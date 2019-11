Mokytojai: streiko nebus, bet tik su viena sąlyga

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad sprendimas skelbti streiką nėra atšauktas ir priklausys nuo Vyriausybės veiksmų iš Seimo grįžus biudžeto projektui.

„Mūsų taryba yra priėmusi sprendimą skelbti streiką ir mes jo neatšaukėme, ir, kaip ne kartą minėjau, laukiam, kol biudžeto projektas grįš į Vyriausybę ir kokių žingsnių imsis Vyriausybė, jei bus tenkinama, kas susitarta, streiko tikrai nebus“, – penktadienį žurnalistams Seime sakė E. Milešinas.

Mokytojų profesinės sąjungos atstovai penktadienį susitiko su opozicine Socialdemokratų partijos frakcija. Dar prieš savaitę profesinių sąjungų atstovai buvo susitikę su opoziciniais konservatoriais, dalyvaujant švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui.

„Kiek yra žinių, ir iš susitikimo su ministru, sakė, kad kažkiek pinigų jau yra rasta, kai grįš biudžetas, tada matysim. Aš kaip supratau iš ministro pasisakymo, dar jie ieško apie 40 mln., kad 10 proc. kiltų atlyginimai tiek dėstytojams, tiek mokytojams“, – kalbėjo E. Milešinas.

Po susitikimo praėjusią savaitę švietimo ministras A. Monkevičius žadėjo ieškoti daugiau lėšų, kad algos augtų daugiau, nei leidžia dabartinis biudžeto projektas, pakeliant švietimo darbuotojų atlyginimų koeficientus.

„Mes norėtume, kad didėtų ir per koeficientą, ko nėra beveik dešimt metų, bet tam reikia maždaug 44 mln. eurų, čia įeina ir aukštųjų mokyklų dėstytojai. Dabartiniame projekte to nebuvo numatyta, bet tai be galo svarbu ir svarstydami biudžetą mes ieškosim pajamų tam“, – po posėdžio žurnalistams sakė A. Monkevičius.

Ministras yra pripažinęs, kad kitų metų biudžeto projekte susitarimai su pedagogų profsąjungomis dėl mokytojų algų nėra iki galo įgyvendinti.

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas trečiadienį po kelių valandų posėdžiavimo nepritarė Vyriausybės pateiktam kitų metų valstybės biudžeto projektui ir pateikė savo siūlymų už 180 mln. eurų.

Šiemet finansavimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai yra daugiau nei 1 mlrd. 237 mln. eurų, Vyriausybė siūlo jį kitąmet didinti iki beveik 1 mlrd. 280 mln. eurų.

Pedagogai tikėjosi ne 55,5 mln. eurų, o beveik 118 mln. eurų augimo, kaip numato liepą pakoreguota 2017 metais pasirašyta švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis. Tačiau Vyriausybė laikosi pozicijos, jog suderėti sutarties pakeitimai negalioja, nes jiems dar nėra pritaręs visas Ministrų kabinetas.

Švietimo ministerija yra registravusi Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo būtų įgaliota pasirašyti atnaujintą kolektyvinę sutartį su naujais įsipareigojimais. Vyriausybėje šis projektas dar nebuvo svarstytas.

Apkaltinusi Vyriausybę nevykdant savo įsipareigojimų, Lietuvos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinė sąjunga žada streikus lapkričio pabaigoje, jeigu švietimo biudžetas nebus pakoreguotas per svarstymus Seime.