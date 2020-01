Ministerija ramina išsigandusius tėvus: neskubėkite pervedinėti papildomų pinigų

Sumaištis dėl mokesčių už būrelius. Švietimo ir mokslo ministerija ramina, kad kompensacijos už būrelius šiemet bus tokios kaip ir anksčiau. Tokį patikinimą gavo ir Vilniaus miesto savivaldybė. Mero pavaduotoja Edita Tamašiūnaitė sakė, kad, jeigu tėvai šį mėnesį gavo didesnes sąskaitas, tai kitą mėnesį jiems turės būti kompensuota.

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, reaguodama į viešoje erdvėje pasirodžiusią klaidinančią informaciją, kad mažinamas ar nutraukiamas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) finansavimas, dar kartą atkreipia dėmesį, kad 2020 metais NVŠ veiklos bus ir toliau finansuojamos išlaikant 2019 m. finansavimo lygį. Kaip kad ir buvo, krepšelio dydis gali svyruoti nuo 10 iki 20 eurų, o konkrečią sumą nusistato savivaldybė“, – teigiama ministerijos atsiųstame paaiškinime.

Pagal ministerijos pranešimą, šiemet savivaldybės pasirašė papildomus susitarimus su projekto vykdytoju – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru – dėl veiklų pratęsimo iš sutaupytų projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ lėšų, kurias savivaldybės, priklausomai nuo veiklų finansavimo pradžios, gali naudoti sausio – vasario mėnesiais. Ši suma siekia 1,3 mln. Eur.

„Dabar rengiami teisės aktai ir artimiausiu metu savivaldybes pasieks informacija apie skiriamas NVŠ lėšas projekto veikloms tęsti iki kalendorinių metų pabaigos. Ministerija dar šiandien kreipsis į visas savivaldybes, prašydama jas informuoti NVŠ teikėjus apie finansavimo tęstinumą 2020 m.“, – teigiama ministerijos pranešime.

Savivaldybė skambino pavojaus varpais

Dėl būrelių finansavimo Vilniaus miesto savivaldybė skambino pavojaus varpais. Šiemet patvirtintame valstybės biudžete lėšų neformaliajam vaikų švietimui (vadinamajam 15 Eur krepšeliui) – nenumatyta, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) pažadai išspręsti šią problemą iki Naujųjų metų pradžios nebuvo įgyvendinti, buvo teigiama savivaldybės pranešime spaudai.

Vilniaus savivaldybė atkreipė ŠMSM dėmesį, kad dėl to vien Vilniuje 21 tūkstantis moksleivių gali likti be finansinės paramos ir be sporto, šokio, menų, kalbų, technologijų, pilietiškumo ir kitų būrelių. Savivaldybė pažymėjo, kad 15 Eur krepšelis yra didelė finansinė parama šeimoms, kurios turi daugiau negu vieną vaiką ir tiems, kurių vaikai lanko daugiau negu vieną būrelį.

Sostinės savivaldybė dar gruodį kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ir paskui kreipimąsi pakartojo, ragindama surasti lėšų nuo 2015 metų sėkmingai vykdytai programai, kuri dešimtims tūkstančių moksleivių visoje Lietuvoje kasmet suteikdavo galimybę tobulėti ir šviestis.

Pastaruosius kelerius metus neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) 15 Eur finansavimas buvo skirtas trečdaliui visų Vilniaus vaikų.

Jeigu šį mėnesį mokėjo daugiau, turės gauti kompensacijas

Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamašiūnaitė irgi DELFI sakė, kad jie jau gavo ministerijos ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko patikinimus, kad lėšos būrelių kompensacijoms bus skirtos.

„Kai yra metų pradžia, ir tai yra bent iš dalies Europos Sąjungos lėšos, (taip gavosi – DELFI). Bet aš ką tik kalbėjausi su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša (jis kaip tik važiavo iš pasitarimo ministerijoje), kad bus skiriamos pilnai visos reikalingos lėšos“, – sakė E. Tamašiūnaitė.

Mero pavaduotoja sakė, kad, jeigu dalis tėvų šį mėnesį gavo didesnes sąskaitas, tai kitą mėnesį jiems turės būti kompensuota.

„Mes turime sutartis su paslaugos tiekėju, vadinasi, mes jam pervedame už sausio mėnesį, ir jis privalo kompensuoti tėvams. Jeigu tėvai sumokėjo 60 eurų už sausį, bet paprastai moka 45 eurus, tai tada kitą mėnesį jis turės mokėti 30 eurų. Organizatorius arba paslaugos tiekėjas privalo grąžinti tėvui permokėtą sumą“, – sakė E. Tamašiūnaitė.