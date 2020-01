Kenčiantiems dėl santykių su vedusiu dabar geriausias laikas pagalvoti: tokio gyvenimo ir norite?

Ne visi didžiąsias metų šventes pasitiko laimingi. Tiems, kurie vieniši sėdėjo prie šventinio stalo ir svarstė, kodėl įsipareigojimų kitam turinti jų antroji pusė ne su jais - proga įsivertinti save. Ir paklausti savęs, ar dar norisi tęsti tokius santykius.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) profesorius Gediminas Navaitis DELFI teigė, kad santykių puoselėjimą, žinant, kad antroji pusė jau turi asmeninių įsipareigojimų, dažnai skubama smerkti.

„Labai dažnai šita tema yra aptarinėjama mokslinės etikos lygmenyje. Į ją galima pažvelgti ir įvairiais kitais aspektais: biologiniu, psichologiniu. Kad skaitytojai neskubėtų smerkti arba pritarti, neskubėtų sakyti „juoda ar balta“, užduokime gana paprastą klausimą. Ką geriau moteriai turėti – pusę tobulo vyro, ar geriau turėtų visą nevykėlį. Ir atsakymas, kaip matome, nebus labai paprastas“, – DELFI kalbėjo psichologas G. Navaitis.

Jis pasakojo, kad kartais žmonės tokius santykius tęsia puikiai suprasdami, kad ilgalaikių gyvenimo projektų nebus, bet jie būtent to ir siekia.

„Neturime pamiršti, kad dalis žmonių pasąmoningai nenori įsipareigoti. Todėl įsipareigojimų turintis partneris ar partnerė, nebūtinai vedęs ar ištekėjusi, toks žmogus kai kuriems kitiems gali būti psichologiškai parankus, todėl, kad ir jie patys gali neįsipareigoti iki galo. Ir nekurti jokių bendro gyvenimo projektų“, – aiškino psichologas.

Jis teigė, kad žiniasklaidoje tokia informacija pateikiama gan paradoksaliai. Šmaikščiai aprašomi atostogų romanai, tačiau ilgalaikiai santykiai su porą turinčiais asmenimis smerkiami.

„Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad populiarioji žiniasklaida ganėtinai atlaidžiai ir linksmai rašo apie taip vadinamus atostogų romanus. O kas tai yra? Santykiai be įsipareigojimų. Jei visą tai, kas buvo rašyta apie atostogų romanus pritaikytume šiai situacijai, galbūt daug kas kitaip atrodytų“, – DELFI aiškino jis.

Psichologas G. Navaitis teigė, kad santykius su įsipareigojusiu asmeniu puoselėjantys puikiai žino, kad šventės tikrai nebūna linksmiausias metų laikas.

„Veikiausiai didžioji dalis tų, sukūrusių tokius santykius, žino, kad ne vieną savaitgalį, šventes, tame tarpe ir Naujųjų metų naktį praleis be savo partnerio ar partnerės. Vargu ar tai kažkam yra naujiena. Žinoma, labiausiai yra skaudu tiems, kurie tikėjosi kitokių santykių, turėjo vilčių, kad šventės gali ką nors pakeisti. Ne visada realybė atitinka mūsų lūkesčius ir svajones. Todėl tiems, kurie jaučiasi labai įskaudinti dėl to, kad turės sutikti šventes be savo artimo žmogaus, be abejo, reikėtų peržvelgti savo santykius ir apsispręsti, ar jie nori juos tęsti. Ar jie nori vėl klausytis pažadų, kurie tikrai nebus įvykdyti“, – sakė jis.

Pridurdamas, kad šventės gali tapti puikia data įsivertinti save santykiuose ir ar jie tenkina.

„Tai šitiems žmonėms šios šventės yra postūmis geriau suprasti savo norus ir savo padėtį. Todėl ir jie turi už ką pasakyti „ačiū“ šventėms. Galbūt jos padės suvokti, kad įklimpta yra į neperspektyvius, niekur nevedančius santykius. Ir aukoja savo laiką, savo jausmus žmogui, kuris į juos nenori, ar negali atsiliepti“, – DELFI sakė psichologas G. Navaitis.