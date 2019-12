Vytautas Landsbergis: „Lietšitas“ vos nenutiko anksčiau už „Brekšitą“

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis pasigenda analizės apie tai, kokias ekonomines pasekmes Jungtinei Karalystei turi pasirinkimas išstoti iš Europos Sąjungos (ES). Jo nuomone, tai turėtų būti rodoma ir aiškinama mūsų žmonėms.

„Mes vos išvengėme, Lietuva būtų ankstesnė už Britaniją su „Lietšitu“ vietoj „Brekšito“, kai mums buvo „valstiečiai“ įkišę referendumą dėl žemės nepardavimo „visiems prakeiktiems užsieniečiams“, visą ES traktuojant kaip prakeiktus užsieniečius, kurie nori mus užgrobti. To mes išvengėme, britai neišvengė, pasikabino ant to kablio. Bus pamoka visiems pamąstymui“, – kalbėjo V. Landsbergis per Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekoje surengtą renginį „2020-ieji. Pasaulinės tendencijos ir nacionalinis saugumas. Įžvalgos. Iššūkiai. Scenarijai“.

Politikas sakė pasigedęs analitinės informacijos apie tai, kokias ekonomines pasekmes jau dabar turi pasirinkimas išstoti iš Europos Sąjungos.

„Antieuropinis blūdas turi savo pagrindus ir rezultatus, bet yra ir ekonominiai dalykai – investicijos, bankai išeina, verslas keliasi į Europą.

Galų gale, jeigu prasidės žmonių judėjimas, jeigu nenorės ten būti „nelemtais užsieniečiais“. Būdamas ES jautiesi kaip savo bendrijoje, o, kai jiems ten pirštais bado „važiuok namo, tu užimi darbo vietas“, tai ne tik lietuvius liečia. Tikriausiai Didžioji Britanija turės daug nuostolių. Apie tai kartais parašoma, bet tai turėtų būti labai išsamiai rodoma“, – sakė V. Landsbergis.

Jo nuomone, „Brexit'o“ pasekmės „gali būti šiek tiek blaivinančios tuos visokius frontininkus, kurie mėto akmenis į ES langus – kokia ji bloga, nesusitvarkanti“.

„Putinas ploja rankomis, ir tikisi, kad subyrės. Galbūt bus galimybė pamatyti, kokie yra rezultatai tokių „Brexit'ų“, jeigu kokia nors Graikija, Italija arba dar kas nors panorės eiti tuo keliu. Man atrodo, kad tai yra masinio pamišimo forma, bet gal aš klystu, tačiau rezultatai bus ant stalo“, – kalbėjo V. Landsbergis.