Naujo mokesčio iniciatoriai bankus siūlo drausminti ir turi dar vieną idėją

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos (LRRA-KŠS) pasiūlymas apmokestinti komercinių bankų aktyvus sulaukia vis daugiau valdančiųjų pritarimo ir komercinių bankų atstovų purkštavimų, kol kas atsargiai šią mintį vertina ir Prezidentūra. LLRA-KŠS surengtoje spaudos konferencijoje šios partijos atstovai tvirtino, kad bankai elgiasi neatsakingai. Politikai taip pat pateikė ir galimą dabartinės idėjos pokytį.

Priminė jie ir dar vieną savo mintį – valstybinio banko įkūrimą.

Bankų aktyvų apmokestinimą LLRA-KŠS registravo dar 2016 metais. Šį pasiūlymą palaiko premjeras Saulius Skvernelis, o Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas Mantas Zalatorius sako, kad įvesti naują mokestį planuojama skubotai, be diskusijų, neatlikus kaštų ir naudos analizės.

Pirmadienio vidudienį LLRA-KŠS partijos pirmininkas Valdemaras Tomaševskis ir šios frakcijos narys Zbignevas Jedinskis surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė politines aktualijas ir kaip sekasi vykdyti jų pasiūlytus pakeitimus.

V. Tomaševskis neleido pamiršti, kad padidinti vaiko pinigai yra būtent šios partijos nuopelnas.

„Vasarą mūsų organizacija papildė valdančiąją koaliciją, pasirašėme susitarimą, jame numatėme, kad vaiko pinigai augs iki 70 eurų už kiekvieną vaiką, kiekvieną mėnesį, ir net 100 eurų socialiai remiamoms šeimoms, šeimoms su negalia“, – tvirtino LLRA-KŠS pirmininkas.

Jis tvirtai pabrėžė, kad susitarimas galioja ir šie pinigai „turi būti numatyti biudžete“.

„Finansų ministras kalba šiek tiek kitaip, bet koalicijos partnerių nuomonės nesikeičia“, – teigė politikas. Jis teigė, kad realiausias šaltinis yra šešėlyje esantys pinigai.

Elgiasi neatsakingai

„Yra ir kitas pasiūlymas, jis realus – mes parodysime visuomenei, kad valdžia yra solidari su visuomene, kad pajamos augs, tai rodys ne tik kalbos, bet ir veiksmai“, – teigė V. Tomaševskis, pradėdamas kalbėti apie bankų aktyvus.

„Šiandien lieka tik parlamente šį įstatymą priimti“, – apie situaciją kalbėjo partijos pirmininkas.

Z. Jedinskis tvirtino, kad bankai elgiasi pernelyg neatsakingai.

„Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai, 2018 metais uždirbo 358 milijonų eurų grynojo pelno, o prie valstybės išlaikymo mokesčiais prisideda menkai“, – teigė Seimo narys.

„Bankai elgiasi pernelyg neatsakingai, siekdami didinti savo pelnus Lietuvos žmonių sąskaita, jie neatsižvelgia į socialinį teisingumą. (…) Bankai mažina savo padalinių skaičių, man praeitą savaitę dėl menkos operacijos reikėjo palaukti beveik valandą“, – teigė ji.

Jis priminė žiniasklaidoje pasirodžiusį tekstą, kuriame teigiama, kad Lietuva Europoje pasižymi pagal bankų pelnus ir skurde gyvenančius asmenis. Z. Jedinskis spaudos konferencijoje citavo šį paradoksą įvertinusį ekonomistą Romą Lazutką, kuris teigė, kad bene visas problemas galėtų išspręsti valstybinis bankas.

Jis bankų vadovų reakcijas vadino gąsdinimais.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad gąsdinimai yra bankų vadovų pagimdytas primityvus šantažas ir gąsdinimai (…). Mes pasirinkome tokį kelią, gal svarstymo metu galimi ir kiti variantai, ką minėjo ir finansų ministras, koalicijos lyderis, variantai yra įmanomi, bet visiems yra aišku, kad bankus reikia apmokestinti“, – teigė Z. Jedinskis.

