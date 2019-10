Nausėda toliau tvirtina pozicijas politikų reitingo viršuje kam reikėtų sunerimti?

Populiariausių politikų reitinge spalio mėnesį turimas pozicijas dar labiau sustiprino prezidentas Gitanas Nausėda.

Dienraščio „Lietuvos rytas“ šeštadienį skelbiamais „Vilmorus“ apklausos duomenimis, per mėnesį pastebimai išaugo ir į eurokomisarus paskirto Virginijaus Sinkevičiaus reitingas, tuo metu Kauno ir Vilniaus merų vertinimas dar labiau suprastėjo.

Spalio mėnesį G. Nausėdą palankiai vertino 82,5 proc. apklaustųjų, rugsėjį – 79,3 procento.

„G. Nausėdos pirmauja be konkurencijos, jį neigiamai vertina vos 3,3 apklaustųjų. Tai labai geras rezultatas, jis panašus į tą, kurį 1998 metais laimėjęs prezidento rinkimus turėjo Valdas Adamkus“, – BNS sakė visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys.

Į antrą vietą pakilo premjeras Saulius Skvernelis, nors jo reitingas kiek sumažėjo ir spalį buvo 50,1 proc. (rugsėjį – 51 proc.). Tuo metu prieš mėnesį antras buvęs Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis smuko į šeštą vietą. Spalį jį palankiai vertino 43,3 proc. apklaustųjų, arba daugiau kaip 8 punktais mažiau nei rugsėjį (51,8 proc.).

„Tai didelis kritimas, be to, V. Matijošaičio reitingas mažėja jau šeštą mėnesius iš eilės, per tą laiką jis tikrai prarado daug taškų. Pavyzdžiui kovą jo reitingas buvo 61 proc.“, – aiškino V. Gaidys.

Į trečią vietą pakilo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius – 49,6 proc. (rugsėjį – 48,6 proc.), į ketvirtą – būsimas eurokomisaras, ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius, kurio reitingas padidėjo beveik 10 punktų iki 49,5 proc. (rugsėjį – 39,8 proc.).

„Neabejotinai, tai yra susiję su V. Sinkevičiaus paskyrimu į eurokomisarus, šis procesas buvo gerai nušviestas. Tai yra jaunas, veržlus ir korektiškas politikas, kuriam priekaištų surasti sunku“, – aiškino V. Gaidys.

Penktoje vietoje išliko savo reitingą padidinęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kurį palankiai vertina 49,4 proc. apklaustųjų (45,7 proc.).

Dešimtuke taip pat yra krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis (31,4 proc.), Liberalų sąjūdžio pirmininke išrinkta Viktorija Čmilytė-Nielsen (27 proc.), švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius (26,7 proc.), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Gabrielius Landsbergis (26,4 proc.).

Spalį toliau mažėjo Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus reitingas, jo palankių vertinimų rodiklis nuo 26,5 proc. rugsėjį sumenko iki 22,7 proc. spalį. V. Gaidys BNS anksčiau sakė, kad sostinės mero reitingo, kuris liepą siekė 34 proc., kritimas sietinas su Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos nuėmimu nuo bibliotekos sienos, į tai visuomenė sureagavo neigiamai.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ gyventojų apklausą vykdė spalio 4–13 dienomis, apklausta 1020 žmonių.