Mokslininkai jau anksčiau įtarė, kad koronavirusą, nuo kurio mirė daugiau nei 630 žmonių, o užsikrėtusiųjų skaičius viršija 31 000, gyvūnai gruodį pirmąkart perdavė žmonėms vidurio Kinijoje mieste Uhane.

Šia informacija pasidalino ir premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas.

Kaip „Delfi“ anksčiau skelbė, Pietų Kinijos žemės ūkio universiteto mokslininkai žvynuotuosius skujuočius įvardijo kaip „galimą tarpinį nešiotoją“, teigiama universiteto pranešime.

Manoma, kad naujojo koronaviruso šaltinis – šikšnosparniai, tačiau mokslininkai tvirtina, kad žmonės galėjo užsikrėsti nuo tarpinio nešiotojo.

Valstybinės Kinijos naujienų agentūros „Xinhua“ teigimu, ištyrę daugiau nei 1 000 mėginių, paimtų iš laukinių gyvūnų, mokslninkai nustatė, kad skujuočiuose aptikto viruso genomas 99 proc. sutampa su žmonėse aptinkamo koronaviruso genomu.

🚨 The animal that transmitted the #coronavirus to the identified human? The #pangolin is the missing link!