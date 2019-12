Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Komunikacijos poskyrio vedėjas Artūras Šliavas DELFI teigė, kad sprendimo priėmimo laikotarpis – nuo vienos, iki dešimties dienų, todėl gali būti priimtas ir šiandien, ir tik kitų metų pradžioje.

Kinų turistai vandalizmą įamžino vaizdo įraše ir patalpino jį internete. Viename vaizdo įraše matyti, kaip moteris paima vieną iš kryžių ir pašaipiai sviedžia jį tolyn.

Pirmadienį Šiaulių VPK atstovai DELFI tvirtino, kad kol laukiama sprendimo dėl tolesnių veiksmų, pareigūnai patys nuvyko ir sutvarkė išmėtytus ir apipaišytus kryžius.

„Patys patvarkėme, padėjome kryžiukus į vietą“, – teigė A. Šliavas.

Šiaulių policijos pareigūnai pareiškimą dėl kinų elgesio Kryžių kalne gavo sekmadienį. R. Matonis tvirtino, kad gavus informaciją buvo pradėtas informacijos tikslinimas.

DELFI primena, kad užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius visą šį incidentą pavadino gėdingu ir nedarančiu garbės vandalizmo aktu. Ministro teigimu, toks elgesys nebus toleruojamas.

Vaizdo įrašuose, kuriuose užfiksuotas vandalizmo aktas, matyti, kad kinų turistai ne tik mėtė kryžius, jie juos ir aprašinėjo. Ant kryžiaus, pastatyto Čepų giminės atminimui, kiniškai buvo užrašyta: „Tikiuosi, kad protestuotojai tarakonai mirs. Tikiuosi, į Honkongą greitai ateis taika“.

Kaip rašė BNS, masiniai protestai Honkonge prasidėjo praėjusią vasarą reaguojant į dabar atšauktą ekstradicijos įstatymo projektą. Nuo to laiko demonstracijos peraugo į plataus masto pasipriešinimą Pekino valdžiai.

Shameful, disgraceful act of vandalism currently under investigation by Lithuanian authorities. Such behaviour can’t and won’t be tolerated. https://t.co/LgsxPVIiy2