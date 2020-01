Karbauskis: mes jau žinome savo nuomonę apie VTEK sprendimą

Prezidentui Gitanui Nausėdai pareiškus, kad jo požiūris į premjerą Saulių Skvernelį priklausys nuo to, kokią išvadą kelio asfaltavimo istorijoje pateiks Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis prakalbo apie paradoksą, kuris, pasak jo, gali susiklostyti, jei komisijos išvada ministrui pirmininkui bus nepalanki.

R. Karbauskio teigimu, „valstiečiai“, be jokių abejonių, gerbia dabartinį šalies vadovą, tačiau to paties nejausdami VTEK, negalės gerbti ir prezidento sprendimo, priimto šios institucijos išvadų pagrindu.

„Aš asmeniškai visiškai nepasitikiu šia komisija ir atitinkamai dėl to niekaip nevertinu nei jų pasisakymų, nei sprendimų. Mes jau tiek kartų susidūrėme su tokiais kontroversiškais VTEK sprendimais: ministrai bausti už tai, kad jie neparašė deklaracijų, jog yra ministrai ir t.t.“, - Eltai sakė R. Karbauskis.

„VTEK labai dažnai priiminėja sprendimus vadovaudamasi dvigubais standartais. Jei Kubilius kažką padaro, jo net nenagrinėja, o jei Karbauskis kažką ne taip padarytų – tai iš karto nagrinėtų ir iš karto nutartų. Per trejus metus mes su tuo susidūrėme tiek kartų, kad aš net pamiršau visus pavyzdžius“, - piktinosi „valstiečių“ lyderis.

Todėl, pasak jo, kad ir kokią nuomonę apie S. Skvernelį išsakytų prezidentas, ją „valstiečiai“ vertins tik kaip šališką.

„Kad ir kokia būtų VTEK išvada, mes į tai žiūrėsime kaip į šališką sprendimą (...). Tai netaps argumentu, kad mes staiga nuleisime galvas ir pasakysime: matote, ši institucija, kuri turi didžiulį autoritetą, kurios sprendimais mes neabejojame, priėmė sprendimą ir mes dabar juo remdamiesi turėtume vienaip ar kitaip vertinti vieną ar kitą politiką“, - kalbėjo R. Karbauskis.

„Valstiečių“ lyderio teigimu, jei VTEK visgi pateiktų premjero atžvilgiu nedėkingą išvadą ir pagal ją prezidentas premjerui pareikštų nepasitikėjimą, susiklostytų tikras paradoksas.

„Jeigu sprendimas bus neigiamas ir jei juo vadovausis prezidentas, tai bus toks paradoksas, kad mes į VTEK sprendimą visiškai nereaguosime“, - pabrėžė R. Karbauskis.

„Mes gerbiame prezidentą, bet pasitikėjimo VTEK mums – Valstiečių žaliųjų sąjungai – nebeliko“, - apibendrino R. Karbauskis.

Ketvirtadienį Plungėje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad nėra apsisprendęs, ar vis dar pasitiki premjeru S. Skverneliu. Prezidentas neslepia, kad tam įtakos turės tai, kokią išvadą apie vadinamąją „asfaltuojamo premjero keliuko“ istoriją pateiks VTEK.

„Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vertina ne tik Narkevičiaus veiklą, bet taip pat, kaip vieną iš klausimų, vertina ir būtent šio kelio asfaltavimo bylą ir, manau, kad visi sprendimai, visos išvados bus pateiktos artimiausiu metu“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė prezidentas.

ELTA primena, kad VTEK 2019 m. pabaigoje pradėjo tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su premjero S. Skvernelio gyvenamos gatvės asfaltavimo finansavimu.