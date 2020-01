„Grigeo“ nuotekų tyrime – naujos detalės: taikinyje ir – vietos aplinkosaugininkai „Grigeo Klaipėda“ vadovas: visiškai slapto vamzdžio nežinau

Pasitikėjimą praradusių Klaipėdos aplinkosaugininkų darbą atlieka Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento specialistai. Prokuratūros pradėto ikiteisminio tyrimo metu jie talkina aiškinantis AB „Grigeo Klaipėda“ taršos mastą. Į „Grigeo“ nuotekų surinkimo vietą nuvykę specialistai paaiškino, kodėl nebuvo paprasta surasti sklendę.

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupės vadovas Raimondas Sakalauskas paaiškino, kad nėra brėžinių, kur eina tas skandalingasis vamzdis, kurioje vietoje jis patenka į „Klaipėdos vandenų“ nuotekas. Visa AB „Grigeo“ dokumentacija pateikta tokia, kad aplinkosaugininkams išties buvo sudėtinga surasti nelegaliai naudojamą vamzdį.

Tyrimą atliekanti prokurorė Gina Skersinskytė sako, kad kol kas nėra niekam pareikšta įtarimų, tačiau situacija greitai pasikeis.

„Įtariamųjų bus ne vienas“, – sako G. Skersinskytė ir patikina, kad tai bus padaryta gana greitai, – jau kitą savaitę.

Anot Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovės Dalios Pocienės, pagal dabartinę įstatyminę bazę, prokurorai neturi svertų priversti verslą nedaryti tokių nusikaltimų. Be to, problema ta, kad vietos aplinkosaugininkai ir patys galėjo būti prisidėję prie nelegalios verslo veiklos.

„Labai apgailestaujame, kad mes negalėjome pasitelkti vietinių aplinkosaugininkų. Dėl atsakomybės – noriu patikinti, kad įrodymų jau dabar turime pakankamai. Buvo atliktos kratos ir administracijos patalpose. Kratų metu paimta labai daug dokumentacijos, jai įvertinti reikalingi ir žmogiški resursai, tad labai prašau viešoje erdvėje netrukdyti tyrimui komentarais. Kitą savaitę tikrai galėsime pasakyti daugiau. Mes patys nevykdome šių vietų monitoringo, kokia informacija buvo pateikiama Aplinkos ministrui, mes irgi nežinojome. Mums būtų racionaliau dar ilgiau stebėti ir surinkti daugiau įrodymų, tačiau prokuratūra apsiribojo trumpesniu laiku šiai operacijai atlikti“, – atvirauja D. Pocienė.

Istoriškai maždaug prieš šimtą metų vokiečių įkurto fabriko nesunaikino net keli gaisrai. Per tą laiką keitėsi ne vienas patalpų savininkas, čia įkurtas „Klaipėdos celiuliozės fabrikas“, kuris SSRS okupavus Lietuvą buvo nacionalizuotas. Tad kada buvo nutiestas vamzdis, vis dar aiškinamasi.

Į AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų vietą nuvažiavę politikai sako, kad įstatyminė bazė šiuo metu išties nepadeda aplinkosaugininkams vykdyti netikėtų patikrinimų. Dabar prieš patekdami į valymo įrenginių teritoriją jie privalo prašyti įmonės leidimo.

Anot R. Sakalausko, AB „Grigeo“ turėjo visas galimybes nuslėpti nusikaltimą. Visgi tyrimas, kuris buvo atliktas naudojant specialų skystį, tapo itin svariu įrodymu – per kelias valandas į biologinius įrenginius vanduo nepajudėjo. Be to, biologinių nuotekų valykloje neatitiko vandens temperatūra, šitai irgi išdavė, kad ji nebuvo tinkamai naudojama.

Prokuratūros vadovė D. Pocienė atskleidžia, kad tai – toli gražu dar ne pabaiga. Tiriama ir kitos galimos kvapų kilmės, keli tyrimai sujungti.

Politikų, prokuratūros bei visuomenės susitikime paaiškėjo, kad AB „Grigeo“ įmonėje suspenduota kelių darbuotojų veikla. Tiesa, kokios asmenų pareigos nėra atskleidžiama.



AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius Tomas Eikinas situaciją komentuoja labai subtiliai. Jis pabrėžia, kad vykdomi tyrimai, tad apie aplinkybes daug nekalba. T. Eikinas patikino, kad jam atėjus apie vandens sąnaudas jis nebuvo supažindintas.

„Atliekame vidinį patikrinimą, paimta labai daug medžiagos. Stengiamės pajungti tuos darbuotojus, kuri gali atsakyti. Slapto vamzdžio, apeinančio visus valymo įrenginius tikrai nėra“, – sako T. Eikinas.

Prokuratūros vadovė tokį T. Eikiną pareiškimą neigia ir sako, kad avarinis vamzdis yra prijungtas prie „Klaipėdos vandenų“, kitas vamzdis yra slaptas, nes nėra oficialiai apskaitytas.

T. Eikinas tikina, kad pirminio valymo sistema nėra apeita.

Ar sieks grįžti prie savarankiško nuotekų naudojimo T. Eikinas sako nekalbantis. Šiuo metu vyksta derybos dėl naudojimosi „Klaipėdos vandenų“ paslaugomis ilgesnį laiką.