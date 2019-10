Sinkevičius kreipėsi į EP: pristatė tris prioritetines sritis, prabilo apie protestus stebėkite tiesiogiai: papildyta 16:07 val.

Kokių klausimų iš Europos Parlamento (EP) narių sulauks kandidatas į Aplinkos ir vandenynų komisarus, Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius? Apie žiedinę ekonomiką? Apie „numiškinimą“? O gal apie suvenyrą – kepuraitę „Make America Great Again“? Arba apie savo vaidmenį #MeToo Mykolo Majausko skandale? – Sužinosime per pastarąsias tris valandas.

15.30 val. Lietuvos laiku prasidėjo V. Sinkevičiaus klausymas EP Aplinkos, sveikatos ir maisto saugos (ENVI) bei Žuvininkystės (PECH) komitetuose. Pradžioje V. Sinkevičiui skirta 15 minučių pasisakymui, tada – EP narių klausimai. Viso jų bus 25. Klausimui užduoti skirta 1 minutė, atsakymui – 2 minutės. Klausimą galima papildyti, jei EP narys nėra patenkintas atsakymu. Pabaigoje kandidatas į aplinkos ir vandenynų komisarus galės pasakyti baigiamąją kalbą (5 minutės).

V.Sinkevičius yra 15-as Ursulos von der Leyen vadovaujamos Europos Komisijos narys, stojęs prieš EP. Tuo pat metu Europarlamente egzaminuojamas ir austras Johannesas Hahnas, nominuotas biudžeto ir administracijos komisaru.

Papildyta 15:53 val. Tik įėjusį į salę V. Sinkevičių apspito fotografai, dalis EP narių irgi suskubo daryti asmenukes su juo. Nors šypsojosi, tačiau aiškiai matėsi, kad Lietuvos atstovas labai stipriai jaudinasi ir toks dėmesys jam nėra įprastas.

Prasidėjus klausymui pirmininkaujantis ENVI komiteto vadovas Pascalis Canfinas visiems priminė, kad V.Sinkevičiui tik 28 metų, bet kartu pažymėjo, jog tai jokiu būdu nėra kandidato silpnybė.

Savo kalbą V. Sinkevičius pradėjo angliškai, o vėliau perėjo prie lietuvių, tada vėl sugrįžo į anglų. Lietuvis trumpai pristatė savo biografiją, tada aptarė savo portfelį ir planus.

Pasak V. Sinkevičiaus, jam teks dirbti ties 3 prioritetinėmis temomis: biologinė įvairovė, žiedinė ekonomika ir nulinė tarša. „Kaip tėvas, kaip europietis norėčiau, kad tarša taptų praeities dalyku Europoje“, – teigė kandidatas į komisarus.

V. Sinkevičius taip pat dalį kalbos skyrė žuvininkystei, kovai su nelegalia žvejyba.

Papildyta 16:07 val. Kandidato kalba palydėta plojimais.

Pirmąjį ir labai ilgą klausimą apie miškų apsaugą V. Sinkevičiui uždavė europarlamentarė iš Švedijos. Miškų tema neišgąsdino kandidato, atvirkščiai – jis atrodė labai pasitikintis: gestikuliavo rankomis, žėrė įvairius skaičius ir t.t.

Antrasis klausimas – apie oro kokybę.

„400 tūkst. piliečių miršta ES dėl oro taršos, o ekonomiškai tai kainuoja 24 mlrd. Eurų,“ – toliau pasitikinčiai kalbėjo V.Sinkevičius bei paminėjo, kad pasiūlytų veiksmų planą šiai problemai spręsti.

Papildomas klausimas – ar sieks pašalinti dyzelinius automobilius bei taip vadinamą „dyzelgeito“ skandalą. Tai irgi neišmušė V.Sinkevičiaus iš vėžių. Pradėjęs nuo „dyzelgeito“ skandalo aptarimo, palaipsniui perėjo prie dyzelino problemos, bet nepareiškė, kad sieks uždrausti dyzelinius automobilius.

Sinkevičius: protestai dėl klimato kaitos rodo, kad jaunimas pasirengęs atsakomybei

Jauniausiu komisaru Europos Sąjungos (ES) istorijoje pretenduojantis tapti Lietuvos atstovas Virginijus Sinkevičius sako, kad protestai dėl klimato kaitos rodo, jog jaunimas yra pasirengęs prisiimti atsakomybę.

Per Europos Parlamento klausymus V. Sinkevičius sakė, kad jam „didelė garbė būti pirmuoju paskirtuoju eurokomisaru, gimusiu po Berlyno sienos griūties“.

„Tai rodo pasitikėjimą mano karta – karta, kurios DNR yra Europos idėja. Man Europa reiškia laisvę, drąsą ir galimybes“, – Briuselyje kalbėjo V. Sinkevičius.

„Kartu tai reiškia atsakomybės prisiėmimą. Naujausia klimato protestų banga rodo, kad Y karta ir Z karta yra pasirengusios prisiimti atsakomybę“, – sakė V. Sinkevičius, savo prisistatymą pradėjęs anglų kalba.

Pastaraisiais mėnesiais visame pasaulyje nuvilnijo jaunimo demonstracijos, raginančios politikus ir verslą imtis ryžtingesnių priemonių stabdyti klimato kaitą.

Po klausymų vyks vertinimo posėdžiai

Po klausymų įvyks komitetų vertinimo posėdžiai – kandidatui reikia surinkti ⅔ komiteto narių palaikymo. Tada įvertinimas perduodamas Komitetų pirmininkų sueigai, o ši jį persiunčia EP pirmininkų sueigai, kurią sudaro EP pirmininkas ir EP politinių grupių vadovai. Galiausiai, EP balsavimas dėl visos Komisijos, kuris suplanuotas spalio 23 d. Strasbūre. Balsuojama ne už atskirus kandidatus, o už visą Komisiją, todėl dar iki to laiko bus aišku, kuris kandidatas „egzamino“ neišlaikė.

Iš pirmo karto neišlaikė kandidatas į žemės ūkio komisarus, Lenkijos atstovas Januszas Wojciechovskis. Jis pasirodė labai silpnai bei dėl jo kelionpinigių būnant EP nariu atliekamas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimas. Pakartotinis klausymas laukia ir Prancuzijos kandidatės į vidaus rinkos komisarės Syvie Goulard. Ji taip pat yra OLAF akiratyje dėl įtarimų mokėjus atlygį iš EP biudžeto žmonėms, kurie iš tiesų dirbo jos partijai. Be to, europarlamentarams užkliuvo ir jos bendradarbiavimas su JAV mokslo centru. Kita vertus, S.Goulard laikoma artima Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, o šis laikomas pagrindiniu kaltininku, sudaužiusiu EP viltis į Europos Komisijos vadovus paskirti Europarlamento kandidatą. Smūgių prancūzė „nusipelnė“ ir dėl to, kad atstovauja „Atnaujinkime Europą“ politinę frakciją (3-ioji pagal dydį EP). Mat, kitos didžiosios EP grupės – socialistai ir Europos žmonių partija jau neteko savo kandidatų. Rumunė Rovana Plumb (socialistė) ir vengras Laszlo Trocsanyi (Europos žmonių partija) buvo dėl galimo interesų konflikto „nukirsti“ dar prieš klausymus. Jų vietoje Rumunija ir Vengrija pasiūlė kitus kandidatus.

Nepaisant aistrų ir kaltinimų Lietuvoje (per jaunas, kiek tikrai „žalias“, kaip elgėsi per #MeToo M.Majausko skandalą), Briuselio burbule mažai abejojama, ar V.Sinkevičius sėkmingai išlaikys „egzaminą“.

„Vis dėlto manau, kad komitetas nusiteikęs konstruktyviai, dirbtinio priekabiavimo tikrai nebus“, – teigė vienintelis Lietuvos europarlamentaras ENVI komitete Liudas Mažylis.

Svarbiausia, kad jis būtų pasiruošęs – t.y. atlikęs namų darbus (vien tik dokumentų, parašytų sunkiai suprantama eurobiurokratų kalba, teko perskaityti ir suvokti apie 600-800 puslapių).

Su žurnalistais iš Lietuvos susitikęs ENVI komiteto pirmininkas Pascalis Canfinas teigė, kad didžiausia grėsmė V.Sinkevičiui per klausymus – pasirodyti nesavarankiškam.

„Jam įžvelgiu vieną pavojų, ir šis pavojus – būti įspraustam tarp Komisijos mechanizmų ir Franso Timmermanso (nominuotas vykdomuoju EK vicepirmininku, atsakingu už Europos žaliąjį susitarimą – red. past.)“, – teigė EP narys.

Anot ENVI pirmininko, V.Sinkevčius turės susikurti savo erdvę, parodyti gebėjimą būti lyderių, kas jam bus būtina tiek dirbant Komisijos viduje (derantis su kitų sričių komisarais), tiek tarptautinėje plotmėje.

„Tinkamas laikas sugebėti parodyti, kad turi pečius“, – kalbėjo P. Canfinas

Jei bus patvirtintas, V.Sinkevičiui atiteks du generaliniai direktoratai – Aplinkos apsaugos bei Jūrų reikalų ir žuvininkystės. T.y. apie 900 darbuotojų, milijoniniai biudžetai ir svarbiausia – nesuskaičiuojama daugybė teisinių aktų. Komisaro atlyginimas beveik 23 tūkst. eurų (iki mokesčių), mėnesinės reprezentacinės lėšos – 608 eurai, taip pat apie 3 tūkst.eurų – išmokos būstui bei kitos privilegijos.