Pasakė, kodėl moterys leidžia netikusiems vyrams nulemti jų gyvenimus

Koks gi yra tinkamas vyro indėlis į šeimą ir koks tinkamas moters indėlis į šeimą? Ką daro šeimose šių laikų vyrai? Ko nedaro? Kaip nežlunga moteriškumas, kai moteris lyg bitė devyndarbė blaškosi, plėšosi ir nuolat skuba? Į visus šiuos klausimus Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“ diskutavo psichologai ir santykių ekspertai.

Vieno sprendimo nėra

Psichologė Ramūnė Murauskienė sakė, kad išsispręsti visų galimų klausimų, ar problemų santykiuose visam gyvenimui yra neįmanoma.

„Kaip mes sisiojame ir kakojame kiekvieną dieną, taip ir santykių klausimus sprendžiame kiekvieną dieną, nuolat. Dvi asmenybės santykiuose yra labai dinamiškos“, – Žinių radijo eteryje sakė psichologė. Ji pabrėžė, kad žmonės keičiasi tol, kol yra gyvi.

„Nėra receptų, pagal kurių galėtų gyventi visi. Yra tik vidinis pajutimas, ar gyvenama taip, kaip yra norima“, – sakė psichologė, pridurdama, kad dažniau reikia klausyti savo vidaus, bet stengtis nesusitapatinti su savo partneriu.

Ji teigė, kad patriarchatas dabar išgyvena jau paskutines akimirkas, nes susikuria vyrai, perėmę moteriškas pareigas – „ir kotletus kepa, ir grindis plauna“.

Psichologės teigimu, kraštutinumai nėra tinkamas modelis, bet paskutinis dienas skaičiuojantis patriarchatas vietą užleis aukso viduriui – „kartu siekti vieno tikslas, bet nepersidengti, būti skirtingais ir laisvais“.

„Santuokoje santykiai vystosi pagal tris lygius – fizinis, psichologinis ir dvasinis. Tai patriarchatą atstovaujantys nepakyla aukščiau fizinio lygio. Tai nereiškia, kad jie yra blogesni, tiesiog tokia jų sielos evoliucija“, – tvirtino psichologė.

„Nereikia kankintis, reikia pripažinti ir priimti naujus sprendimus“, – kalbėjo R. Murauskienė.

Psichologės minčiai pritarė ir laidoje dalyvavęs lektoriaus Vaidas Arvasevičius. Jo teigimu, reta šeima iš fizinio bendravimo lygio pereina į psichologinį, ar dvasinį.

„Mažai šeimų pereina į psichologinius ar dvasinius bendravimo brandos lygmenis. Nes tie patys pagrindiniai, pamatiniai klausimai neišsisprendę – vyrai bailūs, kad neuždirbs pakankamai pinigų, neišlaikys šeimos, mažai investuoja į žinias, išmintį, bet jie labai daug laiko investuoja į skundus ir kitų kaltinimą. Nesakau, kad visi, bet labai dažnai girdžiu, kad moterys turi išklausyti labai daug nepasitenkinimo“, – kalbėjo lektorius V. Arvasevičius.

Kas yra alfa patinas patriarchato būryje?

Psichologė R. Murauskienė prakalbo apie patriarchato vyrams būdinga pasididžiavimą savimi.

„Moteris gimsta nuo pat mažų dienų su tokiu užtaisu „man skirta tavimi pasikliauti, nes tu esi vyras“. Ir jei vyrai yra apsileidę, tinginiai, bailiai. Patriarchalinis vyras save laiko didvyriu, nes jis eina į darbą. O visiškas alfa patinas patriarchato būryje didžiuojasi savimi, nes jis ne tik eina, bet ir grįžta iš jo, nors pakelyje šitiek pagundų. Bet jis sugeba pas tą pačią grįžti ir giliai, bei nuoširdžiai savimi didžiuojasi, nesuprasdami, ko ji dar nori“, – pasakojo psichologė.

Ji teigė, kad kalbantis porose, paaiškėja, kad moterys turi ir savo bėdą – dėl įpročio visą laiką pasikliauti vyru, kaip labiau atsakingu, jos „tiki bet kuo“.

„Moterys leidžia nebrandiems vyrams nulemti net ir jų gyvenimus“, – sakė psichologė, pridurdama, kad moterys gali likti neatsakingos už situaciją.

„Jos negali pataikauti nebrandžiai vyriškai energijai, nebrandžiam jų elgesiui. Ir jeigu vyras atneša į namus pavogtą daiktą, jos negali pasakyti „ak, turbūt ne vietoje gulėjo, mūsų šeimai pravers“. Ne, jos turi sakyti „nešk atgal“, – tvirtino R. Murauskienė.

Psichologė sakė, kad vyras yra ne tas, kuris nešioja kelnes, ar kažką jose. O tas, kuris prisiima atsakomybę už savo mintis, žodžius ir elgesį.

Prašo moterų nesišvaistyti „emociniu šautuvu“

Lektorius V. Arvasevičius laidoje įvardijo į kokius dalykus reaguoja vyrai.

„Mes kaip vyrai, nesam blogi, nei vienas, mes gyvename pagal savo supratimą, genetiškai ir auklėjimo mums sukurtą schemą. Ir mes patys analizuojame, darome išvadas, kaip mums tinkama gyventi, pagal tai ir gyvename. Vyras nesutiks taip paprastai, jei moteris kažkaip kitaip šeimoje gyventi nori“, – Žinių radijo eteryje kalbėjo lektorius V. Arvasevičius.

Jo teigimu, moterys jaučia stresą ir dėl vyro veiksmų.

„Moterys jaučia įtampą ir stresą ne tik dėl to, su kokiu vyru gyvena, ir dėl to, ką jis daro, bet labai dažnai vyrai ir labai didelį spaudimą daro moteriai – ir dėl sekso, ir dėl darbo, dėl kitų, neva, pareigų vykdymo. Joms sunku yra laviruoti tarp to, ką jos nori daryti, ko nenori“, – Žinių radijo eteryje kalbėjo jis.

Lektoriaus V. Arvasevičiaus teigimu, moterys yra patiklesnės, todėl vaikšto į seminarus dažniau nei vyrai.

„Kodėl moterys eina į seminarus, mokosi taip lengvai? Nes vyrai yra daug labiau skeptiški, tai žinomas dalykas, egoizmų mūsų aštresnis, labiau užkietėjęs, mes žinome geriau kaip viskas yra. Čia užburtas ratas“, – sakė lektorius.

„Vyras yra orientuotas į veiklą, ne veiklos imitavimą“, – teigė jis. Ji teigė, kad jei vyras neįvykdo savo pažado, arba garsiai nepasako, ką galvoja, tai ir yra „nevyriškumas“.

V. Arvasevičius teigė, kad moteris turi atsargiai švaistytis „emociniu šautuvu“, nes jos nežino, kaip „jiems skauda“.