Prezidentūra įvertino VTEK išvadas dėl Narkevičiaus: ministras – tarsi inkaras

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) trečiadienį nustačius, kad susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius pažeidė tarnybinę etiką, sureagavo ir nepasitikėjimą ministru išreiškė prezidentas Gitanas Nausėda. DELFI atsiųstame komentare prezidento atstovas spaudai Antanas Bubnelis rašė, kad VTEK sprendimas tik dar kartą įrodo, kad ministras yra netinkamas eiti savo pareigas.

„VTEK sprendimas tik dar kartą patvirtino, kad ministras yra netinkamas eiti savo pareigas. Prezidentas savo poziciją išsakė, ministras ir Premjeras ją gerai žino: politikams turi būti keliami aukščiausi etikos, moralės ir skaidrumo standartai. Apie juos Prezidentas jau kalba keletą mėnesių. Todėl VTEK sprendimas yra svarbus. Tačiau dar svarbiau tai, kad visa susiklosčiusi situacija neleidžia spręsti valstybei svarbių klausimų susisiekimo srityse“, – rašoma atsakyme.

„Lietuvos paštas vis dar neturi nepriklausomų valdybos narių, Klaipėdos uostas dirba be vadovo. Kelių asfaltavimo biudžetai šiemet mažėja. Be to, šie metai yra itin svarbūs derantis dėl būsimos finansinės perspektyvos“, – priekaištus vardijo Prezidentūros atstovas.

A. Bubnelio atsakymuose rašoma, kad ministras jau keletą mėnesių yra tarsi inkaras.

„Ministras turėtų būti tarsi variklis, telkiantis proveržiui šias visai šalies ekonomikai svarbias sritis. Deja, jau keletą mėnesių jis yra tarsi inkaras“, – teigiama atsakyme.

Juose taip pat primenama, kad visa atsakomybė yra premjero Sauliaus Skvernelio rankose.

„Prezidentas jau ne kartą sakė, jog šiuo metu visi svertai yra Premjero rankose. Todėl Prezidentas tikisi principingų Premjero sprendimų. Ministrą delegavusi partija tikrai gali rasti tinkamų vadovų, kurie sėkmingai galėtų pakeisti ministrą. Pakartosiu Prezidento poziciją, jog šie metai Lietuvos susisiekimo sektoriui yra itin svarbūs. Todėl negalime sau leisti dirbti neturint lyderio, kuris būtų pelnęs visuomenės pasitikėjimą ir atitiktų etikos, moralės ir skaidrumo standartus“, – rašoma atsakymuose DELFI.

DELFI primena, kad VTEK paskelbė, jog ministras etiką pažeidė pietavęs pavaldžių įstaigų ir įmonių sąskaita. Pats J. Narkevičius sako, kad pažeidimas yra mažareikšmis, ir žada svarstyti galimybes skųsti sprendimą teismui.

J. Narkevičius trauktis iš ministro posto atsisako, jį palaiko ir Vyriausybės vadovas, premjeras Saulius Skvernelis.