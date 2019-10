Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą šnipinėjimu įtariamam Paleckiui dar trims mėnesiams

Baigiantis paskutinio suėmimo terminui, Generalinė prokuratūra prašo pratęsti suėmimą šnipinėjimu įtariamam Algirdui Paleckiui dar trims mėnesiams.

„Jau yra kreiptasi į teismą prašant pratęsti kardomąją priemonę – suėmimą, tačiau detalesnė informacija, siekiant nepakenkti tyrimui, neteikiama“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.

Anot jos, sprendimas dėl suėmimo pratęsimo turėtų būti priimtas kitą savaitę.

Generalinė prokuratūra neatskleidė, kokiam terminui prašoma pratęsti suėmimą, tačiau A. Paleckio advokatas Algis Petrulis BNS teigė, kad jo klientą prašoma įkalinti dar trims mėnesiams.

A. Paleckis suimtas laikomas jau metus – nuo 2018 metų spalio, kaskart pratęsiant suėmimo terminą. Paskutinis suėmimo terminas baigiasi spalio 26 dieną.

Jis kartu su neįvardijamų „tinklu asmenų“ įtariamas neteisėtai rinkęs informaciją Rusijai apie Sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus ir teisėjus, kitus duomenis.

Pasak A. Paleckio advokato, jo ginamasis dėl problemų su sveikata vieną kartą rugpjūčio - rugsėjo mėnesį gulėjo ligoninėje.

„Iki tol niekas netyrė jo sveikatos būklės. (...) Aš buvau išvykęs į komandiruotę ir tik faktiškai po mėnesio pamačiau, kad jo svoris nukrito“, – kalbėjo advokatas A. Petrulis.

Jis sakė, kad A. Paleckio ūgis beveik 1,90 metro, o svoris nesiekė net 60 kilogramų.

„Tada mes informavome artimuosius, tėvus. Jie parašė laišką kalėjimo direktoriui, tada pradėjo tirti jo sveikatą. Nustatė, kad kraujas neatitinka normų“, – tvirtino advokatas.

Anot A. Petrulio, įtariamasis vėliau buvo išvežtas į ligoninę detalesniems tyrimams, kur jis praleido bent kelias dienas.

Advokatas teigė, kad A. Paleckis nuolat skundėsi galvos skausmais, tačiau konkrečios diagnozės įvardinti negalėjo.

J. V. Paleckis nerimauja dėl sūnaus sveikatos

Įtariamojo tėvas buvęs europarlamentaras Justas Vincas Paleckis nerimauja dėl kalinamo sūnaus sveikatos, jis BNS teigė, kad jo sūnaus sveikata akivaizdžiai suprastėjusi.

„Pas jį yra chroniški dalykai, susiję su kraujo spaudimu, klausa, na ir galvos skausmai“, – kalbėjo J. V. Paleckis.

Anot J. V. Paleckio, artimieji su įtariamuoju gali matytis jau apie porą mėnesių.

„Kai jo mama ir žmona jį pamatė pirmą kartą, tai buvo labai daug ašarų, nes jis ir svorio prarado, suliesėjo. Kartą per mėnesį galima prie staliuko susitikt ir bendraut betarpiškai, o daugiau kartų – per stiklą, per pertvarą“, – teigė įtariamojo tėvas.

„Bet per stiklą tai panašiai kaip „WhatsApp'u“ per telefoną. Kartais telefonai būna sugedę, vieną kartą mano žmona negalėjo susikalbėt su juo“, – pridūrė J. V. Paleckis.

Anot jo, dėl pablogėjusios sūnaus sveikatos jis rašė skundą Pataisos namų vadovybei.

„Aš rašiau skundą prieš gerą mėnesį, gal pusantro dėl to, kad jam nebuvo laiku suteikta medicinos pagalba, bet paskui išvežė į Pravieniškes, ten patikrino, darė tyrimus“, – sakė J. V. Paleckis.

Jis taip pat teigė, kad šiuo metu sūnus nėra įkalintas vienutėje, kaip buvo anksčiau.

„Beveik metai vienutėje. Dabar, tiesa, jau ne“, – teigė įtariamojo tėvas.

Apie tai, kad A. Paleckis sulaikytas ir jam bei neįvardijamam „tinklui asmenų“ pateikti įtarimai dėl galimo šnipinėjimo Rusijai, teisėsauga pranešė pernai gruodį ir iki šiol beveik neteikia išsamesnės informacijos apie vykstantį tyrimą.

Tyrime figūruojantys asmenys įtariami Rusijos FSB pavedimu rinkę informaciją apie Lietuvos pareigūnus, prokurorus, teisėjus, prisidėjusius prie 1991 metų Sausio 13-osios bylos tyrimo, taip pat rinkę kitus duomenis.

Rusijos teisėsauga yra iškėlusi bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjusiems Sausio 13-osios bylą.

Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo Sausio 13-osios bylą ir šiemet 67-iems Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos piliečiams skyrė bausmes nuo ketverių iki 14 metų.