agrolira“ netrukus nustojo mokėti socialinio draudimo įmokas, dėl ko „Sodra“ inicijavo įmonės bankrotą.

Naujas K.Komskio verslas įregistruotas štai čia, apleistuose trobesiuose Nemuno pakrantėje Foto: Tauragės kurjeris / Morta Mikutytė

Diena prieš bankroto bylos iškėlimą, „Agroliroje“ pradėjo dygti nauji akcininkai. Trys nauji „Agroliros“ bendraturčiai – su K. Komskio verslais darbo santykiais susiję darbininkai iš Pagėgių. Kai radome du iš trijų naujų akcininkų, vyrai teigė esantys bedarbiai ir tvirtino jokių akcijų nepirkę. Vienas jų kitądien pakeitė parodymus. Nauja K. Komskio įmonė „Kalibrus“, skirtingai nei „Agrolira“, V. Šulinsko artimiesiems nieko neskolinga. Ši įmonė vysto panašią veiklą ir įdarbino daugelį buvusių „Agroliros“ darbuotojų. Nauja K. Komskio įmonė pernai rudenį pasamdyta remontuoti Pagėgių pasienio punktus. Mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė teigia šioje istorijoje matanti vadinamojo „fenikso“ požymių. „Fenikso sindromas“ – finansų krizės laikotarpiu paplitęs reiškinys, kai įmonės bankrutuodavo su skolomis, o jų veiklą perimdavo naujos tų pačių savininkų valdomos bendrovės. Anot VMI, „feniksų“ prevencijai ir jiems identifikuoti ir dabar skiriamas didelis dėmesys. „Siekiant užkirsti kelią šio reiškinio plitimui, steigiant naują įmonę ir įregistruojant ją PVM mokėtoja, yra vertinamas būsimo PVM mokėtojo rizikingumas. Šio vertinimo metu didelis dėmesys skiriamas naujos įmonės sąsajoms su kitais mokesčių mokėtojais nustatyti – jeigu tas pats vadovas, buhalteris, jų giminaičiai ar kiti tos įmonės darbuotojai steigia naują įmonę, ta įmonė iškart gauna aukštesnį rizikos laipsnį, nes yra didelė tikimybė, kad ten netrukus pereis visi darbuotojai, visas turtas, o senojoje liks skolų“, – teigia VMI atstovė R. Asadauskaitė. „Agroliros“ bankrotą administruojant bendrovė „Katalonija“ „Sienai“ patvirtino, kad žuvusio V. Šulinsko artimieji įrašyti trečios eilės kreditoriais. Tyčinio bankroto ar „fenikso“ tikimybės „Katalonija“ teigia kol kas negalinti vertinti. „Pateikti vertinimo šiandien negalime, nes bendrovės dokumentai vis dar yra vertinami“, – teigiama „Katalonijos“ raštu pateiktame komentare. Kokios Simonos ir jos vaikų galimybės atgauti nors dalį „Agroliros“ nesumokėtų pinigų, bankroto administratoriai taip pat neprognozuoja. „Šiandien nėra galimybės nurodyti, kokios galimybės dengti trečios eilės kreditorių reikalavimus, nes nėra aišku, kiek bus gauta pajamų bankroto proceso metu iš bendrovės skolininkų, taip pat nėra aišku, kokios bus gautos pajamos realizavus bendrovės turtą“, – teigia „Katalonija“.

K. Komskis tyli K. Komskio komentarų dėl „Agroliros“ skolų žuvusio V. Šulinsko artimiesiems prašėme dar vasario viduryje. Tada taip pat prašėme pateikti detalesnę informaciją apie naujus „Agroliros“ akcininkus ir jų atsiradimo įmonės akcininkų struktūroje aplinkybes. K. Komskis raštu atsakė, neva jam reikalingas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išaiškinimas dėl naujų akcininkų duomenų atskleidimo. Paaiškinome K. Komskiui, kad naujų „Agroliros“ akcininkų pavardės nebuvo ir nebus atskleistos publikacijose – taigi ir asmens duomenų apsaugos klausimas nėra aktualus. Tačiau jokio atsakymo iš K. Komskio nesulaukėme. Pastarosiomis savaitėmis su K. Komskiu bandėme susisiekti ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Politikas į skambučius neatsiliepė ir į laiškus neatsakė. „Sienai“ ir „Tauragės kurjeriui“ pradėjus domėtis šia istorija, K. Komskis pats patvirtino, kad „Agrolira“ liko skolinga jo sūnui. Kad pats pretenduoja į pinigus iš bedarbiams perleistos įmonės, jis nepaminėjo.

