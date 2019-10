Netikėtas Seimo valdybos posėdis – kaip viskas vyko iš tikrųjų

Seimui ketvirtadienį panirus į teisinę krizę dėl Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio, panašu, kad panika buvo visai be reikalo. Seimo posėdžių salėje balsavus ir pritarus, kad antradienį būtų rengiamas pakartotinis balsavimas dėl Seimo pirmininko atstatydinimo, Seimo valdyba žiniasklaidai pareiškė, kad reikalavimas balsuoti yra neteisėtas. Tačiau, kaip DELFI paaiškino Seimo vicepirmininkai, jokio formalaus sprendimo, be to, kad reikia kreiptis į Teisės departamentą, valdyboje padaryta nebuvo.

Seimo pirmininko pavaduotojas liberalas Juozas Liesys DELFI patvirtino, kad ketvirtadienį Seimo valdyba bendru sutarimu nusprendė laukti Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimo dėl jai pateiktų skundų, bei kreiptis į Seimo Teisės departamentą išaiškinimo. Jokio balsavimo valdyboje nebuvo daryta. Susiję straipsniai Karbauskis: po antradienio balsavimo Seimo pirmininko kabinetas bus laisvas Seime visiška teisinė sumaištis dėl Pranckiečio „Ne, valdyba nebalsavo. Nes reikia laukti išvadų, turime omenyje Etikos ir procedūrų komisijos, dar esmė yra kita – remiantis Statutu tuo pačiu klausimu šitos sesijos metu balsuoti negalima“, – sakė parlamentaras, kalbėdamas apie bendrą valdybos nuomonę. „Bendru sutarimu“, – teigė jis, dar kartą paklaustas ar balsavimo nebuvo dėl kreipimosi . „Tikrai nebuvo“, – tvirtai tikino jis. „Reikia išsiaiškinti“, – kalbėjo parlamentaras, kalbėdamas apie skirtingas interpretacijas. J. Liesys pasakojo, kad Seimo pirmininkas valdybos posėdyje buvusiems politikams siūlė pakartoti šio antradienio scenarijų, rengti nenumatytą posėdį. Tačiau anot politiko, greitai buvo nuspręsta imtis kitų priemonių. „Taip, buvo matomas tas pasiūlymas, bet kadangi mes priėmėme kitą sprendimą, tai to net nenagrinėjome“, – DELFI sakė J. Liesys. Jis sakė, kad valdybos posėdyje buvo aptartas Statuto norma, kuri nurodo, kad „Seimo nariai negali vienos sesijos metu pakartotinai reikalauti atleisti tą patį pareigūną“. „Teisės departamento atstovas paaiškino, kaip yra. Yra specifinė nuostata, kuri yra viršesnė už bet kokią kitą nuostatą, kad dvigubas balsavimas tuo pačiu klausimu, ypatingai dėl nuėmimo iš posto šiose sesijoje neįmanomas. Toliau buvo kalbama įvairiais niuansais ir nutarta, kad reikia kreiptis į Teisės departamentą rašytinio išaiškinimo, tą mes ir padarėme“, – sakė jis. J. Liesys kalbėjo, kad Teisės departamento išaiškinimą tikisi kitą antradienį pateikti Seimui. „Mes negalime diskutuoti, mes turime mokėti Statutą skaityti, taip, kaip jis yra surašytas, kaip kokį „Tėve mūsų“. O iš „Tėve mūsų“ mes negalima išversti į „Sveika, Marija“. Todėl prašysime, kad (departamentas, aut. p.) raštu ir atsakytų. Jį turėdami galėsime pateikti mes antradienį posėdžiui, jei jau bus atsakymas“, – DELFI kalbėjo jis, pridurdamas, kad tikisi greito atsakymo. Norėjo pakartoti antradienio scenarijų Seimo valdybai priklausantis „valstietis“ Arvydas Nekrošius DELFI sakė, kad Seimo pirmininkas buvo sumanęs pakartoti antradienio scenarijų, tačiau per diskusiją tos minties atsisakyta. „Buvo pasiūlytas projektas, analogiškas, koks buvo praeitą kartą, kad vėl būtų balsuojama dėl Seimo pirmininko. Lygiai ta pati formuluotė – lygiai tas pats. Valdyba rinkosi rengti naują posėdį, tačiau bendrai padiskutavus buvo nuspręsta, kad to negali būti, kol nėra Etikos ir procedūrų komisijos sprendimo“, – sakė A. Nekrošius. Valdybos narys sakė, kad per posėdį nebuvo balsuojama dėl kokio nors sprendimo, ir apsiribota diskusijomis. DELFI primena, kad Seimo rytiniame posėdyje Seimas balsų dauguma pareiškė nepasitikėjimą balsų skaičiavimo komisija. „Valstietė“ Agnė Širinskienė sakė reikalausianti, kad Seimas antradienį iš naujo balsuotų dėl nepasitikėjimo V. Pranckiečiu. Vakariniame posėdyje Seimas nusprendė kitą antradienį rengti naują balsavimą dėl Seimo vadovo V. Pranckiečio patraukimo: už balsavo 60, prieš 45, susilaikė 2 parlamentarai.

