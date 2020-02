Veryga pasakė, kodėl neleis tirtis savanoriškai ir kas neturėtų eiti į darbą

Po ekstremalios situacijos paskelbimo visoje Lietuvoje dėl koronaviruso grėsmės, ketvirtadienį pirmą kartą susirinko į Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdį. Jo vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga Delfi eteryje ketvirtadienio vakarą įvardijo, kaip elgtis turėtų namuose dirbantis, viruso židinyje buvęs žmogus. Taip pat pasakė, kodėl nebus leidžiama nuo viruso tirtis savanoriškai.

A. Veryga sakė, tikimybė, jog virusas atkeliaus į Lietuvą, yra labai reali.

„Tikimybė, kad virusas atkeliaus į Lietuvą yra labai reali ir didelė. Mes turime keliaujančius žmones. Jau ir į Estiją atkeliavo atvejis, visiškai realu, kad jis atkeliaus“, – sakė ministras.

Ir pridūrė, kad viskas priklauso nuo pačių žmonių sąmoningumo.

Tirtis patiems neleis

A. Veryga Delfi eteryje sakė, nesudarys galimybės norintiems tirtis dėl koronaviruso.

„Kad kažką tirti, reikia tam turėti priežastį“, – sakė A. Veryga.

„Matote, jei jūs neturite simptomų, nežinau, ką jūs ten tirsite, turbūt nieko ir neras. Jeigu grįžęs iš to regiono sukarščiuosite, veikia visa tvarka – tada jau skambinsite 112, važiuosite į Infekcinę ligoninę. O jeigu jūs nejaučiate jokių simptomų“, – laidoje svarstė ministras.

A. Veryga tikino, kad šiuo metu tyrimus atlieka viena laboratorija, įsijungti gali dar dvi. O ir veikianti tyrimus atlieka tikrai ne didžiausiu pajėgumu.

„Lietuva dar net nėra pasiekusi tos ribos, kiek ji galėtų testų padaryti. Laboratorijoje esanti įranga veikia kokio trečdalio pajėgumu, dar ji trigubai daugiau galėtų padaryti tiems, kam reikia. Jei kils poreikis ir prasidės plitimas, mes turime dar dvi gydymo įstaigas, kurios turi įrangą“, – aiškino jis.

„Nėra prasmės to (tirtis pačiam, aut. p.) daryti, kol jūs neturite simptomų ir jeigu nesate rizikos grupėje. Žmonės ir šiaip nori nuo visų ligų išsitirti. (…) Jeigu prasidėtų toks masinis tikrinimas, jis pradėtų trikdyti darbą, laboratorijos turi kitų darbų, realių ir tikrų, o ne baimių“, – tikino ministras.

A. Verygos teigimu, per dieną šiuo metu galima ištirti apie 210 mėginių.

Ministro žiniomis, vienas testas kainuoja iki šimto eurų. Dar kartą paklaustas, kodėl neleidžiama išsitirti norintiems, ministras teigė, kad nenorima leisti prasidėti saviveiklai.

„Supraskime, kad mes kalbame apie infekcijos valdymą, paniką. Žmogui, kuris yra be simptomų, nenustačius infekcijos, jis gali net nepagrįstai nusiraminti. Žiūrime į ligos diagnostiką labai rimtai, tai nėra saviveikla“, – sakė A. Veryga.

Ministras sakė, kad kol kas sistema tikrai pasiteisina – mėginiai tiriami vienoje vietoje.

„Kol kas tikrai pasiteisina tas dalykas, kad yra centralizuotai nustatoma, valdoma informacija. Net ir dabar, kai yra viena laboratorija veiksme, kiek visiems kyla sąmokslo teorijų“, – tikino ministras.

