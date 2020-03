Įvertino tikrąją padėtį dėl skurdo Lietuvoje: kai kuriuos gelbėja net ir 30 eurų

Kristina Pocytė, laida „DELFI diena“ ; Agnė Vasiliauskaitė , www.DELFI.lt

„Prezidentas per penkerius metus užsibrėžė sumažinti pajamų nelygybę iki ES vidurkio. (…) Tokius planus būtų sudėtinga įgyvendinti per penkerius metus“, – taip „Delfi“ atsakė Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė. „Galbūt tas planas yra pernelyg optimistiškas. Tikslas yra geras“, – tikino ji, bet pabrėžė, kad pasiekti visa tai pavyktų mažiausiai per dešimt metų. Anot jos, dabar daromi tik kosmetiniai pakeitimai.

Ministro patarėja ryšiams su visuomene Eglė Samoškaitė pabrėžė, jog yra ne vienas iššūkis, kurį turime įveikti. Vienas jų – absoliutus skurdas. „Sutinkame, kad santykinio skurdo situacija yra kritinė, bet, kaip žinote, yra santykinis ir absoliutus skurdas: tai – dvi didelės problemos, jas reikia spręsti. Kaip medikas iš pat pradžių puola prie sužeisto asmens, taip ir šiuo atveju pirmiausia ir greičiausiai reikia dorotis su absoliutaus skurdo situacija. Mes kalbame apie žmones ar žmonių grupes, kurie ne tik negali išvykti kur nors pailsėti, bet jiems trūksta pinigų, kad galėtų patenkinti savo pačius būtiniausius poreikius. Čia yra pirmas ir pats skubiausias uždavinys, ko ši Vyriausybė ėmėsi, su tuo mes labiausiai ir dirbame. Kitas aspektas yra santykinis skurdas, mes kalbame apie neatitikimą tam tikrų standartų. Natūralu, kad, augant ekonomikai, keičiasi ir mūsų poreikiai, todėl norime, kad visuomenė būtų lygesnė, – tai labai svarbu“, – laidoje sakė E. Samoškaitė. Kai kuriuos išgelbėja net ir 30 eurų Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė pabrėžė, kad vaiko pinigai, įvairios paramos tikrai labai svarbios vienišiems tėvams, skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Kai kuriems žmonėms net ir tie 30 eurų yra labai svarbūs. Foto: DELFI / Audrius Solominas „Kitas dalykas – pensijos. Taip, jos kyla, bet kyla ne taip sparčiai, kaip visos bendrosios pajamos. Sunku prognozuoti, kaip atrodo statistika, bet pensininkų skurdas labai aukštas – apie 40 proc., ir tai neatrodo gerai, mes taip sparčiai nesivejame geresnių rezultatų“, – tikino ji. „Kai kurioms šeimoms, kurių pajamos labai mažos, tie keliasdešimt eurų yra labai reikšmingi; mamos, kurios yra bedarbės arba augina vaikus vienos ir tiesiog negali eiti į darbus, sakė, kad joms tai yra labai svarbu. Mums, turintiems pajamų ir dirbantiems, labai sunku įsivaizduoti, kad kažkam ir tie 30 eurų tokie reikšmingi. Pajamos labai svarbu, bet taip pat svarbios yra ir paslaugos. Europos Komisija akcentuoja, kad yra akivaizdus socialinės globos ir slaugos trūkumas, – mes turime ieškoti balanso, nes vien pajamos visko neišspręs. Yra paslaugų, kurios beprotiškai brangios“, – tikino pašnekovė. Žmonės nežino, kad gali sulaukti paramos E. Samoškaitė patikslino, kas gali prašyti paramos. „Jeigu vienam šeimos nariui per mėnesį vidutinės pajamos neviršija 250 eurų šiais metais, neskaičiuojant vaiko pinigų, tada jums priklausytų parama. Tai reiškia, kad jūs papildomai dar gautumėte paramą iš savivaldybės“, – atsakė E. Samoškaitė. Eglė Samoškaitė Foto: DELFI / Domantas Pipas Aistė Adomavičienė pabrėžė, jog daugelis žmonių tiesiog nežino apie galimą paramą, o informacijos ir komunikavimo labai trūksta. „Tai kažkiek gali sumažinti skurdą, bet mes susiduriame su problema, kad ne visi žino, jog yra tokia galimybė. Žmogui tiesiog sudėtinga susiskaičiuoti, ar jam priklauso parama, ar ne. Ši problema gerai žinoma ir ministerijoje, todėl reikia aiškiau komunikuoti žmonėms, kas jiems priklauso, nes iš skurdo galima išbristi. Reikia aiškiau pritaikyti informaciją. Pavyzdžiui, ateina žmogus į Užimtumo tarnybą darbintis, tačiau jam nesuteikiama informacijos, kaip užpildyti paramos formas“, – apie problemas kalbėjo A. Adomavičienė. „Apie visas priemones mes tikrai turime daug aktyviau informuoti žmones“, – pabrėžė ji. Sunkiausia situacija – pensininkams Akivaizdu, kad viena jautriausių ir sunkiausiai gyvenančių visuomenės grupių – pensininkai. „Sveikatos priežiūros ir slaugos pensininkams labai trūksta, žmonėms svarbu, kad nereikėtų laukti ilgose eilėse. Brandžiame amžiuje tokios paslaugos itin reikšmingos. Manau, kad neužtenka vien padidinti pensiją, nes iš tikrųjų paslaugos yra kertinis dalykas šiame amžiuje, ypač vienišiems seneliams arba tiems, kurių vaikai emigravę, todėl jie yra labai sudėtingoje situacijoje ir negali savimi pasirūpinti. Paslaugos beprotiškai brangios ir labai reikalingos, tad Vyriausybė turi imtis priemonių. Foto: DELFI / Andrius Ufartas Taip pat turėtų įsitraukti Finansų ministerija su tam tikrais ištekliais, nes dabar labai didelis kiekis paslaugų priklauso tiesiog nuo struktūrinių fondų. Kai jie pradės mažėti, mes susidursime su dar didesniu poreikiu įvairių paslaugų. Turi būti aiškus Finansų ministerijos balsas, kaip jie ketina užpildyti spragą ir kaip ateityje spręs šias problemas“, – tikino A. Adomavičienė. Primename kad EK nurodo, jog Lietuva ėmėsi priemonių sveikatos priežiūros prieinamumui gerinti, tačiau Lietuvoje žmonių sveikata lieka viena prasčiausių, o mirštamumas nuo pagydomų ir išvengiamų ligų – vienas aukščiausių ES. Dar viena aptariama sritis – augimo potencialui išlaikyti ypač svarbi mokslo ir inovacijų sistema. „Ji, nepaisant dedamų pastangų, išlieka fragmentuota, susiduria su talentų trūkumu ir neefektyviu finansavimu. Išlaidos mokslinei ir tiriamajai veiklai Lietuvoje daugiau nei dvigubai atsilieka nuo tikslo, kuris buvo iškeltas 2020 metams. Verslo ir mokslo institucijų bendradarbiavimas išlieka ribotas“, – rašoma dokumente.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 24 žmonės įvertino) 4.3333

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: