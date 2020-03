Seimo narys siūlo neriboti padėjėjų galimybės dirbti viršvalandžius

Seimo narys „valstietis“ Robertas Šarknickas siūlo neriboti parlamentarų padėjėjų galimybės dirbti viršvalandžius.

Šiuo metu Seimo narių padėjėjai bei patarėjai gali eiti ne vienas politinio pasitikėjimo pareigas pas tą patį ar kelis Seimo narus, dirbti frakcijoje, bet jų darbo laikas einant visas šias pareigas negali būti ilgesnis kaip 60 valandų per savaitę.

Pagal Darbo kodeksą, darbuotojo darbo laiko norma yra 40 valandų per savaitę, bet galima dirbti ilgiau, tik ne daugiau kaip 12 valandų per dieną ir 60 valandų per savaitę.

Nuo 2021 metų įsigaliojantys Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai numato, kad Seimo nario padėjėjo, patarėjo, frakcijos referento darbo laikas einant visas politines pareigas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę.

R. Šarknickas tvirtina, kad pakeitimai riboja Seimo nario politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų teisę užsidirbti bei yra diskriminacinio pobūdžio.

„Nuo 2021 metų sausio 1 dienos Seimo nario politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas vien dėl savo turimo statuso galės dirbti ne ilgiau kaip aštuonias valandas per dieną ir 40 valandų per savaitę. Tokie pokyčiai yra išimtinai diskriminacinio pobūdžio, ribojantys asmens teisę į darbą ir darbo užmokestį“, – rašoma pataisos aiškinamajame rašte.

Pasak R. Šarknicko, ilgesnes darbo valandas lemia ir parlamentaro padėjėjų bei patarėjų pareigų specifika, nes Seimo plenariniai posėdžiai, taip pat susitikimai su rinkėjais užtrunka po įprastinių darbo valandų.

„Pagal įsigaliosiančią tvarką Seimo nario politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojo darbas po 17 valandos nors ir dažnai būtinas, tačiau bus teisiškai neteisėtas“, – teigė Seimo narys.