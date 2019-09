Seimas spręs, ar atsisakyti rinkėjų kortelės

Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti, ar atsisakyti rinkėjo kortelių ir jas pakeisti nevardiniais pranešimais apie rinkimus.

Parlamentarai tai ketina įteisinti priimdami Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų pataisas, kurias inicijavo Seimo narys konservatorius Andrius Kupčinskas.

Projekte numatyta, kad pranešimas apie rinkimus yra informacinis pakvietimas dalyvauti rinkimuose. Pranešimų apie rinkimus kartu su kita informacija apie rinkimus platinimą rinkėjams organizuotų rinkimų komisijos. Su informacija apie rinkimus galėtų susipažinti ir pats rinkėjas arba jo prašymu kitas asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašo duomenis, gautus Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis (internetu ar mobiliojo ryšio tekstine žinute).

Pranešime apie rinkimus būtų nurodoma savivaldybės rinkimų komisijos, kurios teritorijai priskirta rinkimų apylinkė, pavadinimas ir numeris, rinkimų apylinkės, į kurios rinkėjų sąrašą įtrauktas rinkėjas, pavadinimas, numeris ir balsavimo patalpos adresas; taip pat rinkimų data, balsavimo rinkimų apylinkės balsavimo patalpoje laikas, kvietimas dalyvauti rinkimuose, kita rinkėjui ar organizuojant rinkimus svarbi informacija.

A. Kupčinskas sako, kad parengti įstatymų pataisas jį paskatino pastarųjų rinkimų stebėjimas bei gauti nusiskundimai iš rinkimų apylinkių komisijų narių.

„Nedidelį darbo užmokestį gaunantys apylinkių komisijos nariai rinkimus reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka turi įteikti rinkėjo korteles kiekvienam piliečiui asmeniškai. Tačiau komisijos nariams dažnai tenka susidurti su situacijomis, kai dėl elektroninių durų užraktų ar kitų kliūčių negali patekti į daugiabučių namų laiptines ar privačias valdas, o net ir patekę neranda piliečių namuose, todėl rinkėjo kortelės lieka neįteiktos“, – sako A. Kupčinskas.

Jo nuomone, vardinės rinkėjo kortelės jau yra praradusios savo funkciją, nes kiekvienas pilietis ir be jų gali dalyvauti rinkimuose. Be to, savo rinkėjo kortelę gali išsispausdinti ir pats rinkėjas elektroninių ryšių priemonėmis.

Kaip numato galiojantys įstatymai, šiuo metu rinkėjo kortelė išrašoma ir įteikiama rinkėjui asmeniškai. Rinkėjo kortelių įteikimą rinkėjams organizuoja apylinkės rinkimų komisija.