Mokslininkai stebi labai galingų ciklonų formavimąsi: kol pasaulyje siautės audros, į Lietuvą plūstelės šiluma

Kalendorinė žiema jau perkopė į antrąją pusę, o meteorologai stebi labai gilių, vėlyvam rudeniui būdingų ciklonų formavimąsi. Kaip teigia Vilniaus Universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros docentas Gintautas Stankūnavičius, tokie ciklonai kitą savaitę į dalį Europos atneš audras. Tuo tarpu neseniai audros „Ciara“ nusiaubtoje Anglijoje gali kilti potvyniai, o į Lietuvą plūstelės neįtikėtinai šilti orai. Tiesa, pajūryje taip pat numatomas audringas vėjas.

„Kalendorinė antra žiemos pusė, o Šiaurės Atlante vystosi labai gilūs ciklonai būdingi vėlyvam rudeniui. Toks vienas ciklonas šiuo metu yra apie 400 km piečiau Islandijos, atkeliavęs nuo rytinės JAV pakrantės. Jam jau duotas pavadinimas „Dennis“. Slėgis jo centre labai žemas – 932 hPa (mažiau nei 700 mm gyvsidabrio stulpelio), tačiau tikėtina, kad iki rytojaus vidurdienio dar pažemės iki 928 – 930 hPa. Šis ciklonas ne tik gilėja, bet ir plečiasi – sekmadienį jo visos sistemos skersmuo turėtų apimti daugiau kaip 4000 km, nuo pietinės Grenlandijos iki centrinės Rusijos dalies“, – savo kassavaitinėje orų apžvalgoje šiuo metu vykstačius procesus aiškina D. Stankūnavičius.

"Dennis" ciklonas (EUMETSAT, MSG SEVIRI oro masės produktas)

Anot mokslininko, tokie galingi ciklonai turi labai didelį poveikį orams ir jau šiandien kai kuriose pasaulio vietose gali lemti stiprias audras.

„Šiaurės vakarų Škotijoje, Šetlandų ir Farerų salose jau šiandien laukiama stipri audra su didele uraganinio stiprumo vėjų tikimybe, o rytinėje ir šiaurinėje Islandijoje – smarkios pūgos. Be to, šis ciklonas neša labai daug drėgmės, kuri koncentruojasi atmosferos frontuose judančiuose iš pietvakarių į šiaurės rytus. Todėl Jungtinės Karalystės meteorologijos tarnyba (MetOffice) praneša apie laukiamas smarkias liūtis Anglijos pietvakariuose ir Velse – daugiau nei 100 mm per ateinančias dvi paras. Vakarų Škotijoje laukiama šiek tiek mažiau kritulių, tačiau kalnuotose vietovėse prognozuojami staigūs upių poplūdžiai trumpose kalnų upėse, kurie gali labai sutrikdyti normalų eismą regione. Pirmadienį šio ciklono centras persikels į Barenco jūros regioną, o antradienį pasieks centrinius Arkties rajonus. Per visą šį laikotarpį jis išliks labai intensyvus“, – prognozėmis dalinasi meteorologas.

Foto: PA / Scanpix

Mokslininkas aiškina, kad tokių ciklonų veikimas dažnai primena galingus oro siurblius. G. Stankūnavičius prognozuoja, kad stiprus vėjas ir audros neaplenks ir kitų Europos dalių.

„Savo priešakinėje dalyje jie (tokie ciklonai – DELFI) neša oro mases nuo subtropinių Atlanto akvatorijų į šiaurę, o užnugarinėje tempia arktinės kilmės oro mases į pietus. Savo periferijose ciklonai suformuoja didelius slėgio gradientus, todėl vakarinėje ir šiaurinėje Europos laukiami labai vėjuoti orai ir audros.

Tokie gilūs ciklonai iš vienos pusės labai „pravėdina“ Šiaurės Atlanto vandens mases ir per kelias paras vandens paviršiaus temperatūra pažemėja net keliais laipsniais dideliuose plotuose, tačiau iš kitos pusės dar labiau suaktyvina Šiaurės Atlanto šiltąją ir su ja susijusias šaltąsias vandenyno sroves (Labradoro, Kanarų ir Rytų Grenlandijos)“, – savo apžvalgoje rašo mokslininkas.

Lietuvoje laukia labai vėjuoti orai ir šilumos plūpsnis

G. Stankūnavičiaus teigimu, Lietuvoje vis labiau ryškės dienos ir nakties temperatūrų skirtumai, o pajūryje dėl galingo ciklono laukia labai vėjuotos dienos.

„Vasario viduryje sparčiai ilgėja dienos. Kitos savaitės antroje pusėje dienos ilgis jau sieks 10 valandų, ryškės dienos ir nakties oro temperatūros skirtumai, ypač ramiomis ir neapsiniaukusiomis dienomis. Todėl šiandien ir rytoj, taip pat kitos savaitės pirmoje pusėje, minimalios ir maksimalios paros oro temperatūros skirtumai sudarys 4-6 °C, o vietomis ir 7-9 °C.

„Dennis“ ciklono sukelti slėgio gradientai lems labai vėjuotus orus Lietuvos pajūryje šį sekmadienį ir pirmadienį: sekmadienį pūs stiprus 13-18 m/s pietų pietvakarių krypties vėjas, gūsiuose (pirmadienio naktį) sieks 24-27 m/s. Pirmadienį – antradienį vėjas išliks stiprus, tačiau pasisuks tiesiai iš pietvakarių. Vidurio ir Rytų Lietuvoje maksimalūs vėjo gūsiai iki 17-23 m/s numatomi sekmadienio vakare ir pirmadienio naktį, vėliau vėjas rims“, – prognozėmis dalinasi meteorologas.

Anot mokslininko, kritulių kitą savaitę bus gerokai mažiau nei šią, o kartu į Lietuvą plūstelės ir neįprasta šiluma.

„Jeigu per savaitę kritulių Lietuvoje iškrito gausiai, kai kur Žemaitijoje iki 40 mm, Vilniuje – 22 mm, tai per ateinančią savaitę jų bus daug mažiau. Didesnėje Lietuvos dalyje vos kelios lietingos dienos, vakarinėje Žemaitijos dalyje iki 12-18 mm.

Šilčiausia diena bus pirmadienis, ciklono „Dennis“ atnešta šiluma nuo subtropinės Atlanto dalies padidins oro temperatūrą iki 7-12 °C, vėliau vidutinė dienos oro temperatūra laikysis apie 3-7 °C, o naktį bus artima 0 ar iki kelių laipsnių žemesnė. Kitos savaitės pabaigoje, dėl kito gilaus ciklono įtakos, Lietuvą pasieks nauja šiltesnio oro banga“, – teigia G. Stankūnavičius.

Jis priduria, kad ilgalaikės prognozės rodo, jog iki kovo pradžios Baltijos regione išsilaikys šiltesni ir vidutiniškai drėgnesni, nei įprasta, orai.