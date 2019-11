Lietuvos pašto naujovės pasėjo sumaištį: patenkinti ne visi

Lietuvos paštui tęsiant mobilaus laiškininko projektą, dalis kaimo gyventojų teigia, jog naujovė sukėlė sumaišties, o siuntos vėluoja. Vietovėse, kur paslauga teikiama jau dvejus metus, žmonės sako pripratę. Lietuvos paštas neneigia gaunantis nusiskundimų dėl mobiliųjų laiškininkų, tačiau jų yra mažiau nei dėl kitų paslaugų.

Mobilaus laiškininko paslauga pradėta teikti prieš dvejus metus 12-koje savivaldybių, o šiemet ji jau apima 23 savivaldybes. Visų Lietuvos savivaldybių kaimiškose teritorijose paslauga turėtų būti įdiegta iki kitų metų vasario pabaigos.

Gyventojai per dvejus metus priprato

Akmenės rajono Kruopių seniūnijoje – daugiau nei 800 gyventojų, juos aptarnauja viena laiškininkė. Seniūnė Rasa Statkuvienė sako, kad pirmi metai buvo sunkesni, tačiau dabar žmonės prie paslaugos jau priprato, siuntas gauna laiku.

„Turim labai gerą paštininkę, ja gyventojai nesiskundžia, ji labai maloni, aptarnauja maloniai. (...) Pačioj pradžioj buvo visko, bet dabar praėjo keli metai, žmonės pripratę, žino“, – BNS sakė R. Statkuvienė.

Anot jos, dalį žmonių, jei būtina, paštininkė aplanko namuose, tačiau du kartus per savaitę ji atvažiuoja prie seniūnijos, kur maždaug pusvalandį gyventojai gali ateiti ir atsiimti siuntų.

„Vienintelė bėda, kad aptarnavimas vyksta lauke, šalia automobilio, bet kokiu oru. (...) Ar lietus, ar blogesnis oras, tuo gyventojai tikrai nėra patenkinti“, – sakė R. Statkuvienė.

Joniškio rajono Gaižaičių seniūnijos seniūnė Stanislava Andrulaitienė taip pat sako, kad gyventojai per dvejus metus prie sistemos priprato ir jokių nusiskundimų nėra.

Naujovė sukelia sumaišties

Telšių rajono Tryškių seniūnijoje pašto siuntas mobilūs laiškininkai nešioja nuo spalio. Tryškių seniūnas Antanas Jakubauskis sako, kad žmonės naujove nepatenkinti, nes siuntos vėluoja, laiškininkai neretai sumaišo adresus.

„Tos mergaitės, kur dirba, jos stropios, stengiasi, bet jos sumaišo, žmonės nepatenkinti, siuntos vėluoja, atneša ne tuo adresu. Vargų vargas. Teigiamų apibūdinimų negalėčiau pasakyti“, – BNS sakė Tryškių seniūnas.

Jo teigimu, problemų kyla dirbantiems žmonėms, nes paštininkų reikia laukti namuose.

„Problema yra ta, kad tu turi būti namuose, ne kiekvienas gali būti. Būdavo, yra paštas, visi žino, bent iki pietų būtų dirbęs, nueini ir pasiimi. Dabar turi laukt namuose. Aš pasakiau, kad pakeistų adresą į darbovietės, jie (paštininkai – BNS) sako, kad negali pakeist“, – sakė A. Jakubauskis.

Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos seniūnas Žilvinas Dirsė sako, kad žmonės prie naujos paslaugos pripras, tačiau nerimą kelia didelis laiškininkų krūvis.

„Ne viską jie gali suspėti savo darbo metu. Čia tikrai problema, girdėjau iš pačių pašto darbuotojų“, – BNS sakė Ž. Dirsė.

Lietuvos paštas: klaidų pasitaiko, bet žmonės patenkinti

Lietuvos paštas tikina, kad didžioji dalis gyventojų nauja paslauga patenkinti, todėl nuspręsta ją plėsti.

„Kadangi Lietuvos pašto tinklas yra labai platus, kad kažkas vėluoja, kažko negauna, tai natūralu ir pasitaiko. Visų pirma, juk žmonės dirba šiame tinkle, žmogiškųjų klaidų visada yra“, – BNS sakė Lietuvos pašto Korporatyvinių reikalų departamento vadovė Vaida Budrienė.

Jos teigimu, dėl naujos paslaugos gerėja jos prieinamumas, nes klientams patiems nebereikia eiti į pašto skyrių – laiškininkas atvažiuoja į namus.

Be to, anot jos, taip gerinamos darbuotojų darbo sąlygos, jiems suteikiamas automobilis, planšetė. Be to, kai kurie laiškininkai, anksčiau dirbę ne visu etatu ir uždirbę mažiau, dabar gauna apie 200 eurų daugiau.

Diegiant mobilaus laiškininko modelį, vienerius metus trunka pereinamasis laikotarpis: be mobilaus laiškininko, kaimuose veikia ir įprastas paštas – jis dirba trumpiau, jo patalpose tam tikromis valandomis lauks mobilus laiškininkas.

Tačiau pradėjus pertvarką, 12-koje savivaldybių paštų skyriai buvo panaikinti iš karto, juos pakeitė mobilūs laiškininkai.