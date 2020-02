Į konfliktą Zuokų namuose teko įsikišti ir policijai: kvietė dėl smurto artimoje aplinkoje pildoma

Į konfliktą besiskiriančių Zuokų namuose antradienį teko įsikišti policijai. Policijos pareigūnai iškviesti dėl galimo vyro smurto prieš moterį.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Delfi patvirtino, kad antradienį buvo gautas pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje Zuokų namuose.

Pirminiais duomenimis, pranešimas apie įvykį buvo gautas vakar, 16.45 val. Pareigūnai buvo informuoti, kad prieš moterį ir vaikus smurtauja vyras, medikų pagalbos nereikia.

Į įvykio vietą atskubėję pareigūnai aiškinosi įvykio aplinkybes, visgi atstovė spaudai teigė, kad nei vienas konflikto dalyvis nebuvo pristatytas į komisariatą, taip pat nebuvo sulaikytas.

Anot J. Samorokovskajos, moteris dėl įvykio parašė pareiškimą. Zuokų smurto artimoje aplinkoje istoriją aiškinasi Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato tyrėjai.

Delfi trečiadienio vidudienį nepavyko susisiekti su Zuokais. A. Zuokas į skambučius neatsiliepė, o A. Zuokienės telefonas išjungtas.

15min.lt rašo, kad A. Zuokienės advokatas teigė, kad A. Zuokienei nebuvo leidžiama pasimatyti su nepilnamete dukra, ji nebuvo įleista į butą.

27-erius metus santuokoje gyvenę Zuokai apie tai, kad jų šeima subyrėjo, patvirtino praėjusių metų birželį, nors gandai apie griūvančią santuoką sklandė jau kurį laiką.

Įsisiūbavus skandalingajai dėžių istorijai, A. Zuokas Delfi eteryje prisipažino, kad apie norą skirtis A. Zuokienė jam pranešė prieš dvejus metus, jo 50-ojo jubiliejaus rytą.

Praėjusių metų rugpjūčio pradžioje A. Zuokienė pakvietė Vilniaus miesto savivaldybės atstovus į savo namus ir pranešė, kad namuose rado dėžių, kuriose galimai yra vertingi Jono Meko kūriniai.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo. Tai, anot jos, galėjo būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.