Seime skinasi kelią Nausėdos pataisos dėl pensijų didinimo

Seimas antradienį po svarstymo pritarė prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvoms dėl pensijų didinimo, jas kiek pakoregavęs. Tai leistų pensijas nuo kitų metų padidinti vidutiniškai 33 eurais.

Už Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas balsavo 97 Seimo nariai, susilaikė du. Galutinai bus balsuojama vėliau.

Šalies vadovas siūlo nuo kitų metų sparčiau didinti pensijas, 2020–2021 metais taikant penktadaliu didesnį nei numatyta bazinės pensijos indeksavimo koeficientą – kitąmet jis didėtų 1,83 procentinio punkto – tai leis padidinti pensijas dar maždaug 3,5 euro, o nuo 2021 metų – 1,91 punkto.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė nuo 2021-ųjų papildomai taikyti 1,91 punkto koeficientą ir individualiajai pensijos daliai, ko prezidentas nesiūlė. Seimas tam pritarė.

Tuo metu Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas apgailestavo, kad individuali pensijos dalis nuo kitų metų neindeksuojama, nors „Sodros“ rezerve, anot jo, yra lėšų ir didesniam pensijų didinimui.

Komiteto narys, Mišrios Seimo narių grupės narys Rimantas Jonas Dagys sako, kad 1 euru padidinti pensijas kainuotų apie 8 mln. eurų.

Biudžeto ir finansų komiteto atstovas Mykolas Majauskas sako, kad prezidento siūlymas „situacijos nesprendžia“. Jis kaltino Finansų ministeriją, kad ji pernelyg pesimistiškai prognozuoja darbo užmokesčio augimą – pensijos dabar indeksuojamos atsižvelgiant į trejų praėjusių, einamųjų ir trejų ateinančių metų darbo užmokesčio augimo prognozes.

Pasak jo, dėl netikslių prognozių visi pensininkai per metus negauna 140 mln. eurų, o kiekvienas – 13 eurų per mėnesį, arba 157 eurų per metus.

Biudžeto ir finansų komiteto narė Gintarė Skaistė informavo, kad nuo 2015 metų pensininkų skurdo lygis Lietuvoje išaugo 14,1 proc. iki 41,7 proc., kai Europos Sąjungoje skurdo vidurkis siekia 14,9 proc.

Jeigu Seimas įstatymą priims, indeksuotos pensijos turėtų būti išmokamos ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 30-osios, kartu būtų išmokamas ir nuo sausio susidaręs skirtumas.

Kitais metais dėl anksčiau numatyto indeksavimo visos pensijos augs maždaug 8,2 proc., vidutiniškai apie 30 eurų.

Prezidentūra skaičiuoja, kad 2020–2021-aisiais pensijų didinimui biudžete reikėtų numatyti po 32 mln. eurų.