Kinijos valstybiniame priėmime – ir negausus būrys parlamentarų: nepatinka – tai neikit į „Akropolį“ papildyta

Lauke protestuojant nedidelei grupei Tibeto rėmėjų į oficialų priėmimą sostinės „Radisson blu“ viešbutyje Kinijos Liaudies Respublikos 70-mečio išvakarėse atvyko ir negausus būrys Lietuvos politikų.

Tarp jų buvo galima matyti valstiečius-žaliuosius Algimantą Kirkutį ir Zenoną Streikų, kurie nuskubėjo pro žurnalistus nepanorę paaiškinti savo pasirinkimo dalyvauti priėmime motyvų, taip pat į renginį atvyko liberalas Kęstutis Glaveckas, socialdemokratas Algirdas Sysas, socialdarbietis Artūras Skardžius. Iš Vyriausybės į renginį atvyko vicekancleris Deividas Matulionis.

Trumpai prie žurnalistų sustojęs A. Skardžius prisiminė savo biografijoje turėjęs susitikimą ir su Tibeto dvasiniu lyderiu Dalai Lama.

„Kai 2002 m. Dalai Lamą priiminėjau kaip Seimo pirmininko pavaduotojas Seime, visi taip pat dėjo į krūmus“, – nukirto politikas.

Vyriausybės vicekancleris nesuprato, kodėl politikams reikėtų gėdintis, kad dalyvauja šiame renginyje. Jis pats sakė atvykęs, nes tai yra Kinijos valstybės priėmimas.

„O ko čia susigėdę? Tai – ne pirmas kartas, jau daug metų švenčiame tą šventę, ko čia dabar gėdintis? Ar yra kokios nors sankcijos taikomos?“, – stebėjosi D. Matulionis.

Paklaustas apie kritiką Kinijai dėl žmogaus teisių pažeidinėjimo, jis atsakė, kad tai nėra kažkas naujo.

„O argi tai yra kažkas naujo, visą laiką taip buvo ir bus“, – sakė D. Matulionis.

Kalbėjo apie prekybos ryšius

Socialdemokratas A. Sysas sakė, kad į renginį atvyko, nes jau daug metų yra Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika narys.

„Manau, kad Kinija yra viena didžiausių prekybos partnerių. Turbūt kiekvienas savo rankinuke arba ant savęs rasite ne vieną kinišką drabužį. Nematau reikalo klausyti vieno arba kito Seimo nario, kuris turi kitokią nuomonę. (…) Konservatoriai pasižymi tuo, kad jie visą laiką ieško priešų. Kai Rusijai embargo uždėti, reikia kito priešo. Dabar pasirinko turbūt Kiniją“, – sakė A. Sysas.

Politikas yra įsitikinęs, kad santykius su Kinija reikia palaikyti. Jis ir pats sakė vadovavęs ne vienai delegacijai į šią šalį.

„Viskas gerai net, jei kalbame apie žmogaus teises. Jei nesišnekame su šalimi, tai mes turėsime nuomonę, ir jie turės. Tam ir yra dvišaliai susitikimai, platesni formatai, kai galima išsakyti ir šitą poziciją.

Mūsų Vyriausybė yra išsakiusi poziciją savo laiku. Jie ne kartą priekaištavo , kai ponia Grybauskaitė buvo susitikusi su Dalai Lama. Noriu priminti, kad trejus metus nebuvo jokių kontaktų. Po to teko man vadovauti vienai delegacijų, tai jie visada primindavo, kad mes pasirašėme sutartį“, – sakė A. Sysas.

Jo nuomone, normalu, kad politikai turi skirtingas nuomones – „vieni protestuoja, kiti ateina, kiti neateina“.

„Čia yra laisvas pasirinkimas“, – sakė A. Sysas.

Tiems, kurie yra labai griežti Kinijos atžvilgiu, politikas siūlo griežtas taisykles taikyti ir sau.

„Tada neikite į Akropolį, nes ten yra 80 proc. Kinijos prekių“, – sakė A. Sysas.

Be Lietuvos politikų į renginį atvyko daug verslo atstovų, kitų šalių diplomatų, tarp kurių – ir Japonijos ambasadorius, Rusijos ambasadorius, išsiskyręs tuo, kad iš automobilio išlipo su didele raudonų rožių puokšte ir dovana.



