Alytaus gaisro užterštoje teritorijoje – itin didelis pavojus: nuostoliai gali atsirasti ir po pusės metų

Po gaisro Alytuje jau imta kalbėti apie pasekmes, kurias pirmiausia, ko gero, pajus patys žmonės. Kaip trečiadienį rašoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetiniame tinklalapyje, siekiant kad užterštas pienas nepatektų į rinką, uždrausta pieno supirkėjams ir pieno perdirbimo įmonėms supirkti pieną iš ūkių, kurie patenka į gaisro Alytuje paveiktą teritoriją.

VMVT, atlikusi rizikos vertinimą pagal Aplinkos ministerijos sudarytą teršalų sklidimo „vėjų rožę“, išskyrė 25 gaisro Alytuje galimai paveiktus Alytaus rajono kaimus: Butkūnų, Butrimiškių, Daugirdėlių, Dubėnų, Dubių, Genių, Jasunskų, Jurgiškių, Kaniūkų, Karklynų, Kelmanonių, Kriaunių, Laburdiškių, Likiškėlių, Likiškių, Miklusėnų, Navickų, Radžiūnų, Raudonikių, Rumbonių, Talokių, Taukotiškių, Užubalių, Zaidų, Žaunieriškių. Atkreiptinas dėmesys, kad teritorijų, kurioms taikomi apribojimai, sąrašas, esant būtinybei, gali būti keičiamas.

Patvirtino dėl kompensacijų

Laidoje „DELFI diena“ žemės ūkio ministras Andrius Palionis tikino, kad po gaisro ne visos institucijos dirbo tinkamai.

„Aš manau, kad kažkiek situacija buvo ir neįvertinta, kažkiek buvo aplaidumo reglamentavime tokių įmonių. Po gaisro išlenda faktai ir apie kitas įmones. Manau, kad ne visos institucijos atlieka savo funkcijas tinkamai“, – komentavo ministras.

Foto: DELFI / Rinatas Chairulinas

Pasiteiravus, kokias kompensacijas gaus ūkininkai ir paprasti žmonės, A.Palionis nedaugžodžiavo – kompensacijos bus, tačiau kokios jos, sužinosime tik tada, kai turėsime apibendrintus tyrimų duomenis.

„Pirmadienį Vyriausybėje vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis ir buvo priimtas sprendimas, kad žala bus kompensuota. Šiandien ministerija savivaldybei parašė, kad ji yra įpareigojama fiksuoti visas žalas. Ūkininkams, kurie kreipsis, paskui bus kompensuojama žala.

Yra natūralu, kad pagal laiką, mėsinių galvijų ūkis rudenį visada dalį galvijų išveža pervežimui. Maisto ir veterinarijos tarnyba yra sudariusi tvarką, kokiu būdu jie yra leidžiami skersti su leidimu. Tada jie yra nuvežami į skerdyklą ir paskerdžiami, paimamas tyrimas. Jeigu dioksinų kiekis nėra viršijamas, tada leis toliau perdirbti, jeigu ne, jie bus utilizuoti ir bus patiriama natūrali žala“, – sakė ministras.

Jei ūkininkai laikėsi rekomendacijų, pienas – neužterštas

Anot jo, vienoje vietoje yra 35 ūkiai, kitoje – 21 ūkis.

„Jeigu kalbant apie gyvulių skaičių bandomis, tai yra apie 1200 gyvulių, kurie yra pieniniai, dar yra avių ūkių, arklių. Bet bendrai – apie 2000 gyvulių. Tiesa, vienas iš naujausių tyrimų, kuris buvo atliktas visai šalia Miklusėnų gyvenvietės, arti gaisravietės, parodė, kad pienas nebuvo užterštas, nes ūkininkas laikėsi rekomendacijų, kurios buvo duodamos, šėrė šienu, neganė pievoje“, – patikslino A.Palionis.

„Iš tiesų reikia pripažinti, kad Alytaus rajono savivaldybė padarė didelį darbą. Ir seniūnas, ir seniūnaičiai važinėjo po kaimus, po vienkiemius, aiškinomės, kad tų daržovių, kurios buvo daržuose, negalima vartoti. Netgi pristatė 4 tyrimus vertinimui į institutą. Tarnyba papildė tyrimą dėl dioksinų, nes savivaldybė nebuvo užsakiusi. Šiomis dienomis turėtume sulaukti tų daržovių tyrimų“, – pridūrė žemės ūkio ministras.

Nuostoliai gali pasijausti ir po metų

Anot jo, žmonėms, norintiems gauti kompensaciją, reiks kreiptis į savivaldybę.

„Natūralu, kad jei pasitvirtins taršą ir žolėje, kurios tyrimai irgi yra paimti, tada ir daržovės bus užterštos ir netinkamos. O visiems paprastiems žmonėms reikės tiesiog kreiptis į rajono savivaldybę ir pateikti savo žalą, kuri bus apskaičiuojama.

„Nesu nei vejų, nei dalelių specialistas, todėl negaliu atsakyti, kiek dar gali plėstis ta užteršta teritorija. Aš apie tai kalbuosi su chemikais, profesoriais, kiek tos dalelės išsilaiko organizmuse, per kiek laiko gali sumažėti iki tokios normos, kad bus galima vartoti. Piene dioksino kiekis sumažės žymiai greičiau, per pirmas savaites mažėja dvigubai, vėliau – per 2-3 mėnesius, bet gyvulių organizme jis gali kauptis riebaliniame sluoksnyje. Ministerija ir veterinarijos tarnyba kalbasi, kaip būtų galima perdirbti pieną į dujas. Greičiausiai šiandien rasime sprendimą. Tikriausiai, kad pienas ir tas pčias visas srutas vešime į reaktorių“, – DELFI laidoje kalbėjo žemės ūkio ministras.

„Prarastos pajamos ir bus kompensuojamos“, – pridūrė politikas.

Jis taip pat patikino, kad šiuo metu yra paimti ir šulinių vandens mėginiai.

„Pirmieji tyrimai dėl šulinių vandens jau yra atlikti iš uždengtų šulinių. Vanduo geras, dabar jau paimta ir daugiau mėginių. Visi žmonės tvarkingi – savo šulinius užsidengė. O iki lapkričio vidurio visiems žmonėms reikėtų apsišarvuoti kantrybe. Manau, kad informacija, kuri pasirodė, jog bus nuostoliai kompensuoti, yra svarbi. Dabar reikia įsivertinti nuostolius ir užterštą teritoriją. Nuostoliai gali atsirasti ir po pusės metų“, – kalbėjo ministras.