Malinauskas pripažino: mes turime aiškią spragą

Po to, kai Lietuvoje buvo registruotas pirmasis koronaviruso atvejis, žmonės nuolat informuojami apie naujausias žinias dėl galimo viruso plitimo. Atnaujintą informaciją pirmadienį pateikė ir sveikatos apsaugos ministras, taip pat dėl koronaviruso buvo susitikę prezidentas Gitanas Nausėda su premjeru Sauliumi Skverneliu.

Daugiau apie situaciją laidoje „Delfi diena“ papasakojo premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas.

„Vienas iš planų ir yra toks – suteikti tiek informacijos, kad jos tiesiog nebereikėtų ieškoti kažkur ir vadovautis gandais. Mes norime, kad žmonės galėtų remtis tik oficialia ir patvirtinta informacija. Mes visada stengiamės suteikti svarbiausią ir patikrintą informaciją, dabar taip pat galiu ją suteikti“, – „Delfi“ aiškino premjero patarėjas.

Pasiteiravus, ar šiuo metu viešojoje erdvėje nėra pernelyg daug dėmesio šiai temai, patarėjas tikino, kad tikrai ne. Anot jo, žmonėms ši tema dar tikrai nėra pabodusi.

„Aš galiu paaiškinti labai paprastai: pirmas dalykas – pagal susidomėjimą, akivaizdu, kad tos informacijos nėra per daug, žmonėms tai dar nėra nusibodusi tema. Antra, akivaizdu, dėl ko buvo rengiama konferencija 3 valandą nakties. Kai yra paskelbiama informacija apie pirmąjį atvejį, tai jau nėra ta informacija, kuri kaip nors gali būti suvaldyta viduje. Beje, ir artimieji moters, kaip ji pati sakė, kreipėsi į gydymo įstaigą, kad iš tiesų to dėmesio galbūt yra per daug, nes yra šimtai žmonių, kurie yra įtraukti į procesą. Pirmiausia yra informuojami medikai, paskui ligoninė, tuomet medikai su specialia apsauga vyksta į namus. Šiuo atveju buvo karantinuojami asmenys trumpam laikui, kol buvo atliekami tyrimai. Toliau prasideda pagrindinis dalykas – kontaktų nustatymas“, – tikino jis.

„Mūsų tikslas buvo informaciją pranešti realiu laiku“, – taip pat pridūrė S.Malinauskas.

Kovoja su melagingomis naujienomis

Paklausus, kaip vertina melagingas naujienas, kurių nemažai sklinda socialiniuose tinkluose, premjero patarėjas tikino, kad už skleidžiamas netikras naujienas gresia atsakomybė.

„Per patį pirmą posėdį, kai buvo surengtas ekstremalių situacijų valdymo centras, mes jau tada kalbėjome, kad gali būti skleidžiamos melagingos naujienos. Beje, ir Alytuje buvo tokia situacija, kai buvo platinamos melagingos naujienos. Jeigu tai yra daroma sąmoningai, už tai yra atsakomybė, bet geriausias būdas su tuo kovoti – pateikti kuo daugiau objektyvios informacijos. Dar vienas dalykas, kuris mus labai neramina, šiuo atveju į tai atkreipė dėmesį ir specialistai – jeigu jūs pažiūrėtumėte, kas dalijasi tokia informacija, tai nėra tie profiliai, kurie būtų netikri, kažkaip sukurti, tai yra žmonės, kurie feisbuke turi pakankamai ilgą istoriją, yra žinomi“, – sakė S.Malinauskas.

Nepaisant tokių netikrų naujienų gausos, anot S.Malinausko, tai nėra esminė problema.

„Yra vienas dalykas, jeigu žmogus klysta ir dalijasi ta informacija, jeigu sąmoningai dalijasi, o trečias dalykas – mes matome, kad ekstremalios situacijos kontekste tuo gali pasinaudoti ir priešiškos valstybei jėgos, tam tikra prasme destabilizuoti padėtį. Yra labai daug skirtingų atvejų, bet kol kas mes to nematome kaip esminės probemos“, – patikslino S.Malinauskas.

Prabilo apie spragą

Blogiausia, anot jo, kai patikliais žmonėmis yra naudojamasi.

„Mes turime ekstremalią situaciją ir matome, kad ja piktnaudžiauja. Ja piktnaudžiauja nesąžiningi verslininkai“, – sakė S.Malinauskas.

„Mes turime aiškią spragą, kai ekstremalios situacijos metu kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad sprendžia savo išlikimo klausimą“, – „Delfi“ sako S.Malinauskas. Jis taip pat pridūrė, kad ateityje gali būti net svarstoma dėl įstatymo pataisų, kad tokiomis situacijomis žmonės negalėtų naudotis kai kurių asmenų patiklumu.

„Kalbu apie įstatymo pataisas tam, kad tokiais atvejais nebūtų galima pasinaudoti visuotine panika ar psichoze ir būtų tam tikros ribos“, – „Delfi TV“ sakė premjero patarėjas.

