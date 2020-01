Lietuvoje pernai užfiksuota mažiau ŽIV atvejų nei 2018 metais

Lietuvoje pernai užfiksuota mažiau ŽIV atvejų nei 2018 metais, penktadienį pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC).

Jo duomenimis, pernai ŽIV diagnozuotas 151 žmogui – 110 vyrų ir 41 moteriai. Tai – daugiausia 30-49 metų žmonės.

Užpernai ŽIV atvejų buvo devyniais daugiau, 2017 metais – 112 daugiau.

Pernai žmonės ŽIV daugiausia užsikrėtė per lytinius santykius – 78 atvejai, iš kurių 58 – per heteroseksualius bei 20 per homoseksualius santykius.

Dar 47 žmonės užsikrėtė ŽIV vartodami švirkščiamuosius narkotikus bei 26 asmenų užsikrėtimo būdas nežinomas.

Daugiausia ŽIV atvejų pernai užregistruota Vilniaus apskrityje. Visose apskrityse dominuojantis ŽIV plitimo būdas – lytiniai santykiai, išskyrus Vilniaus.

Pernai ŽIV infekcija taip pat išaiškinta 6 užsieniečiams.