„Pelno mokestis yra tam tikra prasme apeinamas“, – savo motyvus apmokestinti bankus įvardijo V. Tomaševskis.

DELFI primena, kad Lenkų rinkimų akcija tvirtina, kad įvedus tokį mokestį, į biudžetą būtų surinkta apie 100 mln. Eur, tačiau premjeras sako, jog skaičius ko gero būtų mažesnis.

Anot S. Skvernelio, dauguma siūlymų didinti biudžeto pajamas efektą duotų tik nuo 2021-ųjų, todėl reikia ieškoti priemonių, kaip biudžeto pajamas padidinti jau kitais metais.

Paprašytas pakonkretinti sumą, kurią būtų galima surinkti šiuo mokesčiu, surengtoje spaudos konferencijoje V. Tomaševskis ir toliau teigė, kad būtų galima surinkti apie 100 milijonų eurų.

„Aš galiu su vienu sutikti, niekas iki galo nežino, kaip bus. O kad reikia šito mokesčio, visi šalies žmonės supranta“, – tvirtino politikas.

Pateikė naują pasiūlymą

LLRA-KŠS pirmininkas pratęsė kolegos Z. Jedinskio iškeltą mintį apie valstybinio banko idėją. Jis tikino, kad reikia įkurti valstybinį banką.

„Pirmas žingsnis – apmokestinti bankų aktyvus, ir aišku, kad be rimtos konkurencijos, be įkūrimo Lietuvos banko, be Lietuvos investicijų bankų, bankininkai gavo galimybę valstybę ir valdžią tam tikra prasme šantažuoti. Šitas klausimas bręsta, mes šitą kelsime klausimą koalicijoje, kad atėjo laikas tokį banką įkurti. (...) Labai skubos nebus, bet atsiradus konkurencijai valstybė šitą procesą galės reguliuoti“, – dar vieną mintį išdėstė V. Tomaševskis.

Jis dar kartą patvirtinto, kad kalbėsis su koalicija dėl palaikymo šiai minčiai.

„Manau, kad palaikymas atsiras. Mes prisiimame šitą atsakomybę, jeigu kiti nenori to daryti, kaip ir su šitais mokesčiais, šitais įstatymais, mes pradėsime atitinkamą darbą, kad atsirastų toks bankas. Suprantame, kad kelias ilgas, bet viskas prasidėjo, darysime tą darbą“, – tvirtino V. Tomaševskis.

„Jeigu būtų toks bankas, visi tarifai, mokesčiai būtų mažesni. Bet čia labai rimtas pasiūlymas, bet mes palaikome 100 procentų, ieškosime kaip įgyvendinti tai“, – žurnalistams pasakojo V. Tomaševskis, pridurdamas, kad dabar pagrindinis akcentas yra bankų aktyvų apmokestinimas.

Jis taip pat pridūrė, kad galimas ir pokytis bankų aktyvų mokestyje – pirmaisiais metais mažesnis 0,2 procentų tarifu.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai dar 2016-ųjų kovą Seime registravo įstatymų pataisas, kuriomis didesnius kaip 100 mln. Eur finansų įstaigų aktyvus ir didesnius kaip 50 mln. Eur draudimo įmonių aktyvus siūlo apmokestinti 0,0334% mėnesiniu arba 0,4% metiniu tarifu.

Automobilių taršos mokesčio nepalaikys

LRRA-KŠS partijos pirmininkas V. Tomaševskis spaudos konferencijoje sakė, kad tikrai nepalaikys automobilių taršos mokesčio.

„Neparuoštas, dabar mokestinė našta gyventojams yra ir taip didelė, reikia labiau apmokestinti kapitalus ir bankus, o ne tuos, kurie uždirba mažiausiai. Ne paslaptis, kad šitas mokestinis labiausiai kenks prastai gyvenančioms šeimoms, gali atimti paprasčiausią malonumą nuvažiuoti iki sodo (…) Mes jokiais būdais to nepalaikysime“, – teigė V. Tomaševskis.

„Tai žmonių gąsdinimas, to nebus“, – tvirtai teigė politikas.