Slėpti informacijos nesiruošia

A. Veryga laidoje žadėjo, kad pirmasis užfiksuotas atvejis iš karto bus pristatytas žurnalistams.

„Mes nesiruošiame nieko slėpti. Tada bus ir kitos priemonės aktyvuojamos: asmenys, su kuriais buvo kontaktuota, jie turės būti izoliuoti. Jei liga pradės plisti, taikysime tuos pačius metodus kaip dabar ir Italija taiko – imtinai iki judėjimo ribojimo stabdymo tam tikrose vietose. Net ir prasmės slėpti nėra, nes mums reikės aiškintis kontaktus“, – Delfi tiesioginiame eteryje kalbėjo A. Veryga.

Nei į vaistinę, nei į parduotuvę

Ministras kategoriškai prieštaravo, kad iš viruso židinių grįžę asmenys paliekami likimo valioje ir nežinomybė.

Delfi primena, kad oficialiose rekomendacijose siūloma iš židinių grįžusiems asmenims pasiimti 14 dienos nedarinbumą.

„Jeigu žmogus susirgs, tai pasireikš simptomais, ir jie nėra paliekami nežinomybėje. Mes sakome, kad yra logikos neiti į darbą, neleisti vaikų į mokyklą 14 dienų, tai viruso inkubacinis laikotarpis. Bet pradžioje, kiek aš turiu informacijos, kiek aš žinau, jei nėra simptomų ir tyrimai neturėtų nieko parodyti. Suprantu žmogų norą avansu nuo visko apsidrausti, bet tuo pačiu kviečiame atsakingai žiūrėti į situaciją“, – sakė jis.

Ministras prakalbo ir apie to inkubacinio periodo namuose gyvenimo detales.

„Nerekomenduočiau nei į vaistinę vaikščioti, nei į parduotuvę“, – sakė jis.

Paklaustas, ar taip žmonių nepalieka „mirti badu“, A. Veryga prakalbo apie labai paprastus ir buitiškus situacijos sprendimo būdus.

„Nereikia užsipirkti to maisto dviem savaitėms. Ne tiek daug mūsų šalies žmonių buvo tuose regionuose, tai yra viena. Net jei jums yra duota rekomendacija dvi savaites likti namuose, aš netikiu, kad visi jie gyvena vienkiemyje, kur nėra kaimynų, nėra, kas jam to maisto gali atnešti, palikti prie durų, kad jie neturi artimųjų, kurie be kontakto galėtų tą maistą perduoti. Tikrai yra būdų, nepaverskime to apokaliptiniu scenarijumi, tai ūkiški ir paprasti dalykai“, – sakė jis.

Delfi redakciją pasiekė jau ne viena nuotrauka, kurioje – pilni prekių vežimėliai su ilgai negendančiais produktais. Ministras ragino be pagrindo nepanikuoti.

„Yra žmonių, kurie yra linkę į panašias baimes, ji labai greitai plinta. Maistas nėra vienintelė problema, nelabai tikėtina, kad mes to pritrūksime. Keistai atrodo, kai žmonės panikuoja be pagrindo“, – sakė A. Veryga.

Muilas irgi padeda

Paklaustas, kaip reaguoja į tai, kad parduotuvėse jau praktiškai nebeliko dezinfekuojančio skysčio, A. Veryga skubėjo priminti, kad ne tik tai padeda.

„Lygiai kaip ir muilas. Kurio, kaip žinau, netrūksta niekur, jo yra visose parduotuvėse, rankų plovimas šiltu vandeniu ir muilu yra lygiai tokio pačio efektyvumo priemonė kaip ir dezinfekcinis skystis“, – kalbėjo ministras.

Jis sakė, kad dezinfekcinis skystis yra tiesiog patogesnis nei muilas.

„Jums reikia laikytis įprastos higienos, kol užkrato nėra aplinkoje, gal apie kitas priemones tada ir kalbėsime. Bet šiuo metu reikalingos įprastos higienos priemonės, kosulio ir čiaudulio higiena. Tų priemonių kol kas nei vienos iš jų netrūksta“, – teigė jis.