Svečius pasitiko protestuotojai

Į viešbutį „Radisson Blu“ Vilniaus centre surengtą priėmimą atvykstančius diplomatus, verslininkus ir politikus protestuotojai pasitiko su plakatais, smerkiančiais „Kinijos terorą“ bei palaikančiais Tibetą, rašė BNS.

Įstaigos „Tibeto namai“ direktorius, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto lektorius Vytis Vidūnas sako, kad protestuotojai nori priminti, jog „tai yra režimo šventė ir kad Kinijoje iki šiol yra labai daug žmogaus teisių pažeidimų“, žmonės persekiojami dėl politinių ir religinių įsitikinimų.

„Pažeidimų apstu per visą Kinijos Liaudies Respublikos istoriją, pradedant atėjimu į valdžią, po to vadinamąją kultūrine revoliucija – chunveibinų judėjimu. Represijos prieš Kinijos žmones, krikščionių bendruomenės persekiojamos – visos tos problemos yra. Jei jau švenčiame šią datą, norime parodyti visą vaizdą, ne tik paradinę pusę, kuri bus pristatyta per priėmimą“, – BNS sakė V. Vidūnas.

Kvietė atsisakyti kvietimo

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Arvydas Anušauskas yra pakvietęs Lietuvos politikos atsisakyti Kinijos ambasadoriaus Lietuvoje Zhifei Shenui kvietimo rugsėjo 30 d. dalyvauti Kinijos Liaudies Respublikos 70-mečio minėjime, rašė ELTA.

Politikas primena, kad Kinija taip ir neprisiėmė atsakomybės dėl Kinijos ambasados atstovų veiksmų rugpjūčio 23 dieną Katedros aikštėje įvykusio incidento, nukreipto prieš pilietinės akcijos dalyvius. Todėl, pasak A. Anušausko, vaizduoti, kad nieko neįvyko, ir lyg niekur nieko spausti ranką šventėje jis negalintis.

„Kaip žinoma, Kinijos ambasadoriui Lietuvoje Zhifei Shenui buvo įteikta nota dėl Kinijos ambasados atstovų veiksmų rugpjūčio 23 dieną Katedros aikštėje Vilniuje įvykusio incidento, nukreipto prieš pilietinės akcijos dalyvius. Kinijos užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovas pareiškė, kad Kinijos diplomatai Lietuvoje įstatymų nepažeidė, o „kinų diplomatai ten vykdė visas tarnybines pareigas pagal Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Jie nepažeidė vietos įstatymų“. Tačiau gavęs ambasadoriaus Shen Zhifei kvietimą rugsėjo 30 d. pažymėti Kinijos Liaudies Respublikos 70-metį, turiu paskelbti, kad atsisakau šio kvietimo“, – savo feisbuko paskyroje teigia A. Anušauskas.

„Kaip Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys pareiškiu, kad Kinijos diplomatai grubiai pažeidė Vienos konvenciją, ir jie tai žino. Ir mes tai žinome. Tad vaizduoti, jog nieko neįvyko, ir lyg niekur nieko spausti ranką negaliu. Kviečiu ir kitus politikus atsisakyti šio oficialaus minėjimo kvietimo ir parodyti, kad grubaus diplomatų kišimosi į Lietuvos vidaus reikalus netoleruosime (nors spėju, kad dauguma vaizduos, jog nieko rimto neįvyko, ir ten ramiai valgys kinišką maistą)“, – teigė jis.

ELTA primena, kad incidentas kilo rugpjūčio 23 d., kai Vilniaus centre į mitingą Honkongui, protestuojančiam prieš centrinės Kinijos valdžios politiką, palaikyti atvyko ir Kinijos rėmėjai. Mitingo metu kelių šimtų žmonių demonstracija reiškė paramą Honkongo aktyvistams, kurie, minėdami Baltijos kelio trisdešimtmetį, Honkonge susikibo į gyvą grandinę protestuoti prieš centrinės Kinijos valdžią.

Po mitingo, Kinijos valdžios rėmėjams įsimaišius tarp protesto iniciatorių, kilo ginčai.

Nuo birželio 9-osios Honkonge nesiliauja protestai, kurie vis perauga į susirėmimus tarp mažos dalies demonstrantų ir policijos. Protesto judėjimas baiminasi didėjančios Kinijos vyriausybės įtakos Honkongui.

Demonstrantai taip pat reikalauja, kad būtų atliktas nepriklausomas policijos smurto per protestus tyrimas.