Baltarusiją pavadino Lietuvos nelaime: norime įsiteikti tam, kuris mėšluotus batus padėjo mums ant stalo

Buvęs Lietuvos vadovas atkūrus nepriklausomybę Vytautas Landsbergis kelia klausimą, ar Lietuva pakankamai deda pastangų siekdama užkardyti grėsmę dėl pašonėje Baltarusijos baigiamos statyti Astravo atominės elektrinės.

Pasak V. Landsbergio, siekdami atnaujinti dialogą su Baltarusija Lietuvos atstovai „kaip kokie kaltininkai siūlomės, norime įsiteikti tam, kuris mėšluotus batus padėjo mums ant stalo“.

„Didžiausia Lietuvos problema yra grėsmė Lietuvos gyvybingumui, kylanti iš branduolinės taršos čia pat, prie mūsų sostinės, neleistinoj vietoj baigiama statyti jėgainė be garantijų, be apsaugos, be tarptautinio leidimo ir Lietuvos kokios nors sutikimo“, – penktadienį Žinių radijui sakė V. Landsbergis.

Konservatorių atstovas kėlė klausimą, ar Lietuvos pasipriešinimas šiai jėgainei „tikras, ar tariamas“.

„Galima vaizduoti tam tikrą nesutikimą, bet kai yra proga, kai svarstomas Baltarusijos įteisinimas, priartinimas prie Europos, ar Lietuva kelia kokias nors sąlygas dėl šito nuodo, dėl giljotinos, kuri prie Vilniaus pastatyta? Lietuva nekelia jokių sąlygų, dabar ruošiama ES ir Baltarusijos nauja sutartis, Baltarusijai visokių gėrybių žadama duoti, o kaip dėl šito klausimo?“ – kalbėjo V. Landsbergis.

„Tau ant stalo deda purvinus batus: „Kodėl tu nesišypsai?“. O ko mes turime šypsotis? Gyvenam, ką darysi, turim tokią nelaimę. Rusija yra Europos nelaimė, Baltarusija yra Lietuvos nelaimė“, – teigė politikas.

Konservatoriai kritikuoja prezidento Gitano Nausėdos ir ministro Lino Linkevičiaus iniciatyvą siekti platesnio dialogo su Baltarusija, nuogąstaudami, kad bus švelninama pozicija Astravo atominės elektrinės klausimu.

Prezidentas G. Nausėda konservatorių kritiką atmeta, sakydamas, jog Lietuva nekeičia pozicijos dėl Astravo, tačiau kyla grėsmė, kad susilaikant nuo bet kokio bendradarbiavimo su Baltarusija išvis nebus įmanoma daryti įtakos, jog būtų įgyvendinti tarptautiniai branduolinės saugos standartai.

Lietuva pastaraisiais metais vienintelė iš ES šalių blokavo susitarimą dėl ES ir Baltarusijos partnerystės prioritetų. Konservatoriai sako, kad Lietuva turi ir toliau nepasirašyti sutarties. Prezidentas ir ministras sako, kad sutarčiai pritars tik tuo atveju, jei joje bus sąlygos dėl pagarbos demokratijos vertybėms ir branduolinės saugos reikalavimams.