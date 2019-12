Apartamentus Seimo viešbutyje aprodęs Puidokas skundžiasi sąlygomis ir krentančiais stalčiais: daugelis lietuvių geriau gyvena

Baldai nekeisti nuo Lietuvos Nepriklausomybės laikų, stalčiai krenta arba neatsidaro, prausiantis vonioje – visur taškosi vanduo, o rozetės kliba – savo apartamentų Seimo viešbutyje trūkumus vardija Seimo narys Mindaugas Puidokas.

„Kelionę“ į Seimo nario apartamentus pradedame nedideliu liftu, kuriame vos telpame keturiese. Susirėmę pečiais spaudžiame penkto aukšto mygtuką. Pakylame. Vos prasivėrus liftui, pamatome nuostabų vaidą – pro penkto aukšto balkoną atsiveria Vilniaus panorama, kurioje – Seimo rūmai ir Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vis dėlto, Seimo narys tvirtina, kad tai – vienintelė prabangi viso viešbučio dalis.

Ne tik apartamentai, bet ir laiptinės prabanga nekvepia. Ir ne tik kad nekvepia. Dar visai neseniai Seimo nariai galėjo naudotis laiptinėse įrengtomis šiukšlių nuleidimo šachtomis, tad, kaip pasakoja M. Puidokas, nuolat jausdavosi šiukšlių smarvė. Tačiau mums viešint Seime jokios šiukšlių smarvės nesijautė, jau kurį laiką prie šachtų pakabinti įspėjimai ir raginimai šiukšles išnešti į konteinerius. Tiesa, nors įspėjimai pakabinti, šiukšlių šachtos neužrakintos.

Kauniečiui M. Puidokui Seimo viešbutyje skirti dviejų kambarių apartamentai, kuriuose – miegamasis, svetainė, balkonas, virtuvė, vonia, tualetas ir prieškambaris.

Pats M. Puidokas neslepia, kad Seimo viešbučiu naudojasi tik tuomet, kai užtrunka Seime ir nusprendžia nakvoti Vilniuje, kitomis dienomis sėda į automobilį ir keliauja šimtą kilometrų į Kauną. „Kai mano žmona atvažiavo ir apžiūrėjo, pasakė: gerai, kad nereikia čia gyventi, – tvirtino politikas. – Gyvename su žmonos seneliais Marvelėje, turime nuosavą medinį namą, kiemą, savo obuolius, kriaušes. Tai visiškai kitaip.“

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Jo teigimu, bute net ir norėdamas negalėtų apsistoti su visa šeima, mat jame nėra visų šeimai reikiamų patogumų. „Minimaliam poreikiui užtenka, bet jei reiktų gyventi, būtų sudėtinga, nes turime du mažus vaikus, tad jei pareigos Seime priverstų gyventi Seimo viešbutyje, būtų sunku“, – tvirtino Seimo narys, rodydamas į lubas remiančią spintą miegamajame, kurioje, jo teigimu, dabar telpa tik būtiniausi drabužiai ir patalynė.

„Sąlygos vidutinės. Kai atsikrausčiau, ir šaldytuvas bėgo, ir kranas bėgo, vis tekdavo prašyti kažką keisti, nes net elementarūs buitiniai dalykai buvo sugedę. Problemų nemažai buvo“, – tvirtino M. Puidokas.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Žurnalistams savo apartamentus aprodęs M. Puidokas pademonstravo, kaip krenta kai kurie stalčiai, o vieno jų niekaip neatidarė. Pademonstravo ir lovą svetainėje, pabandė ją išlankstyti, tačiau kur kas labiau DELFI žurnalistų dėmesį sukaustė ne lovos nusidėvėjimas, o įspėjimas ant jos „Mechanizmas skirtas nekasdieniam naudojimui“.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Beje, apžiūrint butą į akis krito tai, kad sienos nudažytos tikrai neseniai. M. Puidokas patvirtino, kad taip bei pridūrė, kad ir kondicionierius buvo neseniai suremontuotas.

Miegamąjį ir svetainę jungia didžiulis balkonas, kuriame girdisi Geležinio Vilko gatvės šurmulys. „Gatvė labai judri, negaliu ilgai laikyti atidarytų langų, gryno oro galima sulaukti tik tuomet, kai lyja“, – teigė M. Puidokas.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Bet ne viskas šiuose apartamentuose griūva arba stringa, štai rašomasis stalas, įkurdintas svetainėje, puikiai funkcionuoja.

Tiesa, kai ko Seimo viešbutyje, M. Puidoko teigimu, yra net per daug. Ko? Šilumos. „Net per šilta, o vasarą per karšta, nes ventiliacijos nėra, dėl to, matyt, yra kondicionierius, – kalbėjo M. Puidokas. – Bet jis buvo sugedęs, tada remontuotas, tai ne pirmo naujumo. Jei kažkas įsivaizduoja, kad čia kažkokia prabanga, tai manau,kad daugelis net labai kukliai gyvenančių lietuvių, tikrai gyvena geriau.“

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Vonia ir tualetas – kuklūs, su visa būtina technika, tačiau M. Puidokas tvirtina, kad galėtų būti geriau. „Vonia tai... Patys matote. Gerai, kad kraną pakeitė, nes bėgo, – kalbėjo parlamentaras. – Vonioje galėtų būti bent kažkas, kad būtų lengviau prausiantis po dušu, kad viskas nesitaškytų į visas puses.“

Virtuvėje – keli maisto produktai, keli puodeliai, keli mineralinio vandens buteliai ir kažkada virtų grikių dubenėlis šaldytuve. Parlamentaras teigia, kad čia maisto negamina, nebent grikių išsiverda. „Kai vėlai baigiasi posėdžiai, tai nebūna nei noro, nei galimybių kažką ruošti“, – pasakoja parlamentaras ir pirštu beda į akivaizdžiai kreivai suklijuotas plyteles, purviną ventiliacijos angą ir pakrypusias rozetes.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Prieš pat Seimo rūmus, Gedimino prospekte, įkurdintas Seimo viešbutis jau kurį laiką ir Seimo narių, ir visuomenės dėmesio centre. Kai kurie Seimo nariai ragina atsisakyti Seimo viešbučio, kuriame apartamentai skiriami tiems Seimo nariams, kurie neturi būsto Vilniuje.

Tiesa, gyvenimas Seimo viešbutyje parlamentarams nekainuoja nė cento.

M. Puidokas aprodė dviejų kambarių apartamentus, tačiau ne visi apartamentai vienodi. Kai kurie – vieno kambario, o štai Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui paruošti net keturių kambarių apartamentai.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

O kas yra M. Puidoko kaimynai? Parlamentaras teigia, kad retai ką nors sutinka laiptinėje ir galėjo įvardyti tik vieną kaimyną, jo teigimu, šalia esančiuose apartamentuose turėtų gyventi Vytautas Kamblevičius.

Mindaugo Puidoko apartamentai Seimo viešbutyje: