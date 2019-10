Krėpšta: 100 mln. eurų socialinei apsaugai – tik pirmieji žingsniai

Prezidento Gitano Nausėdos Ekonominės ir socialinės politikos grupės vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta sako, kad prezidento siūlymai – tik pirmas žingsnis gerovės valstybės link.

„Akivaizdu, kad per daugelį metų socialinė sritis bene du kartus mažiau finansuojama nei ES vidurkis. Bet čia didžiuliai skaičiai, kalba eina apie milijardus, todėl akivaizdu, kad tokio pokyčio padaryti su vienu biudžetu, vienais metais nerealu, reikia kryptingai prie jo eiti. Bet jeigu 100 mln. eurų kiekvienais metais būtų judėjimas link to tikslo, tai ir būtų tas pokytis per laikotarpį“, – Eltai teigė S. Krėpšta.

Anot prezidento patarėjo, siūlymai yra taikomi atsižvelgiant į skurdžiausiai gyvenančias visuomenės grupes.

„Dabar išėjo pasiūlymai, kurie yra nutaikyti į skaudžiausias sritis, atsižvelgiant į tai, kad iki biudžeto priėmimo liko trys mėnesiai. Tą gerovę suvokiame žymiai plačiau. Tai ne tik socialinė sritis, tai ir švietimas, ir sveikatos apsaugos kokybės gerinimas“, – Eltai sakė S. Krėpšta.

Kaip kiek anksčiau yra sakęs S. Krėpšta, siūlomi skirti papildomi 100 mln. eurų skurdo mažinimui padėtų išlaisvinti vienus mažiausiai pajamų turinčius žmones – pensininkus iš santykinio skurdo spąstų. Jų pajamos turi augti sparčiau nei vidutinis atlyginimas, sako prezidento patarėjas.

ELTA primena, kad G. Nausėda pateikė pasiūlymus Seimui dėl papildomų lėšų, skiriamų socialinei apsaugai. Prezidentas siūlo reikalingas lėšas surinkti mažinant lengvatą ūkininkų naudojamam dyzeliniam kurui, labiau apmokestinant su darbo santykiais nesusijusias pajamas bei lėtinant su darbo pajamomis susijusių mokesčių mažinimą.