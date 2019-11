Buvusi Visagino merė Štraupaitė siekia išteisinimo

Dėl prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo tarnyba ir dokumentų klastojimo nuteista buvusi Visagino merė Dalia Štraupaitė apskundė Panevėžio apygardos teismo sprendimą.

Buvusios merės advokatas Jovitas Elzbergas BNS sakė, kad skundu siekiama visiško jo ginamosios išteisinimo.

Teismas buvusiai merei šių metų spalio pabaigoje skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant trejiems metams.

D. Štraupaitės baudžiamąją bylą nagrinėjusio Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė BNS sakė, kad buvusios merės ir kito bylos nuteistojo, įmonės „Stouneta“ vadovo Gintauto Vaitiekūno, skundai Lietuvos apeliaciniam teismui išsiųsti lapkritį.

Skundų nagrinėjimas vyks kitų metų sausio 8 dieną.

Panevėžio prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė BNS sakė, kad prokuratūra šio teismo sprendimo neskundė.

Pirmos instancijos teismas be lygtinės laisvės atėmimo bausmės D. Štraupaitei skyrė ir didesnę nei 15 tūkst. eurų bauda, o per trejus bausmės atidėjimo metus ji įpareigota neišvykti iš gyvenamosios vietos be bausmės vykdymą prižiūrinčios institucijos sutikimo.

Be to, buvusiai merei trejiems metams atimta teisė būti paskirtai į pareigas valstybės institucijose.

Taip pat iš D. Štraupaitės konfiskuota turto už 12,2 tūkst. eurų, nes teismas pripažino, kad būtent tokios vertės kyšių ar kitos materialinės naudos ji gavo.

Kitą bylos kaltinamąjį – bendrovės „Active construction management“ (buvusi „Irdaiva“) akcininką Irmantą Kubilių teismas išteisino, pripažinus, kad byloje nesurinkta pakankamai jo kaltės įrodymų.

O įmonės „Stouneta“ vadovas G. Vaitiekūnas pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu ir jam skirta 3,7 tūkst. eurų bauda.

Teismas nustatė, kad buvusi Visagino merė paėmė kyšių iš kelių verslininkų už tai, kad jų vadovaujamos įmonės būtų kviečiamos dalyvauti savivaldybės rengiamuose viešuosiuose pirkimuose, taip pat už gerų santykių palaikymą.

Teismas išsiaiškino, kad D. Štraupaitės nurodymu kai kurie savivaldybės darbuotojai darbo valandomis atliko įvairius darbus tuometės merės ir jai artimų asmenų namuose.

Įrodyta ir tai, kad buvusi merė savo pačios ir artimųjų asmeniniais tikslais naudojosi savivaldybei priklausančiu transportu. Darant šiuos nusikaltimus klastoti Visagino savivaldybės oficialūs dokumentai – darbo apskaitos žiniaraščiai, kelionės lapai.

Nei D. Štraupaitė, nei verslininkai kaltės nepripažįsta.

D. Štraupaitė pirmą kartą Visagino mere išrinkta 2011 metais, o po ketverių metų buvo vėl tiesiogiai išrinkta savivaldybės vadove.