„Nes šiandien mes matome elektronines parduotuves, kurios kaukių komplektą parduoda už 25 eurus, kai jų kaina yra mažiau negu euras. Ir svarbiausia – žmonės tai perka. Tai jau nebe verslas, tai visiška neatsakomybė, ir šiandien nėra greitų, lengvų priemonių, kaip tai suvaldyti“, – pridūrė jis.

Anot S.Malinausko, iš pacientų sulaukia nemažai kritikos, kad žmonės apie tyrimų rezultatus sužino ne iš medikų, o iš žiniasklaidos.

„Prisiminiau tai, ką labai noriu pasakyti, mes girdime iš pacientų ir gydymo įstaigų labai didžiulę kritiką, kad žmonės sužino, kad jie yra karantinuojami, yra išsiunčiami tyrimai, ir iš žiniasklaidos sužino – tyrimai yra neigiami, ar teigiami, o ne iš medikų. Mes dėl to labai atsiprašome. Tai yra labai netipinė situacija, bet mes esame priversti informuoti visuomenę“, – tikino S.Malinauskas.

Malinauskas: gali tekti anksčiau nei prognozavome naudoti valstybės rezervą

Premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas sako, kad dėl koronaviruso gali tekti anksčiau naudoti valstybės rezervą, tačiau, pasak jo, valstybė yra tam pasirengusi.

„Mes turime pasaulinę krizę, kalbant apie akcijų biržą. (...) Turime normalius rezervus ir atsargas, kad galėtume tas skyles užpildyti žmonėms neskausmingu būdu. Panašu, kad galime žymiai anksčiau nei prognozavome susidurti su tuo, kad teks naudoti valstybės rezervą“, – „DELFI Diena“ laidoje sakė S. Malinauskas.

Anot premjero patarėjo, Lietuva dabar yra geriau pasiruošusi ekonominiams sukrėtimams nei buvo pasiruošusi 2008 metų ekonominei krizei.

„Labiau apie ekonomikos skatinimą kalbame, jei to prireiktų. Pačiomis įvairiausiomis kryptimis. (...) Jei matome naftos kainos kritimą, akcijų biržų didžiulį nepasitikėjimą pasaulyje, trauksis eksporto rinkos, mūsų verslininkams bus sunkiau savo produkciją pardavinėti. Čia tokie juodieji scenarijai, gal net neverta apie tai kalbėti, bet tokiu atveju turėtume, kaip valstybė, pasirūpinti, kad nebūtų bankrotų, to, kas buvo 2008 metais. Kad žmonės išsaugotų darbo vietas, kad būtų išmokamos socialinės išmokos, ir mes tai padarysime. Nesu toks juodas pranašas, kad manyčiau, jog pasikartos 2008 metai, bet valstybė žymiai geriau pasiruošusi nei tada“, – laidoje sakė S. Malinauskas.

Verslas pasiruošęs gaminti dezinfekcinį skystį

Lietuvoje dėl koronaviruso grėsmės trūkstant dezinfekcinio skysčio rankoms, verslininkai sako pasiruošę jį gaminti, o Sveikatos apsaugos ministerija žada pagreitinti leidimų išdavimą jų gamybai, o antradienį ketina pristatyti ir skysčio komponentų formulę.

„Reikia išsiaiškinti formules tų skysčių ir jas susiderinti su verslu, kiek yra galimybė gauti medžiagų tas formules išpildyti, nes etilo alkoholis yra tik viena sudedamoji dezinfekcinių skysčių dalis. Šitą padarysime maksimaliai greitai ir maksimaliai pagreitinsime procesus dėl leidimo išdavimo, informuosime, kas kam ir kokius prašymus turi pateikti, kad galėtų pradėti gaminti žinodami, kiek galės pagaminti skysčio pagal formules, kurios bus pateiktos iš mūsų“, – žurnalistams pirmadienį sakė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, susitikęs su trijų įmonių atstovais.

Anot jo, antradienį turėtų paaiškėti ir skysčio formulė, ir tai, kiek jo galėtų pagaminti įmonės.

„Pačios pagrindinės veikliosios medžiagos – etilo alkoholio – Lietuvoje, kaip paaiškėjo, galima pagaminti ir gauti ar įsivežti labai daug, mes tuos poreikius patenkintume, dabar yra klausimas dėl sudedamųjų medžiagų“, – sakė A. Veryga.

„(...) Klausimas ne paties etilo alkoholio, o ingredientų, kurie naudojami dezinfekcinio skysčio gamybai“, – pridūrė ministras.

Pasak jo, vien medicinos ir ugdymo įstaigoms per mėnesį reikėtų apie 200 tonų skysčio, o visai visuomenei reikėtų kelis kartus daugiau.

Šiuo metu Lietuvoje nustatytas vienas koronaviruso atvejis – jis praėjusį penktadienį diagnozuotas iš Italijos grįžusiai šiaulietei.